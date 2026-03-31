AIA推出「活然人生」保險計劃：終身保障 守護人生每個階段

每日保費只需60港元 可享190萬港元保障額 香港2026年3月31日 /美通社/ -- 友邦香港及澳門宣佈推出全新「活然人生」保險計劃，此終身分紅保險計劃旨在照顧客戶及其家人於不同人生階段的人壽保障需要——由組建家庭、迎接新生命，到置業，以至規劃退休，讓家庭在人生旅程中保持從容與安心。「活然人生」保險計劃提供廣泛的終身保障，並設有彈性的「身故賠償支付辦法」，同時更加入香港市場首創[1]的 「受益人靈活選項」[2]，協助家庭在瞬息萬變的環境中保持財務韌性。

根據保監局研究顯示，本港每名在職成年人的平均身故保障缺口為190萬港元[3]，反映不少家庭一旦遇上意外，可能面對沉重的財務壓力。「活然人生」保險計劃特設高額保障，並設有意外身故保障賠償「活然人生」附加契約——如受保人於第15 個保單年度完結，或75 歲（以較早者為準）當日或之前，因受保意外不幸身故，可額外獲高達基本計劃保額的200%作為意外身故賠償[4]，在關鍵時刻為家人提供重要的額外財務支援。 每日保費只需 60 港元，就可享190 萬港元保障額[5]。為配合客戶多變的保障需要，「活然人生」保險計劃亦可加配自選附加契約，包括意外、醫療、危疾及傷殘保障等，在面對突發挑戰時為家庭提供更堅實的後盾。

此外，「活然人生」保險計劃[6]亦為香港按揭證券有限公司旗下 「保單逆按計劃」[7]的合資格人壽保險計劃，讓客戶可透過「保單逆按計劃」享有穩定的每月收入，更從容地規劃退休生活。 友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「AIA一直致力協助大眾實踐『健康長久好生活』。作為亞洲值得信賴的領先保險公司，我們致力提供真正切合客戶於不同人生階段所需的保障產品。保障不止於財務層面，更是對摯愛的關懷與責任。有了適切的保障，客戶和家人才能享有更安心的生活。」

梁女士續稱：「不少家庭在面對突發情況時，往往需承受沉重的財政壓力。『活然人生』保險計劃提供廣泛的終身保障及彈性的賠償支付安排，讓家人能以最適切的方式獲得支援。計劃結合終身保障與貼心的彈性選項，協助客戶更有信心地未雨綢繆，輕鬆迎接不同人生階段。」 靈活支付安排 貼心守護 [8] 為協助家庭於面對至親離世時能更妥善安排財務，「活然人生」保險計劃設有身故賠償支付辦法[8]，客戶可自訂受益人領取身故賠償及意外身故賠償（如適用）的方式，包括：

每期領取金額

領取次數（每月／每季／每半年／每年）

首次或最後一期支付日期 選用「身故賠償支付辦法[8]」的客戶更可選擇香港市場首創[1]的「受益人靈活選項」[2],[8]。在此安排下，受益人於達到保單持有人指定的年齡，或於確診指定疾病（包括癌症、中風、心臟病、末期疾病或腎衰竭）時，可自行選擇支付辦法。此貼心設計確保家人在最需要的時刻，獲得周全的財務保障。 備註：

[1] 「受益人靈活選項」之市場首創是指保單持有人可透過「受益人靈活選項」讓受益人選擇，當受益人達到保單持有人所選的指定年齡或當受益人患上受益人靈活選項下之指定疾病時，受益人可根據其選擇的支付辦法收取身故賠償款項的指定特點。此特點與香港主要保險公司之儲蓄保險產品及人壽保險產品比較為市場首創，由AIA於2025年1月8日在活享儲蓄計劃中首創。 [2] 在受益人 (i) 達指定年齡前或 (ii) 患上受益人靈活選項下之指定疾病前，將按保單持有人於「身故賠償支付辦法」作出的要求，向受益人支付款項。在受益人 (i) 達指定年齡後或 (ii) 患上受益人靈活選項下之指定疾病後，受益人可按他/她於 「受益人靈活選項」下選擇的支付辦法收取款項。若受保人不幸身故，受益人可申請選擇屬於其部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如適用）的支付辦法，惟受益人提交申請時必須年滿18歲或以上。受益人於申請時可選之支付辦法受限於當時我們於「受益人靈活選項」下提供的支付辦法及我們當時的規則和條件。如受益人的申請獲批，當受益人選擇的支付辦法在 (i) 受益人達到指定年齡時或 (ii) 受益人患上受益人靈活選項下之指定疾病時生效，而屬於他/她部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如適用）將只會按其所選的支付辦法支付。 [3] 資料來源︰保險業監管局 (https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/Conduct_in_Focus_Issue_03_04.html)。 [4] 同一受保人於所有「意外身故賠償（活然人生）附加契約」下可獲賠償的意外身故賠償限額不得超過1,000,000 美元。「意外身故賠償（活然人生）附加契約」之「受保人75 歲」是指受保人75 歲生日當天的或緊接其後的保單週年日。 「意外身故賠償（活然人生）附加契約」受限於核保評估，其符合資格將根據本公司的核保決定而定。詳情請參閱本產品簡介的「保障一覽」。 [5] 以投保年齡為30歲、非吸煙、女性的受保香港居民，及美元投保計算。 實際保費因人而異。上述例子以 1 美元兌 7.8 港元之匯率計算。 [6] 「活然人生」保險計劃為保單逆按計劃之合資格壽險計劃，但這並不代表您提交的保單逆按計劃之申請將獲得批核。本產品是否合資格乃取決於產品特點。在申請保單逆按貸款時，您及您所持有之人壽保險保單仍必須符合保單逆按計劃規定之申請資格。 [7] 保單逆按計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運。如欲了解保單逆按計劃的詳情，可參閱香港按揭證券有限公司網頁：www.hkmc.com.hk。 [8] 一旦保單被轉讓（包括但不限於根據保單逆按揭計劃（PRMP）作出之轉讓），「身故賠償支付辦法」和「受益人靈活選項」可能不再適用。 以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽友邦香港網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。您可以選擇單獨投保上述計劃，毋須同時投保其他類型的保險產品。 關於友邦香港及澳門 友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶^提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。