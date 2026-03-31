西班牙珠寶品牌 ARTĒ Madrid 攜手 X Pay 演繹新生代美學 從容解鎖全新 SIERRA 系列

傾注藝術與熱情, 自主支付賦予年輕世代及 Gen Z 自信演繹專屬的璀璨魅力

香港 - 2026年3月31日 - 源自西班牙的珠寶品牌 ARTĒ Madrid，其名字在西班牙語中正是「藝術」之意。品牌多年來以精湛工藝，將愛與熱情傾注於每一件珠寶作品中。對於敢於表達自我、追求獨特故事的 Z 世代而言，珠寶早已超越了隆重場合的點綴，而是日常生活中展現個性與自愛的「穿戴藝術」。讓這份熱情得以隨心綻放，ARTĒ Madrid 攜手本地領先支付平台 X Pay 展開一場美學與生活方式的跨界對話，將經典珠寶藝術與現代靈活消費完美交織。



ARTĒ Madrid SIERRA new series release

從容擁抱璀璨，共鳴 Z 世代的「活在當下」哲學



新一代消費者熱愛生活，對美有著極高的追求，同時亦具備自主而從容的生活態度。他們渴望在當下擁抱心頭好，卻不希望被傳統的高昂消費門檻所束縛。X Pay 的「先買後付」（Buy Now Pay Later）支付服務，正好與 Z 世代「活在當下、自在擁有」的生活美學完美共鳴。



透過引入 X Pay 的支付選項，顧客現在只需將心儀的 ARTĒ Madrid 珠寶分為三期免息支付，便能以最優雅的姿態，將承載著愛與熱情的藝術品，化作日常穿搭中的專屬珍藏。這種充滿彈性的生活節奏，賦予了新生代更廣闊的探索空間，讓追求美的過程不再需要妥協，每一次的閃耀都純粹而自在。



釋放時尚潛力，匯聚熱愛生活的新世代社群



這次 ARTĒ Madrid 與 X Pay 的結合，不僅昇華了整體的購物體驗，更透過 X Pay 平台匯聚逾 25 萬名熱愛生活的新世代社群，讓 ARTĒ Madrid 的藝術故事觸動更多共鳴。充滿彈性的支付選項打破了傳統，鼓勵年輕一族大膽探索、疊加不同風格的珠寶配搭，為品牌的美學宇宙注入源源不絕的年輕活力。



全新「 SIERRA 」系列同步登場

伴隨這次生活美學的升級, ARTĒ Madrid 同步呈獻全新 SIERRA 珠寶系列, 為這場跨界合作寫下最璀璨的註腳。系列以西班牙山巒的原始輪廓為靈感，引用大自然流動的線條與立體形態, 配上以冰花切割的彩色寶石, 詮釋渾然天成的曲線美學。全新系列不僅展現了大膽、自由且不失深邃優雅的風格, 更完美契合了現代人在不同生活場景中，隨心切換造型、表達真我的渴望。



期間限定專屬優惠：使用 X Pay 消費立減 HK$50

為慶祝 ARTĒ Madrid 正式登陸 X Pay，我們特別為熱愛珠寶的客人準備了迎新禮遇！由即日起，X Wallet App 新註冊用戶於 ARTĒ Madrid 首次使用 X Pay 消費，滿 HK$100 即可享 HK$50 折扣優惠^。配合免息零手續費分 3 期付款，讓你以最從容的步伐，輕鬆豐富個人的首飾收藏。



ARTĒ Madrid 香港分店網絡：



Harbour City : 尖沙咀廣東道海港城港威商場 3 樓 3306 店

Fashion Walk : 銅鑼灣 Fashion Walk 記利佐治街 11-19 號地下18 & 19 店

Festival Walk : 九龍塘達之路 80 號又一城 LG2-22 店

Man Yee Arcade : 中環萬宜大廈商場 1 樓 117 店

V City : 屯門 V city 港鐵層M-96店



^X Wallet App 新用戶於 ARTE 使用 X Pay 滿 HK$100 即減 HK$50。相關優惠券將於新用戶註冊時自動彈出，在沒有顯示的情況下可輸入優惠碼 「XPAYARTE50」，即可兌換相同的優惠券。優惠券數量有限，先到先得，送完即止。所有優惠受條款及細則約束。







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