「澳門銀河」5月上演UFC格鬥之夜 宋亞東及費古希度等重量級選手將震撼登場

銀河致尚小程序會員將於4月14日優先購票 4月17日正式公開售票澳門特別行政區 - 2026年3月31日 - 「澳門銀河」熱烈宣佈，萬眾矚目的《UFC格鬥之夜：宋亞東 vs. 費古希度》及《UFC精英之路》第五季首輪賽事將於5月28-30日於澳門最大的室內綜藝館銀河綜藝館正式上演，門票將於4月17日正式公開發售。而銀河致尚小程序會員更可於4月14日起享有優先購票福利。《UFC格鬥之夜澳門》門票更推出包括一系列專屬禮遇的VIP套票，以及包含《UFC格鬥之夜澳門》及《UFC精英之路》第五季首輪賽事之三日套票。門票開售，標誌著「澳門銀河」與UFC為期四年的戰略合作關係得以深化，雙方將於本年至2029年期間在「澳門銀河」舉辦三場《UFC格鬥之夜》賽事。本次賽事雲集世界知名綜合格鬥（MMA）明星及後起之秀，陣容星光熠熠。
技驚四座陣容雲集：《 UFC 格鬥之夜澳門》宋亞東與費古希度領銜對戰
是次比賽週將為粉絲帶來精彩絕倫的世界級混合格鬥（MMA）精英運動員激情無限的比賽，當中重點雛量級賽事火力十足，由UFC雛量級排名第五的中國選手宋亞東，對陣前兩屆UFC蠅量級冠軍、目前雛量級排名第七的巴西選手戴雲遜‧費古希度對壘。
著名的「功夫小子」宋亞東來自中國黑龍江省，以淩厲的站立打擊和九次KO勝利聞名，首回合終結能力尤為突出。自2018年以來首次回到主場作戰，宋亞東誓言在家鄉觀眾面前鞏固自己在雛量級冠軍版圖中的地位。而費古希度來自巴西帕拉州索烏雷市，是兩屆UFC蠅量級世界冠軍，以強悍的終結能力著稱，職業生涯中共取得九次KO和九次以對手投降結賽的勝利。如今轉戰雛量級，他直指該級別前五為目標。
聯合主賽方面，輕重量排名第十五的中國名將張名揚將對陣經驗豐富的美國猛將阿隆佐‧梅尼菲爾德。來自中國安徽省的張名揚在《UFC精英之路》第一季中以震撼KO一戰成名，精彩終結對手安東尼‧史密夫，技驚四座。他的職業生涯共取得19次首回合勝利，期待在澳門捍衛排名，震撼全場。來自美國德克薩斯州達拉斯的梅尼菲爾德擁有近十年的UFC征戰經驗，是公認的重拳終結專家。在澳門今年此項備受注目的體育活動中，他力圖擊敗張名揚，躋身輕重量級精英行列。
此外，5月舉行的UFC格鬥之夜還將上演多場精彩對決。重量級對賽方面，來自俄羅斯莫斯科、排名第三位的沙治‧帕夫洛維奇將對陣來自巴西聖保羅、排名第十一位、的重量級選手塔利森·特謝拉。另外雛量級對賽，來自美國加州、排名第十位的蠅量級選手亞歷克斯‧佩雷斯將對陣來自中國四川的「藏族雄鷹」蘇木達爾基。女子草量級將上演一場技術風格對決，由來自泰國武里南的泰拳世界冠軍洛瑪‧洛克布恩梅，迎戰巴西瑪瑙斯出身、以地面技見長的傑奎琳・阿莫林。此外，蠅量級亦將帶來一場高速激戰，由《UFC精英之路》第二季冠軍、日本千葉代表鶴屋怜對陣來自墨西哥恩塞納達的赫蘇斯・阿基拉。綽號「蒙古殺手」的傲日其楞（中國）將重返八角籠，在雛量級賽事中迎戰來自澳洲的高迪・哈登。
新星崛起的舞台：《 UFC 精英之路》第五季正式啓幕
是次於5月底上演的格鬥週，精彩序幕將由《UFC精英之路》第五季首輪賽事拉開，賽事將於5月28日星期四及5月29日星期五舉行。作為「勝者晉級」的淘汰制賽事，該平台匯聚亞太區最優秀的MMA新秀，共計32位分佈於四個級別的運動員，爭奪寶貴的UFC合約。
《UFC精英之路》第五季首輪賽事人才濟濟、陣容鼎盛，當中的重點賽事有首天、5 月 28 日的比賽，由來自中國四川、以精彩站立打擊見稱的茸主將於輕量級對決重拳出擊的維克多・馬丁尼茲，後者代表美國聖胡安出戰。而次日、5月29日，則有第三季女子草量級冠軍、昆明出身的人氣新星石銘將迎來個人第二場主賽，對陣來自印度布達納、亦是該國首位兼唯一 UFC 女選手的普嘉・托馬爾。
精彩絕倫的體驗：延伸活動將氣氛推向巔峰
除精彩賽事外，在賽事舉行期間還將呈獻為期一星期的高光延伸活動，包括特邀選手見面會、簽名環節及互動遊戲等多元體驗，全面提升賽事熱度，昇華賽事影響力，並持續壯大綜合格鬥運動的粉絲基礎。
如欲獲取更多「澳門銀河」及是次賽事的資訊，歡迎造訪：www.galaxymacau.com/zh-hant/GLLrGy0V5q/ 。
【 UFC 格鬥之夜：宋亞東 V S 費古希度】及【 UFC 精英之路第五季首輪賽事】門票購票資訊
| 日期：
| 【UFC精英之路第五季第一輪—首日賽事】 - 2026年5月28日 下午6時
【UFC精英之路第五季第一輪—次日賽事】 - 2026年5月29日 下午6時
【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】- 2026年5月30日 下午4時（副賽） / 下午7時（主賽）
| 地點：
| 銀河綜藝館
| 門票價格及分類：
| 【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】
VIP套票——澳門元/港元：由8,080元至19,980元
普通門票——澳門元/港元：由480元至3,380元
【UFC精英之路第五季第一輪—首日賽事】
澳門元/港元：由480元至1,580元
【UFC精英之路第五季第一輪—次日賽事】
澳門元/港元：由380元至2,280元
*結算貨幣以購票平台為準
| 優先購票時間及途徑：
| 銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員、UFC 電子報訂閱人士以及UFC社媒粉絲，可憑以下預售聯票或單日賽事門票對應的優先購票特權碼，於指定時間前往銀河票務進行優先購買。
【UFC澳門格鬥周 - 三日聯票】
4月14日上午11時 至 4月15日上午9時：銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員
【UFC 格鬥之夜：宋亞東VS費古希度】及【UFC精英之路第五季首輪賽事】單日門票
4月15日上午11時 至 4月16日上午9時：銀河致尚小程序會員、UFC Fight Club會員
4月16日上午11時 至 4月17日上午9時：UFC 電子報訂閱人士及UFC社媒粉絲
*更多詳情請留意銀河票務www.galaxyticketing.com相關活動頁。
| 旅行套票
| 4月16日（週四）上午11點 發售包括賽事門票和住宿在內的旅行套票。觀眾可前往攜程官網Ctrip.com/Trip.com購買。
| 公眾購票時間及途徑：
| 4月17日上午11時起，在銀河票務、大麥、MAISEAT、貓眼、uutix公開發售
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