三強聯手！創鑫智慧 7 奈米 ASIC 領銜，攜手國研院國網中心力推思銳 ShareQA 實現 RAG 推論

台北2026年3月31日 /美通社/ -- 在生成式 AI 邁向企業級應用的關鍵時刻，創鑫智慧 (Neuchips)、國研院國網中心 (NCHC) 與思銳智慧 (ShareGuru) 攜手展開深度技術合作。透過國家級算力平台與國產自研硬體的無縫整合，為企業提供高效、低延遲的 AI 落地解決方案。
垂直整合實力：創鑫智慧 (Neuchips)從晶片到資料中心的硬核技術
作為領先的 AI 解決方案提供商，創鑫智慧展現了極高的技術壁壘，成功完成從 7 奈米晶片 (ASIC) 設計、高速訊號 PCIe 推論板卡研發，到大規模資料中心整合的全過程。其推出的加速方案具備極致能效比，能在更低功耗下提供高密度算力，解決了傳統通用型 GPU 在企業端部署時的高成本與散熱痛點。
針對 RAG 深度優化：硬體級矩陣運算加速
本次合作的核心亮點在於硬體層級對 RAG（檢索增強生成）的深度優化。透過創鑫硬體對矩陣運算的加速，使思銳智慧的 ShareQA解決方案在處理大量企業文檔時，向量比對與文本生成的效率提升數倍，解決了傳統軟體架構在海量數據下運算緩慢的難題，讓企業知識庫具備「秒級響應」的 Agentic AI 執行力。
國家級驗證與落地應用
透過國研院國網中心的 TAIWAN AI RAP 平台驗證，此方案確保了數據在地化與安全性。思銳智慧的 ShareQA解決方案專注於企業落地應用與智慧客服，結合創鑫 Viper 加速卡僅 45 瓦的低功耗特性，讓企業能以優異的總體擁有成本 (TCO) 實現AI代理人準確知識查詢、報告分析與撰寫等複雜應用。這場由算力主權驅動的協作，正重新定義台灣企業級 AI 的執行效率。
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SOURCE 創鑫智慧