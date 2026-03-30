PixVerse 推出 V6 版本，推進 AI 視頻生成在創意及代理工作流程中的發展

最新版本提升鏡頭控制、角色表現及多鏡頭視頻生成功能，並支援原生音頻 新加坡2026年3月30日 /美通社/ -- PixVerse，全球知名的 AI 影片生成平台，今日宣佈推出旗艦模型的最新版本 V6。V6 在鏡頭執行、角色表現及多鏡頭視訊生成方面均有突破，同時在創意及商業應用層面亦有所提升。 新模型在鏡頭運用及角色表現方面帶來顯著改進。在追蹤、視角轉換及環境展現等鏡頭移動方面的渲染準確度較以往版本大幅提升，畫面瑕疵亦明顯減少。角色的情感表達在畫面間更加穩定，面部表情及肢體語言在場景轉換時能保持連貫。物件之間的物理互動呈現更真實的效果，碰撞、移動及空間關係在整個場景中的渲染更加精準。

V6 現支援在畫面內生成多語言文字，能準確放置文字並在英文、中文及其他語言中保持風格一致，對需要大規模製作本地化影片的全球內容團隊尤為實用。 在處理更高複雜度的內容時，模型亦顯示出顯著提升。動作場景及風格化效果的畫面間一致性更強。V6 的一項重大突破是能夠從單一提示詞生成附帶原生音訊的多鏡頭短片 — 例如產品廣告 — 無需額外的剪輯或音訊製作步驟。音訊及影片同步生成，以往需要多種工具及製作階段的工作，現可一次完成。

這些功能不僅限於消費者平台。透過 PixVerse 的命令列介面（CLI），V6 可供開發人員及代理工作流程使用，兼容 Claude Code、Codex、Cursor 及 OpenClaw 等編碼代理。開發團隊可將影片生成直接嵌入生產流程，自動化以往需要手動操作創意工具的步驟。 與現時所有影片生成模型一樣，某些領域仍在持續改進，包括複雜場景中的精準方向控制及在顯著空間變化中的一致性。PixVerse 正積極為未來版本進行優化。 V6 現已開放予所有 PixVerse 用戶使用，個人及企業訂閱用戶均可享推出優惠。這是 PixVerse 持續致力讓專業影片創作普及化的其中一步。詳情請瀏覽網站 pixverse.ai。

關於 PIXVERSE PixVerse 是全球知名的 AI 影片生成平台，獲得超過1億名來自175個國家的創作者及企業信賴。PixVerse 的最新模型 V6 在流暢動作及電影質感的基礎上，加入精確的鏡頭控制、豐富的角色表現及一鍵商業輸出功能。 2026年1月，PixVerse 推出 R1，全球首個實時世界模型，將影片轉化為無限、連續且互動的串流。PixVerse 的團隊遍佈亞洲及美國，於2023年成立，致力讓影片成為人類表達的通用語言。 2026年3月，PixVerse 完成 C 輪融資，成為獨角獸企業。詳情請瀏覽網站 pixverse.ai。 媒體聯絡 Robyn Tan