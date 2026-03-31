星展香港呈獻第二季尊尚藝宴「星展饗樂隨行之ARTable 2026」 探索藝術、美饌與財富管理多元交匯

《黑白大廚》第二季名廚打造四手聯乘饗宴 為尊貴客戶締造極致品味之夜
香港 - 2026年3月31日 - 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）宣布「星展饗樂隨行之ARTable」今日正式揭幕，標誌著專為尊尚財富客戶打造的年度獨家體驗強勢回歸。承接首屆的熱烈迴響，今屆進一步深化藝術、財富與傳承三者之間的深層連結，為那些重視藝術鑑賞與美饌的客戶帶來一場具啟發性與感官享受的交流體驗。
今屆「星展饗樂隨行之ARTable」以藝術靈韻與美饌精粹交織，呈現環球財富策劃日益增長的重要性。盛會由星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）與享譽國際的獲獎演員、同時亦是陶瓷創作者與藝術策展人林嘉欣展開對談，分享對環球藝術市場的蓬勃發展，以及跨界創作在近年迅速興起的趨勢，同時亦深入探討藝術從文化鑑賞到傳承規劃等不同視角的深遠意義。
星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示：「在星展，我們深信真正的財富不僅止於簡單數字與財務指標，它更蘊含著豐厚的文化底蘊與傳承。兩位主廚以藝術概念為靈感，將抽象的創意昇華為舌尖上的滋味，把故事轉化為可品味的感官體驗。ARTable不僅是一場活動，更是一個薈萃創意、美食與個人品味的平台，邀請本行客戶共同探索品味與風格的新視角。」
活動其中一大亮點，相信就是由兩位《黑白大廚：料理階級大戰》第二季名廚共同打造的四手聯乘晚宴。首爾米芝蓮二星餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿（Jun Lee）以其創新的韓國料理手法而聞名，是次特別為星展香港呈獻一道搭配韓式海苔醬的特色餃子菜餚。這道菜的靈感來自《黑白大廚》中的「黑白」概念，藉此呈現節目中黑白兩極之爭最扣人心弦的時刻。而有「尹酒母」之稱的尹娜羅（Nara Yun）則呈獻自家精釀Hondonju，由燒酒和馬格利酒（makgeolli）混合而成，靈感源自韓國古老調酒傳統，能完美襯托李駿主廚作品中的細膩口感與醇厚的鹹香層次。這場獨一無二的餐饗體驗，為星展尊貴客戶帶來一趟難忘的味蕾與藝術探索之旅。
為進一步豐富藝賞體驗，星展私人銀行與佳士得香港攜手呈獻「Dialogue Beyond The Senses」藝術展覽，展出匠心甄選的藝術珍藏，包括：草間彌生（Yayoi Kusama）、希拉里·佩西斯（Hilary Pecis）和費爾南多·波特羅（Fernando Botero）等知名藝術家的當代傑作，讓來賓沉浸於多元藝術語境之中。
「星展饗樂隨行之ARTable」由Tatler呈獻，屬本行「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」旗下的年度旗艦級盛事，致力為星展香港的財富客戶提供不同層次的文化與饗宴體驗，盡享高雅的文化藝術與頂級美食體驗。
星展銀行簡介
星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。
星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2025年更連續17年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」。
星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。
星展致力與客戶建立長久的夥伴關係，秉持亞洲銀行的理念。透過星展基金會，本行致力提升有需要人士的生活與生計，創造超越銀行業務的影響力，為弱勢社群提供基本所需，並通過提供金融和數碼技能促進社會包容。此外，星展銀行也積極扶持創新社會企業，為社會帶來正面影響。
星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。