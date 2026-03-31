「澳門銀河」5月上演UFC格鬥之夜 宋亞東及費古希度等重量級選手將震撼登場

日期：

【UFC精英之路第五季第一輪­—首日賽事】 - 2026年5月28日 下午6時



【UFC精英之路第五季第一輪­—次日賽事】 - 2026年5月29日 下午6時



【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】- 2026年5月30日 下午4時（副賽） / 下午7時（主賽）



地點：

銀河綜藝館



門票價格及分類：

【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】



VIP套票——澳門元/港元：由8,080元至19,980元



普通門票——澳門元/港元：由480元至3,380元



【UFC精英之路第五季第一輪­—首日賽事】



澳門元/港元：由480元至1,580元



【UFC精英之路第五季第一輪­—次日賽事】



澳門元/港元：由380元至2,280元



*結算貨幣以購票平台為準



優先購票時間及途徑：

銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員、UFC 電子報訂閱人士以及UFC社媒粉絲，可憑以下預售聯票或單日賽事門票對應的優先購票特權碼，於指定時間前往銀河票務進行優先購買。



【UFC澳門格鬥周 - 三日聯票】



4月14日上午11時 至 4月15日上午9時：銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員



【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】及【UFC精英之路第五季首輪賽事】單日門票



4月15日上午11時 至 4月16日上午9時：銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員



4月16日上午11時 至 4月17日上午9時：UFC 電子報訂閱人士及UFC社媒粉絲



*更多詳情請留意銀河票務www.galaxyticketing.com相關活動頁。



旅行套票

4月16日（週四）上午11點 發售包括賽事門票和住宿在內的旅行套票。觀眾可前往攜程官網Ctrip.com/Trip.com購買。

