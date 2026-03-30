YY Group Holding（NASDAQ: YYGH）暫停市價發行計劃

關於此次暫停，公司已指示將已分配給銷售代理但尚未向市場發售的1,004,107股普通股退回並註銷。註銷程序完成後，公司已發行普通股總數將從4,278,935股減少至3,274,828股。公司預計該註銷將於2026年4月3日左右完成。在暫停期間，公司將不再根據市價發行計劃發行任何股票。

新加坡2026年3月30日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH）（以下簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣佈，已指示其銷售代理Spartan Capital Securities, LLC與Wilson-Davis & Co., Inc.自即日起暫停公司的市價股票發行計劃。

公司確認擁有充足流動性以執行 2026財年增長計劃；相關股票註銷將使流通股總數減少至3,274,828股

公司已確定，其當前流動性狀況足以支持短期運營需求，並實現此前公佈的2026財年營收指引（1.03億至1.10億美元）。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「我們擁有執行計劃所需的資金，暫停市價發行計劃正是基於這一判斷。我們的重點在於實現2026財年的目標、提高利潤率，並展示我們業務的經營槓桿效應。」

該市價發行計劃原定可發售最高2,000萬美元的普通股。公司未來仍可重新啟動該計劃，但目前暫無相關計劃。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的用工解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。