FinChain星鏈集成Chainlink標準，加速其通證化資產在亞洲的分銷

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 面向機構的區塊鏈平臺FinChain星鏈正式宣布集成行業標準的預言機平臺Chainlink的標準，加速推動FinChain星鏈的通證化資產在亞洲的分銷。此次集成標誌著雙方在推動安全、合規、可擴展的鏈上金融生態方面邁出關鍵一步。Chainlink是將資本市場上鏈並賦能絕大多數去中心化金融的市場領導者。 戰略合作全景：三位一體的技術整合

本次合作涵蓋三大核心層面，FinChain星鏈通過集成Chainlink，進一步提升FinChain星鏈在跨鏈資產轉移、儲備透明化與合規自動化方面的能力。

1. Chainlink互操作性標準，重塑資產流動體驗

FinChain星鏈已整合Chainlink跨鏈互操作性協議（Cross-Chain Interoperability Protocol,CCIP），為其用戶與機構客戶提供高度安全、可靠的跨鏈資產轉移支持。該協議通過去中心化預言機網絡與先進的風險管理機製，顯著降低跨鏈過程中的智能合約風險與運營商風險，為多鏈生態中的RWA、穩定幣及其他資產流動鋪設「金融高速公路」。此舉預計將大幅提升資金效率與可及性，尤其服務於亞太地區日益增長的跨境支付與結算需求。 2. Chainlink數據標準，賦能透明化資產發行

為鞏固市場信任，FinChain星鏈已引入Chainlink的儲備金證明解決方案，為其FUSD及其他通證化資產提供實時、可驗證的鏈上儲備審計。通過自動化且不可篡改的數據反饋，機構與用戶可隨時驗證抵押資產狀況，並在儲備不足情況下自動限製或阻止資產鑄造，從而有效防範超額鑄造風險。這一整合呼應了全球監管對資產背書透明化的要求，為行業樹立了合規發行新標桿。

3. Chainlink合規標準，推進鏈上合規創新

著眼於未來監管框架，FinChain星鏈亦計劃深入探索Chainlink自動化合規引擎（Automated Compliance Engine, ACE）的應用潛力。ACE支持在鏈上嵌入合規規則（如交易限額、身份校驗、製裁名單過濾等），使得FUSD及其他金融合約能夠在執行過程中自動符合區域監管要求。這一前瞻性布局展現了FinChain星鏈致力於構建「合規友好」金融基礎設施的長期願景。 市場與監管的雙重意義

FinChain星鏈首席技術官Lance Liu指出：「此次戰略集成Chainlink的標準不僅是一次技術升級，更是面向下一代金融體系的重要承諾。亞洲市場對加密金融的創新與合規抱有更高期待，我們希望通過此次整合，推動行業向更安全、更透明、更互聯的方向演進。」

Chainlink Labs亞太及中東地區副總裁Niki Ariyasinghe表示：「我們很高興與FinChain星鏈合作，加速整個亞洲鏈上金融的采用。Chainlink的互操作性、數據和合規標準為FinChain星鏈提供了支持亞洲金融機構所需的關鍵能力。FinChain星鏈致力於推動下一代數字資產的發展，轉變亞洲的金融格局，Chainlink很高興能夠助力其實現這一目標。」 與此同時，FinChain星鏈在機構級數字資產服務領域具有深厚積累，能夠提供跨鏈、儲備證明及合規方面的基礎設施支持。 業界觀察人士認為，此次技術集成發生在香港加速推進Web3政策創新與虛擬資產監管框架完善的背景下，具有顯著的行業示範效應。雙方技術整合有望為傳統金融機構進入數字資產領域提供更合規、更互操作的技術通道，進一步鞏固香港作為亞洲加密金融樞紐的地位。

關於 FinChain 星鏈

FinChain星鏈是復星財富控股、Solana基金會、Vaulta基金會、Sonic Labs、Avalanche、Animoca Brands、騰雲資本、Unified Ventures共同投資的全球實物金融區塊鏈網絡的Web3品牌，定位為合規賦能現實資產鏈上流轉的金融基礎設施平臺。FinChain星鏈致力於聯合全球各大公鏈構建去中心化合規層，建設鏈上通用一體化身份系統，為各國金融機構和穩定幣發行商擴展跨國際流動性資源儲備，為科技金融開發者提供合規的去中心化基礎設施；同時推動RWA資產通證化落地，推動以合規現實資產為支撐的FUSD，凝聚鏈上信任機製，提升投融資效率，共建去中心化金融的合規生態體系。

關於Chainlink

Chainlink是行業標準的預言機平臺，將資本市場上鏈，並且是賦能大多數去中心化金融（DeFi）的市場領導者。Chainlink的技術棧提供了支持機構通證化資產、借貸、支付、穩定幣等高級區塊鏈應用所需的基本數據、互操作性、合規性和隱私標準。自從發明去中心化預言機網絡以來，Chainlink已經實現了數萬億美元的交易價值，目前保障著絕大多數的DeFi。 許多世界上最大的金融服務機構也采用了Chainlink的標準和基礎設施，包括Swift、Euroclear、萬事達卡、Fidelity International、瑞士銀行、標準普爾道瓊斯指數、富時羅素、WisdomTree、ANZ，以及諸如Aave、Lido、GMX等頂級協議。Chainlink采用了一種新穎的費用模型，將企業采用所帶來的鏈下和鏈上收入轉換為LINK通證，並存儲在Chainlink戰略儲備中。欲了解更多信息，請訪問chain.link。