麥芽牙科發布『安心種牙計劃』 多學科協作紓解高齡、牙科恐懼症患者種牙難題

深圳2026年3月31日 /美通社/ -- 隨著深港跨境醫療需求持續增長，如何選擇可靠的牙科機構成為香港市民關注焦點。3月29日，麥芽牙科於深圳正式發布「安心種牙計劃」，聚焦高齡缺牙人士、牙科恐懼症患者，以及合併高血壓等長期病患的需求，推出針對性措施，致力為深港市民提供更安全舒適的植牙服務。 聚焦患者核心關切 推動舒適診療發展 發布會上，深圳麥芽牙科醫院田忠奇院長闡述了麥芽布局舒適化診療的理念。他指出，跨境求醫市民最關心三大問題：治療過程舒適度、收費透明度、術後跟進服務。這些關切反映患者對醫療安全、收費透明及長期保障的重視。

據統計，高齡缺牙人士、長期病患（如高血壓、糖尿病）及牙科恐懼症患者，佔舒適化診療需求總數超六成。此類人群身體耐受度低、診療風險高，傳統治療難以滿足需求。與此同時，香港公立牙科輪候時間長，私營機構收費高昂，跨境患者的舒適植牙需求長期未獲有效解決。 為回應這些痛點，麥芽牙科歷經數年探索，成立舒適化診療中心，發布「舒適化植牙十項金標準」，搭建分層舒適化診療體系，實現從「破解看牙恐懼」到「攻克高齡複雜植牙個案」的升級。目前，麥芽已協助數千名患者重獲牙齒健康，逐步成為深港地區較具代表性的舒適化牙科診療機構。

發佈『安心種牙計劃』 成立『舒適化質控委員會』 在此基礎上，麥芽牙科於活動現場正式啟動安心種牙計劃，推出三項具體措施：一是面向深港兩地招募舒適化種牙患者，篩選符合資格者免費提供個人化舒適化植牙服務；二是在種牙節期間推出舒適化診療專項優惠，減輕市民種牙經濟負擔；三是全面推廣靜脈麻醉牙科診療技術，面向嚴重牙科恐懼、高齡體弱等有需要人士開放，解決特殊群體的植牙難題。 為確保計劃有效落實，發布會同時宣布成立麥芽牙科舒適化診療質控委員會。該委員會由集團醫務部牽頭，成員涵蓋種植、修復、麻醉、護理、影像檢驗及客服等部門，統一管理跨院區舒適化診療流程，負責高齡複雜病例會診、術後康復保障及患者意見跟進等工作。委員會負責人、集團醫務部主任馬博表示，將嚴守「舒適化種牙十項金標準」，持續優化跨境求醫快捷安排及舒適診療的專屬通道，打通查詢、診療、康復全流程。

近期，牙科及醫美行業「手術失敗、退款困難」等投訴引發社會關注。安心種牙計劃的發布，正是麥芽對這一現象的正面回應。麥芽從服務、環境、診斷、設備、收費、診療、定制、售後八個層面，明確規範化操作標準，將「安心」理念落到實處，讓消費者清清楚楚消費、安安心心求醫。 多年探索實踐 構建分層舒適診療體系 麥芽牙科舒適化診療中心劉永勝主任在會上詳細介紹了分層舒適化診療體系的運作模式。該體系按患者身體狀況、焦慮程度及診療需要，制定個人化治療方案，涵蓋表面麻醉、STA無痛麻醉、靜脈鎮靜等舒適技術，適用各類牙科診療項目。

針對重點人群，麥芽建立多學科聯合診療模式，由麻醉科醫生全程參與術前評估、術中監護及術後跟進。醫院設有專屬住院病房，為高齡、半全口種植、複雜長期病患者提供術後留院觀察與專業護理，並推行「15人專屬團隊服務1位患者」的高標準服務模式，形成術前、術中、術後全流程質量控制體系。正是這一整套系統化的安排，讓以往被視為高風險的複雜個案，有了安全可行的解決路徑。 患者親身分享 見證舒適化診療成效 發布會上，多位康復者到場講述自身經歷，為上述體系提供了最直接的佐證。

一位七旬長者，患高血壓及輕度糖尿病，過去因身體複雜難尋接診機構。在麥芽接受多學科聯合診療後，麻醉科醫生詳細評估，術中全程監察生命徵象，過程幾乎毫無不適，術後亦無明顯腫痛。「以前想起看牙就驚，原來可以咁輕鬆完成」，他坦言，此次經歷徹底改變對牙科治療的看法。 另一位香港患者過去因嚴重牙科恐懼拖延治療多年，在麥芽體驗靜脈鎮靜後，治療過程猶如小睡，醒來牙已種好。「原來怕看牙醫不是我一個人的問題，現在有辦法解決」，他形容體驗「顛覆傳統」。多位患者亦讚賞術後跟進護理，如粵語服務群組即時解答疑問，「返香港也無需擔心，猶如擁有隨時可聯絡的家庭牙科醫生」。他們已先後介紹多位親友求診，成為口碑傳播的重要力量。

年服務港人逾20萬人次 深化跨境醫療銜接 截至目前，麥芽牙科年服務香港市民超20萬人次，累計植牙逾5萬顆、牙周治療4萬多例、牙齒修復7萬多例。連續舉辦三期的「香港愛牙計劃」觸及超3萬港人，專項跨境醫療補貼總額累計達199.67萬人民幣。 目前，第三屆麥芽深港種牙節正在進行中。依託『安心種牙計劃』，麥芽推出多項優惠，重點惠及高齡、跨境求醫等群體。未來，麥芽將持續深耕牙科舒適診療領域，深化深港跨境醫療銜接，以規範化、普及化服務，讓更多深港市民真正告別看牙恐懼，安心無憂種好牙。