順豐同城2025年收入達229億元 創新高

經調整淨利潤達4.1億元 受惠科技創新推動網絡規模效應加速釋放

各業務線收入實現均衡高質增長 第三方即時配送龍頭地位進一步鞏固 業績亮點 收入約人民幣22,898.6百萬元，同比增長45.4%

毛利約人民幣1,444.5百萬元，同比增長34.8%；毛利率為6.3%，保持健康水平

本公司擁有人應佔淨利潤為約人民幣277.7百萬元，同比增長109.7%，再創歷史新高，淨利率達1.2%；經調整淨利潤(非國際財務報告會計準則計量)達到人民幣 414.7百萬元，增速達184.3%；經調整淨利潤率為1.8%

同城配送服務之訂單量同比增長超55%，帶動收入同比上升47.6%至約人民幣13,466.9百萬元，其中，面向商家的同城配送收入約人民幣10,700.8百萬元，同比增長60.0%；面向消費者的同城配送收入約人民幣2,766.0百萬元，同比增長13.7%

最後一公里配送服務收入約為人民幣9,431.8百萬元，同比增長42.4%

報告期内，平台上的年活躍商家規模達到了112萬，同比增長72%；活躍消費者規模持續擴大，達到2,606萬人

報告期内，平台年活躍騎手規模擴大至約146萬名，而透過優化運營管理能力，報告期内騎手人效同比提升30%，帶動騎手收入持續改善

於截至2025年12月31日止年度，集團經營活動所得現金淨額為人民幣394.8百萬元，同比增長45%；截至2025年12月31日，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為人民幣1,145.4百萬元和人民幣1,504.3百萬元，現金流狀況良好，資金儲備充裕

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或本「集團」；股份代號：9699.HK）公佈截至2025年12月31日止年度（「報告期間」）經審核的全年業績。於報告期間，集團財務實現高質量強勁增長，收入同比增長45.4%至約人民幣22,898.6百萬元；毛利同比增長34.8%至約人民幣1,444.5百萬元；毛利率為6.3%，保持健康水平。2025年集團淨利潤約人民幣277.7百萬元，同比增長109.7%；經調整淨利潤414.7百萬元，同比增長184.3%，經調整淨利潤率1.8%，經調整淨利潤及經調整淨利潤率均創歷史新高。

順豐同城管理層表示：「2025年，我們緊抓行業擴容契機，憑借覆蓋全國的彈性運力網絡與數智化科技能力，積極發掘餐飲、零售及服務行業的增長潛力，順應市場演進新趨勢。同時，透過持續打磨營運管理能力，實現運營效率有效提升與成本結構顯著優化，強勁驅動集團營收與利潤雙高增長。報告期間，公司業務結構持續優化，同城配送服務訂單量同比增長超55%，帶動收入規模快速提升；進一步發揮頭部客戶合作優勢，優質客戶收入貢獻及佔比穩步提升；科技創新持續賦能精益運營，推動網絡規模效應加速釋放，利潤表現持續改善。」

緊握行業擴容機遇 深耕全場景 驅動業務規模高增長 報告期間，順豐同城的同城配送服務收入同比增長47.6%至人民幣13,466.9百萬元，主要有賴：(i)依託全場景服務能力，把握餐飲外賣及即時零售行業擴容機遇，承接日益增長的即時配送需求，報告期間快餐、茶飲等餐飲品類，及商超等非餐核心品類配送收入快速提升；(ii) 順應渠道多極化、品牌連鎖化率提升等行業趨勢，發揮獨特中立開放第三方市場定位優勢，以優質穩定的履約服務成為各大頭部客戶首選第三方即時配送服務商之一，報告期間各大頭部客戶合作收入快速提升；(iii)業務規模擴張，年度活躍商戶和消費者規模擴大；(iv)繼續深耕下沉市縣，加強縣域覆蓋，2025年縣域收入規模同比保持高雙位數增長，日均訂單量同比翻倍提升；(v)一對一獨享專送服務更好地滿足同城即時配送高端需求；及(vi)採用積極的定價策略增強產品競爭力。

深化頭部客戶合作、加速縣域滲透 面向商家收入大幅增長60% 2025年，順豐同城服務商家規模持續增長，客戶結構健康，面向商家的同城配送服務實現收入人民幣10,700.8百萬元，同比增長60.0%，實現規模與質量雙升。集團以靈活彈性的全國性運力網絡為頭部客戶交付了高品質的履約表現，繼續贏得頭部客戶的長期信賴，多個頭部客戶合作市佔率保持領先且持續提升，報告期間新增合作門店超7,900家。面向中小商家，集團持續拓寬獲客渠道，優化合作鏈路，擴大合作商戶規模，豐富合作商家類型。報告期内，平台年活躍商家規模達112萬，同比增長72%，其中頭部客戶增長勢頭強勁，合作連鎖品牌數量及佔比持續提升，優質客戶收入貢獻佔比提升。報告期間，集團把握流量平台積極佈局即時零售的行業趨勢，深化與各大流量平台合作，為更廣泛及多樣化的流量平台提供高效且具有性價比的端到端解決方案，全面覆蓋直播電商、商超小時達、私域零售等本地生活多種到家場景。報告期間，集團與星巴克、麥德龍等多個不同行業的品牌商家達成合作。

場景覆蓋方面，集團依託全場景服務能力，圍繞核心行業及品類優化產品及服務。餐飲方面，積極把握渠道多極化，品牌連鎖化率提升等行業趨勢，為連鎖餐飲客戶提供多渠道訂單集中化管理及配送服務，以更好地承接行業擴容帶來的增量機會，報告期間與多個餐飲連鎖客戶的合作收入實現快速增長。零售方面，持續迭代商超行業定制化解決方案，全城長距離配送、倉店小時達等標準化服務能力面向全國商超客戶輸出，同時積極佈局即時零售行業生態，探索「前置倉+同城即時配送」新模式。報告期間商超行業配送收入同比增長超80%，全國頭部連鎖商超合作份額及承接門店數量快速提升。同時，美妝、數碼、服裝等非餐飲品類保持穩健增長。

地域覆蓋方面，集團為全國近2,400個市縣的商家提供全場景服務，其中下沉縣域覆蓋超1,400個。集團除了作為配送夥伴幫助頭部連鎖客戶更好地拓展下沉市場，也在下沉市場豐富產品及服務，拓寬服務邊界，夯實下沉市場競爭優勢。報告期間，縣域收入保持高雙位數增長，縣域日均訂單數量翻倍提升。此外，集團持續快速擴張及加密在全國的運力網絡佈局，網絡覆蓋密度與健康度同步提升，盈利商圈規模同比增長近一倍，盈利模型持續優化。2025年，順豐同城時效達成率約為95%，3公里以內訂單的平均配送時長為22分鐘，節假日和惡劣天氣下時效達成率波動不超過3 個百分點。

集團也與順豐集團持續深化戰略合作，为客户打造「倉儲+轉運+同城即時配送」一體化供應鏈解決方案，有效助力雙方共同擴大客戶基礎並提升客戶忠誠度。2025年，使用同城即時配送服務下單的月結客戶數量保持穩健增長，集團與順豐集團協同服務帶來的外部增量收入達人民幣451.6百萬元，同比增長23.2%，充分釋放協同價值。 以創新服務形式覆蓋多元近場場景 面向消費者同城配送增長穩健 面向消費者，集團致力打造行業一流的專業即時履約服務，透過「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務全面覆蓋生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，持續強化「重要物品急送首選順豐同城」的品牌形象。2025年，面向消費者的同城配送收入達人民幣2,766.0百萬元，同比增長13.7%。報告期間，集團優化獲客策略，活躍消費者規模持續擴大，自有及外部合作渠道收入快速提升。集團不僅持續優化消費者履約體驗，推動老客戶強勁複購，而且擴大獨享專送服務範圍，滿足更多高價值個人同城配送需求，報告期間獨享專送產品收入實現翻倍提升。集團基於文旅及本地生活場景推出漢服租賃、行李寄遞、洗衣洗鞋等多種創新服務形式，滿足更多元化的近場服務需求。此外集團亦透過渠道合作，增加對同城快遞用戶的觸達，消費者可以在下單介面自主選擇「小時達」服務，滿足對同城快遞的提速需求。報告期間，「小時達」滲透率持續提升，收入穩健增長。報告期間，活躍消費者規模逾2,606萬人。

最後一公里配送服務收入大增42.4% 電商件業務翻倍增長帶動規模擴張 2025年，集團最後一公里配送服務收入增長至人民幣9,431.8百萬元，同比增加42.4%，主要得益於：(i)持續打磨末端履約能力，豐富末端產品矩陣，與主要客戶加深網絡融合及業務協同，各項合作業務滲透率平穩提升；(ii)積極承接主要客戶電商件最後一公里配送業務，助力客戶滿足更廣泛的電商物流需求，包括電商件集收集派、電商退貨件上門攬收等，報告期間電商件收入及訂單量翻倍提升，帶動業務規模增長；(iii)在攬收環節，作為彈性運力補充承接節假日、電商大促等物流高峰期的攬收需求，不斷提升履約服務品質，2025年攬收環節支持服務收入及訂單量均實現翻倍增長；及(iv)在新場景探索上，積極開拓同城轉運及接駁，大件配送等業務，並持續提升下沉市場最後一公里業務覆蓋及能力，報告期間下沉市場最後一公里服務收入實現同比高雙位數增長。

騎手規模擴張 人效提升 多元福利與安全保障體系護航騎手發展 報告期間，平台的年活躍騎手規模擴大至約146萬名，同比增長46%，而透過優化運營管理能力，報告期間騎手人效同比提升30%。其中，中高收入水平騎手數同比增加74%，月均收入突破萬元騎手數同比增加113%。順豐同城持續關注並提升騎手的平台體驗、關懷福利與權益保障。集團持續完善安全管理制度，日常為騎手提供多渠道安全宣導，配備防護設備及智慧防疲勞干預，系統性提升作業安全系數。此外，集團重視騎手的身心健康，報告期間累計舉辦線下關懷活動超17,000場，深化行業首創「委屈關懷金」項目，累計投入已超1,000萬元；報告期內成立「健康險基金」，為騎手提供重大疾病保障，多維度守護騎手健康。

無人車服務落地多元場景 科技賦能效率與體驗持續升級 集團積極在全業務鏈條深化運營數字化與AI決策智能化。城市物流系統（CLS) 持續迭代其智能業務規劃及營銷管理、騎手融合調度及智慧訂單分發、智能運營優化等三大核心功能，實現全鏈路協同與信息透明化。2025年，集團透過打造智能化、自適應業務運營網絡的核心支柱，持續創造效率與體驗優勢。 在無人配送領域，集團持續深化智慧物流與無人配送技術在多元化商業場景中的規模化應用。截至2025年末，順豐同城的無人車網絡已覆蓋全國116個城市，運營車輛規模超1,000台，月均活躍行程超5萬趟。在「最後一公里」場景，集團繼續推進無人車在同城接駁和網點集散兩大核心領域的滲透，推動末端網絡效率提升。報告期間，集團的無人車服務在餐飲配送、校園配送等多元場景成功落地。

集團積極推進人工智能技術與核心業務的深度融合，於報告期內成功構建並規模化落地了覆蓋多場景的AI Agent應用體系，全面賦能運營提效與服務升級。具體而言，在營銷方面，AI智能體通過動態策略調控顯著提升訂單轉化率，並賦能自動化商機洞察，提升人群觸達精準度及營銷效率；在客戶與騎手服務側，智能應答系統深度融入業務場景，有效提升查詢與問題解決效率；在運營合規側，AI審核智能體可實現對各類場景的100%自動化核查，持續優化運營成本。

展望未來，順豐同城管理層表示：「集團將堅持『高質量健康增長』的經營目標，擁抱流量渠道多極化、品牌連鎖化率提升、餐飲外賣和即時零售滲透率持續提升、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場機會，堅定不移地持續做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡。隨着消費模式的創新和行業擴容，我們將繼續聚焦在本地服務生態中的核心價值貢獻，投入科技創新，深化推進AI技術革新及無人配送佈局，與更多的合作夥伴攜手，為新消費的繁榮發展保駕護航，更好地實現『讓更多人享受零距離美好生活』的使命。」