範式集團發佈2025年全年業績

收入突破70億人民幣 全年轉虧為盈

業績亮點：

全年總營收達到71.35億元，同比增長35.6%，經調整歸母淨利潤達到1,784萬元，首次實現全年盈利；

根據IDC的最新資料，範式以34%的市場份額，連續七年穩居中國機器學習平台市場第一；[i]

當前客戶訂單超過89億元，已超越2025年全年營收；

AI Platform作為PaaS核心驅動力，2025年貢獻營收65.52億元，同比增長32.0%，占集團總收入的91.8%，是公司營收增長的核心支柱；

API業務基於Token驅動模式，是增速最強勁的引擎，營收達到0.80億元，同比爆發式增長129.2%；

Agentic AI業務以「按結果付費」為核心，營收達到5.03億元，同比增長93.2%，展現出極強的增長勢頭和商業模式的可持續發展性；

業務摘要：

PhanthyCloud 是全棧式AI PaaS雲服務的核心載體，旨在整合各類AI能力，為客戶提供便捷、高效的雲端AI服務。現時PhanthyCloud已實現與ModelHub XC、HAMi vGPU的無縫對接，可輸出模型适配、算力調度等核心能力，同時全面兼容各類主流國產芯片，助力客戶高效完成AI數字化轉型。

是全棧式AI PaaS雲服務的核心載體，旨在整合各類AI能力，為客戶提供便捷、高效的雲端AI服務。現時PhanthyCloud已實現與ModelHub XC、HAMi vGPU的無縫對接，可輸出模型适配、算力調度等核心能力，同時全面兼容各類主流國產芯片，助力客戶高效完成AI數字化轉型。 HAMi vGPU 是 GPU 資源管理的核心產品，實現 GPU 資源被靈活共享與調度，支持客戶根據業務需求靈活選擇 GPU 配置，從而大幅提升資源利用率。

是 GPU 資源管理的核心產品，實現 GPU 資源被靈活共享與調度，支持客戶根據業務需求靈活選擇 GPU 配置，從而大幅提升資源利用率。 ModelHub XC是現時國內最大信創模型社區，旨在推動國產芯片與AI模型的深度適配。現時ModelHub XC 已能適配超過三萬個認證的模型，公司初期計劃一年內將適配模型數量更新至十萬數級，目前已提前達成階段性目標。

Phanthy 萬神殿 是 token付費生態的核心平台，整合雲服務以及超過三萬個適配模型及行業垂類模型，提供低門檻API能力，覆蓋上億終端產品，並助力AI的規模落地。

是 token付費生態的核心平台，整合雲服務以及超過三萬個適配模型及行業垂類模型，提供低門檻API能力，覆蓋上億終端產品，並助力AI的規模落地。 PhanRouter 是大模型 API 統一網關產品，能助開發者及企業無縫接入數十家主流模型供應商，兼容 OpenAI 標準與主流國產芯片，並支持私有化部署與 token 按需調用，降低客戶成本及運維難度。

是大模型 API 統一網關產品，能助開發者及企業無縫接入數十家主流模型供應商，兼容 OpenAI 標準與主流國產芯片，並支持私有化部署與 token 按需調用，降低客戶成本及運維難度。 PhanClaw是深度集成於 Phanthy Cloud 之下的 agent 平台，作為OpenClaw生態的廷伸，旨在為用戶提供巿全、授控且低成本的數字助手服務，與Phanthy萬神殿及PhanRouter協同，承擔token 的全生命周期安全管控，覆蓋風險防控、權限分配與日誌審計，滿足金融、政務等高安全標準行業需求。

未來展望：

香港 - 2026年3月30日 - 領先的通用人工智能公司（「」或「」，股份代號：），公佈截至2025年12月31日止 () 全年的綜合業績。2025年度，範式總營收為71.35億元人民幣 (下同)，較去年同期高速增長約35.6%，經調整歸母淨利潤達1,784萬元，彰顯其在經營效益、業務模式與發展韌性的三重躍升。報告期內，AI Platform 、API及Agentic AI三大核心業務板塊協同發力，收入分別達 65.52億元、0.80億元及5.03億元，同比增長分別為 32.0%、129.2%及93.2%。公司累計簽約客戶超過1,000家，涵蓋能源、製造、金融、零售、運營商等20多個高價值行業。目前，公司在手客戶訂單總額超過89億元，已超越上年全年營收規模。範式創始人、董事長兼行政總裁戴文淵表示：「2025年是極具里程碑意義的一年。我們完成從『第四范式』到『范式集團』的全面戰略升級，標誌著公司從企業級AI平台向全棧AI生態全面躍遷，正式邁入AI 2.0時代。這次業績突破印證了我們長期堅持的 AI 發展理念與戰略判斷，充分展現對行業發展的前瞻性視野與長期價值創造能力。面對新一輪 AI 浪潮，我們將繼續以『AI Agent + 世界模型』為技術主軸，強化算力與底層技術佈局，推動AI價值深度落地，與生態夥伴共築可持續的智能未來。」2025年，三大核心業務板塊形成多輪驅動、相互賦能的新增长格局。受益於國內國產化替代需求持續旺盛及「人工智能 +」行動政策推動，AI Platform 作為公司核心業務板塊，憑藉全栈式產品體系與領先的市場地位，實現算力業務與平台的深度協同，降低客戶 AI 落地門檻；同時依托完善的技術體系與核心客戶資源，有效驅動公司業績提升，助力實現盈利突破。產品方面，公司持續推進技術迭代，重點聚焦ModelHub XC、HAMi vGPU、PhanthyCloud三大核心產品：隨著AI Agent的規模化應用，Token消耗正呈現指數級增長勢頭。公司的API業務憑藉「按使用量付費」的靈活模式與完善的產品生態，並依托跨產品通用優勢與核心客戶需求，實現跨越式增長，成為集團增速最快板塊。2026年首三個月Token的收入，已超越2025年全年總和。API業務以Phanthy萬神殿為核心載體，聯動PhanRouter、PhanClaw搭建全鏈路付費生態，實現與先知平台深度協同：Agentic AI業務作為公司營收的核心基本盤，是公司賦能百行千業的「價值倍增器」。通過推行「按結果付費」模式，緊扣國家「人工智能+」能源高質量發展政策導向，公司聚焦高價值行業廣泛拓展，實現業務快速擴張與規模效應顯現；同時與AI Platform、API業務形成協同，為公司營收提供長期支撐，助力整體業務高質量發展。業務延伸方面，公司聚焦電力現貨、中長期電力交易核心場景，打造「預測-決策-風控-復盤」全鏈路AI解決方案，已在多個電力試點省份落地並獲核心客戶認可，有效助力風電、光伏、儲能三大細分領域提效增盈。這一模式正在向製造、金融等更多行業快速推廣。展望2026年，公司將繼續深化四大戰略方向，包括深化AI 2.0佈局、加速工業級AI Agent落地、全力推進國際化，以及持續拓展C端市場。AI 2.0佈局上，以「AI for Everyone」為核心理念，聚焦底層技術研發與場景落地，完善全鏈路技術體系，降低AI應用門檻，讓更多企業及用戶受惠；加速工業級AI Agent落地方面，以「按結果付費」為核心模式，深化能源、金融等重點領域佈局，打造可複製、可推廣的行業解決方案，提升業務規模與盈利能力；國際化拓展上，持續強化與海外品牌及渠道合作，搭建穩固的海外運營體系，助力業務全球化佈局；C端市場則聚焦消費者核心需求，推出高體驗感的智能終端產品，進一步擴大用戶覆蓋，構建「技術+市場」雙驅動的增長格局。