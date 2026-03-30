戰略聚焦顯成效，生態協同啟新程----思派健康科技發布2025年度業績公告

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 2026年3月30日，中國領先的商業保險經紀與企業醫療健康保障服務平台思派健康科技（股票代碼：0314.HK連同其附屬公司統稱「思派集團」或「集團」）發布2025年度業績公告。 在醫療健康產業深度變革與商業保險政策紅利雙重加持下，2025年，公司以前瞻性戰略佈局，聚焦企業保險業務，深耕企業健康險與健康管理服務，通過業務結構優化、服務能力升級與生態體系構建，各項核心經營指標顯著改善，實現盈利質量、經營效率與發展潛力的多重突破，交出一份彰顯戰略定力與發展韌性的年度答卷，為行業高質量發展注入新動能。

業績提質增效，核心指標表現亮眼 2025年，公司完成戰略轉型升級，錨定企業健康險核心賽道，同步推進業務結構優化與服務能力升級，各項財務指標表現亮眼，盈利質量與經營韌性顯著提升。 全年總收入達20.71億元人民幣，其中核心業務--企業保險服務業務收入大幅增長32.0%，醫生研究協助業務收入同比增長16.3%，核心業務增長勢頭強勁，成為集團發展的核心引擎。 盈利能力大幅提升，整體毛利率由2024年的8.5%提升至15.0%，增長6.5個百分點，創階段性新高。這一突破主要得益於高毛利的企業保險業務占比提升與運營效率持續改善。正常化淨虧損收窄至4757萬元，較2024年同比收窄62.6%，加速邁向盈利拐點。

現金流及財務結構穩健，報告期內經營性現金流由負轉正，達635.5萬元，較2024年的-5944.7萬元顯著改善；截至2025年12月31日，集團持有現金及特定金融資產合計9.32億元人民幣，無銀行借款。充足的現金儲備為業務拓展、技術研發與戰略並購提供堅實保障，進一步增強應對行業波動與市場變化的能力。 戰略轉型升級，構建一體化服務生態 2025年，思派健康科技在聚焦企業保險核心業務的同時，持續完善醫療和藥品服務網絡、強化科技賦能、推進國際化佈局，提升「保、健、醫、藥」一體化服務能力，打造差異化競爭優勢，為企業客戶提供全場景、一站式健康保障與健康管理解決方案。

截至2025年末，集團企業保險業務在管保費達10.9億元，同比增長47.8%；服務企業619家、會員超204萬人，同比分別增長30.0%、79.2%，實現保費、客戶、會員「三重增長」，客戶黏性持續強化。 為匹配企業客戶多元化健康服務需求，思派全面升級醫療健康服務網絡：運營企業醫務室 70 家（2024 年末 39 家），全年接診近 20 萬人次；簽約 91 家優質商業醫療機構，覆蓋近 300 個服務網點，合作體檢機構超 8500 家；完善覆蓋全國的全渠道藥品網絡，與超 6 萬家藥房達成合作，運營 22 家自營特藥藥房，實現健康服務全場景覆蓋。

與此同時，企業保險業務的國際化與多元化佈局穩中推進，2025年，與全球知名保險經紀公司安瑞嘉爾（Gallagher）達成五年戰略合作，借助其覆蓋130多個國家和地區的服務網絡與資源，聚焦再保險業務與企業出海需求，拓寬思派全球服務邊界。 在醫生研究協助業務線，公司持續夯實核心競爭優勢，全面推進數字化轉型，以運營提效與服務提質推動業務高質量發展。截至 2025 年末，公司累計完成醫生研究協助項目 1153 個，在執行項目 852 個；全年助力 20 款新藥於國內上市、2 款於美國上市、1 款於歐盟上市。我們的服務覆蓋國內創新藥研發十大上市藥企，前十大客戶留存率繼續保持100%。依托該領域深厚的領先優勢，公司積極延伸醫藥產業價值鏈，於企業保險業務線聯動，佈局拓展生命科學保險業務，實現「藥品臨研+保險服務」協同發展。

AI 技術深度賦能，打造數智化服務核心能力 2025年，集團主動把握AI發展機遇，深度接入DeepSeek R1 671B大模型，全面推動AI技術深度融入服務全流程。 在企業保險服務業務端，思派為企業打造的數字化福利平台已服務超100家企業、100萬員工，提供定制化健康福利方案與個性化健康管理服務，以 AI 技術驅動服務精準化、高效化。 在醫生研究協助服務端，公司已上線自主研發的SMO AI Agent工具，旨在解決SMO運營中「細、雜、散、難」的痛點，在提升質量、降低風險、擴大規模、優化人效四方面形成關鍵支撐。

把握政策紅利，開啟多元化發展新征程 2025年以來，國家密集出台商業健康險支持政策，2026 年政府工作報告首次將商業健康保險明確寫入，行業正式邁入黃金發展期。隨著人民群眾健康保障需求的提升，市場需求的持續釋放，商業健康險作為多層次醫療保障體系的重要組成部分，為思派核心業務發展帶來廣闊機遇。 錨定政策紅利與行業機遇，思派健康科技明確多元化發展方向，快速對標達信（NYSE:MRSH）和怡安(NYSE：AON)等全球頭部保險經紀公司，提出了「雙引領」目標，致力於成為中國企業端保險經紀引領者和中國商業醫療健康險引領者。

未來，集團將深化「保、健、醫、藥」 一體化生態，全面打通服務閉環，實現各業務板塊協同發展。公司將堅定構建「以內生為根基、人才為源泉、AI為引領、並購為拓展」的四輪協同增長體系。 同時，集團將鞏固國內商業健康險市場競爭優勢，同步積極拓展財產險、生命科學險等多元業務，提升再保險服務能力，優化業務結構，降低單一業務依賴，增強抗風險能力與盈利能力。 2026年截至目前，集團已率先推進多項發展舉措。3月18日，公司與頭部健康險科技平台和企康服務商健醫信息科技簽署並購協議，並購完成後將實現企康服務能力全覆蓋，進一步完善「保、健、醫、藥」一體化生態，加速集團盈利目標落地。與此同時，集團於一季度新設再保險業務部、大型商業風險部、生命科學保險事業部等三大事業部，逐漸完善全場景企業風險保障服務體系。