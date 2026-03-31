上海西岸美高梅酒店藝綻西岸，煥啟奢華旅居新維度

上海2026年3月31日 /美通社/ -- 上海西岸美高梅酒店作為中國內地首家美高梅品牌城市酒店，落址西岸核心區域，咫尺可達西岸美術館、油罐藝術公園等知名藝術場館，自 2023 年啟幕以來，便與這片藝術沃土同頻共生。承襲美高梅傳奇娛樂底蘊，酒店以觸達感官的空間設計、多元豐富的環球美食、備受贊譽的養生水療、獨樹一幟的 S.H.O.W. 服務文化，構築起融匯藝術活力與奢華體驗的旅居目的地。 藝術始終是貫穿酒店體驗的靈魂主線，酒店以原創「Gan Chuang」文化IP為核心內核，「Gan Chuang」兼具「感知生活」的細膩捕捉與「敢於創造」的突破精神，以此打破藝術與生活的邊界，讓藝術在空間中自然生長。藝術合作覆蓋酒店公區、客房、餐飲、水療等全域場景，攜手本土與國際藝術家打造多元藝術創意作品，旨在讓藝術從遠觀的展品，變為可看、可觸、可品、可居的日常沉浸式體驗。倪志琪將標志性「NI 調」色彩融入空間美學，Jeremyville 鮮艷大膽的撞色與誇張靈動的線條，構建充滿童趣與視覺沖擊力的藝術世界，單曉明以抽象能量符號構築專屬視覺體系，多位藝術家的創作讓客房擁有了私人美術館般的體驗。同時，酒店將可持續理念與藝術創作深度融合，以藝術踐行 ESG 理念，任天進將書法線條與可回收材質碰撞出立體裝置的獨特張力，顧天予用再生玻璃雕琢的生命之樹、雙禧結合非遺扎染與手工編織的當代演繹等一系列跨界藝術作品，讓傳統文脈與當代創意在此交相輝映，構築起多元包容、無界生長的藝術旅居生態，讓藝術不再是遠觀的展品，而是融入旅居日常的鮮活體驗。

在藝術底色之上，酒店將藝術美學深度融入奢居、美食、療愈、商務等全維度體驗，以藝術賦能每一段旅居時光。酒店空間由赫希貝德納聯合設計公司匠心打造，室內設計深植東方底蘊並融合現代美學，以溫暖雅致的原木色為主調，巧妙融入活潑的藍、綠、橙作為跳色，將絢麗色彩與傳統紋理相織，盡顯細膩入微的當代優雅。空間大面積選用天然實木、細膩棉麻、質感皮質與環保石材，賦予客房干淨通透的溫暖底色。圓桌上方懸垂手工皮質南瓜吊燈，與定制陶瓷茶具、藝術掛畫相得益彰，橙色則點綴於茶盤、洗漱托盤等細節，讓藝術氣息自然流淌。161 間客房與 58 間套房坐落於 43 至 56 層，基礎房型的開闊格局位居全城前列；全景落地窗將黃浦江西岸濱江繁華盡收眼底，滿溢空間幸福感，讓賓客在奢享居停的同時，盡攬濱江無界視野，沉浸式感受藝術與生活的共甡之美。

餐飲體驗延續著藝術與美食的對話，酒店以四間餐廳與酒吧構築多元餐飲格局。57層水岸意大利餐廳糅合意式經典與創新風味，標志性的青花瓷披薩烤爐成為藝術與美食的聯結，早午餐游樂場攜手世界各地料理行家，打造跨界美食體驗，激發賓客味蕾探索。58層御苑中餐廳傳承古法粵菜精髓，由深耕粵菜三十余載的中餐行政總廚黎敏剛執掌，以食材本真與古法技藝，呈現伊比利亞叉燒、傳承花膠響螺爵士湯等臻味菜品。柏翠廊坐擁浦江雲端盛景，將藝術家的美學作品與江畔景致相融，打造特色藝術下午茶，讓藝術走出展廳，成為可嘗可感的舌尖美好。Sky59 屋頂酒吧以西岸璀璨江景和熱辣音浪挑動五感，攜手亞洲 50 佳 酒吧廟前冰室打造創意調酒系列，以酒為媒致敬西岸文化，成為魔都藝術潮玩目的地。

58 層禪潺水療中心禮贊澳門姐妹酒店福布斯五星評級榮耀，將禪意養生之道與藝術巧思相融，以藝術化空間設計、禪意視覺美學營造靜謐療愈氛圍，打造全系特色護理體驗，細膩的療愈手法搭配專屬精油與禪缽共鳴，可持續美容產品奢潤養膚，盡享身心靈的深度療愈。健身中心坐擁臨江全景，高科技健身器材及設施打造剛柔並濟的訓練課程。位於頂樓的無邊泳池，江景視野開闊，打造暢游快感，重煥健康活力姿態，在雲端藝術氛圍中重煥身心活力。 酒店同時擁有靈活多元的會議活動空間，活動策劃師不止於策劃，更以策展人視角，為不同場地賦予專屬特色。一層 1072 平方米的西岸廳挑高九米，無柱空間搭配汽車專屬駛入口，燈光與場景設計適配品牌發布、大型藝術展演等高端活動；二層九間可靈活組合的多功能會議室，以簡約美學裝點空間，滿足培訓、藝術沙龍等多元活動需求；三層美高梅廳典雅精致，配備戶外露台與獨立吧台，為婚宴、藝術社交晚宴營造雅致氛圍，團隊以臻致服務全程加持，確保每一場活動的高品質呈現。

上海西岸美高梅酒店以藝術為底、時尚為言、活力為脈，將高端設施與藝術內核有機融匯，重新定義當代城市奢華旅居的內核。這裡匯聚全球視野，是商務交流與精英社交的理想之所，亦是探索城市藝術文化脈動的重要起點。酒店始終以獨具一格的藝術活力與奢華品質，持續對話時代旅居者，成為西岸藝術生態中不可或缺的重要組成，更以標桿之姿引領魔都乃至全球藝術奢華旅居的全新風尚。 關於美高梅酒店品牌 源自美國娛樂大本營拉斯維加斯的美高梅酒店品牌，隸屬於世界知名娛樂酒店集團美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)。以「娛樂是人類的基本需求」為品牌信仰，傳承百年歷史傳奇，美高梅酒店將娛樂文化與待客之道完美結合，匯集藝術、玩樂、美食和驚奇，為精彩生活樂享者締造多元紛呈、超越期待的活力娛樂體驗，成為所在城市的樂享活力目的地。目前，美高梅酒店遍布全球多座城市，包括拉斯維加斯、華盛頓特區、中國澳門、三亞、上海、青島、深圳等地，武漢、大阪、迪拜的多家美高梅酒店將在未來幾年內陸續開業。

關於釣魚台美高梅酒店集團 釣魚台美高梅酒店集團是由釣魚台國賓館攜手美國美高梅國際酒店集團合資成立的高端酒店管理平台，致力於以別具一格的高端酒店、府邸、購物和娛悅體驗，傳頌釣魚台與美高梅珠聯璧合的款客之道。集團以「融•和」為信條，秉持「融合中西精彩，創新旅居生活」的使命，志在成為全球領先的旅居服務集團。集團旗下開發及運營七個酒店品牌，涵蓋寶麗嘉、美高梅華府、釣魚台、美高梅、美高梅美幻、美高梅美薈、及美高梅麥思精選，同時開展品牌住宅業務。目前，已開業項目包括位於亞龍灣中心位置的三亞美高梅度假酒店（2011年開業）、尊享外灘兩岸絕佳景觀的上海蘇寧寶麗嘉酒店（2018年開業）、坐落於方山腳下的南京魯能美高梅美薈酒店（2021年開業）、矗立徐匯濱江地標位置的上海西岸美高梅酒店（2023年開業）、位於金家嶺金融區的青島釣魚台酒店與青島美高梅酒店（2023年開業），依托小梅沙濱海度假區的深圳美高梅酒店（2024年開業），以及坐落於香山湖畔的珠海香山迎賓館美高梅華府酒店（2025年開業）。未來，集團還將在深圳、杭州、陵水、武漢等地陸續開設更多酒店項目。與此同時，品牌住宅系列已入駐北京、海口、三亞等重要門戶城市。