星展香港呈獻第二季尊尚藝宴「星展饗樂隨行之ARTable 2026」 探索藝術、美饌與財富管理多元交匯

《黑白大廚》第二季名廚打造四手聯乘饗宴 為尊貴客戶締造極致品味之夜

香港 - 2026年3月31日 - 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）宣布「星展饗樂隨行之ARTable」今日正式揭幕，標誌著專為尊尚財富客戶打造的年度獨家體驗強勢回歸。承接首屆的熱烈迴響，今屆進一步深化藝術、財富與傳承三者之間的深層連結，為那些重視藝術鑑賞與美饌的客戶帶來一場具啟發性與感官享受的交流體驗。





星展香港宣布「星展饗樂隨行之ARTable 2026」今日正式揭幕。（左起）「SOIGNÉ」主廚李駿、星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅、知名演員林嘉欣、尹酒黨」主理人尹娜羅。

今屆「星展饗樂隨行之ARTable」以藝術靈韻與美饌精粹交織，呈現環球財富策劃日益增長的重要性。盛會由星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）與享譽國際的獲獎演員、同時亦是陶瓷創作者與藝術策展人林嘉欣展開對談，分享對環球藝術市場的蓬勃發展，以及跨界創作在近年迅速興起的趨勢，同時亦深入探討藝術從文化鑑賞到傳承規劃等不同視角的深遠意義。表示：「在星展，我們深信真正的財富不僅止於簡單數字與財務指標，它更蘊含著豐厚的文化底蘊與傳承。兩位主廚以藝術概念為靈感，將抽象的創意昇華為舌尖上的滋味，把故事轉化為可品味的感官體驗。ARTable不僅是一場活動，更是一個薈萃創意、美食與個人品味的平台，邀請本行客戶共同探索品味與風格的新視角。」活動其中一大亮點，相信就是由兩位《黑白大廚：料理階級大戰》第二季名廚共同打造的四手聯乘晚宴。首爾米芝蓮二星餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿（Jun Lee）以其創新的韓國料理手法而聞名，是次特別為星展香港呈獻一道搭配韓式海苔醬的特色餃子菜餚。這道菜的靈感來自《黑白大廚》中的「黑白」概念，藉此呈現節目中黑白兩極之爭最扣人心弦的時刻。而有「尹酒母」之稱的尹娜羅（Nara Yun）則呈獻自家精釀Hondonju，由燒酒和馬格利酒（makgeolli）混合而成，靈感源自韓國古老調酒傳統，能完美襯托李駿主廚作品中的細膩口感與醇厚的鹹香層次。這場獨一無二的餐饗體驗，為星展尊貴客戶帶來一趟難忘的味蕾與藝術探索之旅。為進一步豐富藝賞體驗，星展私人銀行與佳士得香港攜手呈獻「Dialogue Beyond The Senses」藝術展覽，展出匠心甄選的藝術珍藏，包括：草間彌生（Yayoi Kusama）、希拉里·佩西斯（Hilary Pecis）和費爾南多·波特羅（Fernando Botero）等知名藝術家的當代傑作，讓來賓沉浸於多元藝術語境之中。「星展饗樂隨行之ARTable」由Tatler呈獻，屬本行「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」旗下的年度旗艦級盛事，致力為星展香港的財富客戶提供不同層次的文化與饗宴體驗，盡享高雅的文化藝術與頂級美食體驗。