三強聯手！創鑫智慧 7 奈米 ASIC 領銜，攜手國研院國網中心力推思銳 ShareQA 實現 RAG 推論

台北2026年3月31日 /美通社/ -- 在生成式 AI 邁向企業級應用的關鍵時刻，創鑫智慧 (Neuchips)、國研院國網中心 (NCHC) 與思銳智慧 (ShareGuru) 攜手展開深度技術合作。透過國家級算力平台與國產自研硬體的無縫整合，為企業提供高效、低延遲的 AI 落地解決方案。

垂直整合實力：創鑫智慧 (Neuchips)從晶片到資料中心的硬核技術

作為領先的 AI 解決方案提供商，創鑫智慧展現了極高的技術壁壘，成功完成從 7 奈米晶片 (ASIC) 設計、高速訊號 PCIe 推論板卡研發，到大規模資料中心整合的全過程。其推出的加速方案具備極致能效比，能在更低功耗下提供高密度算力，解決了傳統通用型 GPU 在企業端部署時的高成本與散熱痛點。