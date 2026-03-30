復星國際：2025年總收入人民幣1,734.3億元，其中海外收入佔比54.7%，瞄準「百億利潤」目標

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 3月30日，復星國際（00656.HK）公佈截至2025年12月31日止12個月業績。2025年，復星基本面保持穩健，醫藥健康、保險金融等核心產業展現出良好發展態勢，創新和全球化「雙引擎」動力強勁。 報告期內，集團總收入達人民幣1,734.3億元，經調整產業運營利潤達人民幣40億元。四大核心子公司收入人民幣1,282億元，佔集團總收入的74%。其中，健康板塊核心子公司復星醫藥歸母淨利潤人民幣33.71億元，同比增長21.69%；富足板塊核心子公司復星葡萄牙保險歸母淨利潤達歐元2.01億元，同比增長15.8%。

報告期內，集團科創投入達到人民幣78億元，7個創新藥品共16項適應症於境內外獲批上市。此外，還有近40項創新藥臨床試驗獲中、美、歐等監管機構批准，多個核心產品進入關鍵臨床階段，為後續商業化增長奠定堅實管線基礎。 報告期內，集團海外收入達人民幣948.6億元，佔總收入比重同比提升5.4個百分點，達到54.7%。創新藥全年對外許可及合作開發首付款總金額超2.6億美元，潛在里程碑總金額超40億美元；Club Med業績再創歷史新高；海內外保險企業全面增長。

復星持續推進「瘦身健體、聚焦主業」戰略。報告期內，依據審慎性原則對部分存在減值跡象的地產項目及部分非核心業務板塊的商譽、無形資產進行了非現金減值計提和價值重估，造成年度賬面虧損人民幣234億元，其中地產相關減值佔比約55%，非核心資產減值佔比約45%。本次計提不影響公司整體運營和現金流。 復星國際董事長郭廣昌在致股東信中表示：「我們過往佈局的一些項目，確實在當前的市場形勢和我們投資之初存在價值的偏差，因此，董事會審慎選擇完成這次資產減計，讓復星可以更好地集中資源、集中精力，投向高增長核心賽道。當前全球經濟在波動中醖釀機遇、中國創新產業迎來發展趨勢，此時深化佈局，既能優化資產結構，更能佔穩行業先機，讓復星更輕盈、健康、可持續。」

與此同時，復星財務狀況保持健康，現金儲備充裕，淨資產規模穩健，經營活動現金流淨額保持正向流入。截至報告期末，總債務佔總資本比率為57%；除現金、銀行結餘及定期存款人民幣611億元外，尚未提用的銀行信貸總額合共人民幣1,446億元。健康的負債比率及充裕的資金在加強抗風險能力的同時，也提高了把握機遇的能力。國際評級機構標普確認復星國際評級展望為「穩定」。 「正是有這樣的家底，以及合作夥伴一如既往的支持，才讓我們有底氣和決心，選擇『晴天修屋頂』，在此時放下包袱，去追求未來可預見、可持續的增長，要把我們的核心主業做好、做深、做透，這是復星下一階段要走得更穩、走更遠的路。」郭廣昌表示。

復星同時公佈了中期財務目標規劃：力爭推動逐步恢復人民幣百億利潤規模；集團層面目標回籠人民幣600億元資金，將集團層面總負債降至人民幣600億元以下，力爭達成「投資級」評級。 在繼續提升股東回報方面，除控股股東和管理層增持股份、公司繼續執行股份回購之外，復星宣佈將致力提升派息率，2026年財政年度，目標派息率計劃從目前20%提升到35%，並致力於持續提升派息率。基於公司累計可分派利潤，2026年財政年度的股息預計不低於港幣15億元。