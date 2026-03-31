Jollibee 集團榮獲蓋洛普最高職場榮譽 連續五年奪得員工敬業度大獎

菲律賓馬尼拉－Media OutReach Newswire－2026 年 3 月 31 日－Jollibee 集團榮獲蓋洛普卓越職場獎 (Gallup Exceptional Workplace Awards，GEWA) 殊榮，這是蓋洛普針對機構在員工敬業度及職場文化方面展現卓越承諾所頒發之最高榮譽。





於同一評選週期內，Jollibee 集團亦連續第五年獲頒蓋洛普敬業度獎，充分彰顯該集團貫徹以人為本的管理理念，並進一步奠定該集團致力建構高度敬業職場的卓然地位。



尤為矚目的是，Jollibee 集團至今仍是唯一榮獲蓋洛普卓越職場獎的菲律賓本土企業，充分展現菲律賓品牌在建構高敬業度職場文化方面，亦能與全球頂尖機構並駕齊驅。



榮膺頂級僱主殊榮



Jollibee 集團環球總裁兼行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「獲蓋洛普頒發此等殊榮，充分肯定 Jollibee 集團始終致力打造優質職場環境，讓員工每天都能持續成長、盡展所能、發揮最佳表現。這亦印證菲律賓企業同樣有能力躋身全球最佳職場之列。」



他續指：「隨着集團持續加快拓展腳步，我們將一如既往，致力塑造企業文化，讓團隊成員及合作夥伴在工作中感受到喜悅、攜手邁向成功，並將旗下品牌的快樂帶到全球更多的角落。」



GEWA 傑出殊榮由蓋洛普評審委員會甄選頒授予少數機構，以表彰其策略性舉措在深化員工敬業度、並協助團隊成員發揮最佳水準方面所產生的重要影響。



實踐「Choose Joy!」僱主價值主張



是次榮譽是 Jollibee 集團發展歷程中的重要里程碑，體現集團全力實踐「Choose Joy!」的僱主價值主張 (Employer Value Proposition ,EVP)，致力營造一個讓員工在工作中找到使命感、持續提升能力，並真正感受到關懷與歸屬感的工作環境。



Jollibee 集團環球首席人力資源總監 Arsenio Sabado 表示：「對 Jollibee 集團而言，員工敬業度並非偶然形成，而是透過卓越領導、持續聆聽員工意見，以及具深遠意義的人才計劃，每一天用心建構而成。」



他補充說：「Choose Joy 的核心，在於我們承諾為團隊成員創造一個環境，讓團隊成員懷抱強烈使命感、把握事業發展機遇，並在組織之中真切感受到歸屬感。」



透過將員工敬業度融入營運模式，Jollibee 集團充分證明，在工作中選擇喜悅不但可以推動更強勁的業績表現，亦能深化團隊的投入感與凝聚力。該集團深信，敬業度不只是人才管理的重要一環，更是提升執行力、支持永續長遠發展的關鍵策略優勢。



對員工而言，此一理念轉化為一個可以建立長遠事業、在專業與個人層面均能茁壯成長的職場。在「Choose Joy!」僱主價值主張的引領下，團隊成員能獲得重視聆聽的領導支持、促進能力提升的發展機會，以及一種真切關懷員工的企業文化。



這項來自蓋洛普的認可，進一步為 Jollibee 集團日益豐富的全球及區域殊榮增添亮點，再次印證集團致力成為世界級僱主的堅定承諾。集團先後入選《福布斯》「全球最佳僱主」名單、躋身《TIME》「全球最佳公司」之列，並獲菲律賓人力資源管理協會 (PMAP) 頒授「年度僱主」殊榮，充分彰顯其持續用心打造讓人才得以茁壯成長、盡展潛能的卓越職場。



隨着全球業務版圖的持續擴展，Jollibee 集團將繼續深化以人為本的企業文化，確保員工敬業度、卓越領導力及有意義的工作體驗，成為推動集團成長，以及實踐「以美味傳遞喜悅」使命的核心所在。





