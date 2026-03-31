泛遠國際舉辦2025年度業績推介會

深化一體兩翼戰略佈局 AI驅動物貿融合新征程

香港 - 2026年3月31日 - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）昨日（30日）於香港港麗酒店舉行2025年度業績推介會（「推介會」或「會議」）。泛遠國際行政總裁王添天先生、投資併購副總裁兼執行董事師迪特先生、證券總監胥寧女士出席會議，向在場投資者及分析師闡述2025年全年業務，並分享「一體兩翼」戰略佈局、市場部署及未來發展藍圖。



2025年，美國清關及關稅政策的重大調整為跨境物流行業帶來嚴峻挑戰，面對外部環境驟變，泛遠國際迅速啟動業務調整，並在2025年8月已全面回歸正軌，本集團聚焦空運、快遞等核心優勢，梳理確定性解決方案，同時發力南美清關及派送業務，成功帶動下半年業績顯著回升，展現本集團在逆風中的應變能力與經營韌性。



泛遠國際行政總裁王添天先生於會議上表示，本集團長遠目標並非止步於傳統物流服務，而是實現物流與貿易的深度結合，此即是「一體兩翼」戰略的核心方向。目前，本集團正加速推進「一體兩翼」戰略轉型，即以AI驅動的數字化履約服務為主體，協同貿易與金融業務，逐步實現從傳統物流企業向物貿融合的跨越。現時，人工智能技術已應用於物流路徑規劃、倉儲管理及清關預判等環節，為提升履約效率與服務確定性提供有力支撐。



圍繞「一體兩翼」的戰略方向，美國市場的部署成為關鍵一環。泛遠國際投資併購副總裁兼執行董事師迪特先生在解答投資者問題時指出，本集團將美國定位為中長期首要需求市場，在短期波動面前保持既定戰略定力，方向不變、節奏不亂。為應對外部不確定性帶來的交付風險，集團改變以往以商務合作為主的本地資源組織方式，轉而透過併購將關鍵能力內化為自有資源。擬戰略性併購的物流公司COPE Services Incorporated在美國設有七個海外倉，總面積達20萬平方米，已形成覆蓋全美九成區域的兩日達服務網絡，為「一體兩翼」戰略構築自主可控的履約底座。



在確立美國市場根基的同時，本集團亦就更長遠的發展路徑作出說明。據王添天先生在會議中介紹，泛遠國際已制定十年發展藍圖，重點圍繞組織文化與海外市場兩條主線展開。文化層面提出「客戶第一，簡單，相信，持續戰功」的價值主張，推動人才體系迭代。在海外市場業務拓展方面，本集團同步深耕美國與南美兩大區域，在穩固美國成熟市場根基的同時，亦積極開拓具增長潛力的南美新興市場。此等舉措有望為泛遠國際未來業務表現帶來正面支撐，本集團將繼續強化服務確定性，透過產品能力提升市場競爭力。



是次推介會全面展示泛遠國際在調整期中厚植根基、在挑戰中加快轉型的堅定步伐。兩位管理層分別從戰略方向與執行路徑作出闡述，前後呼應，貫徹一致。面對外部環境變化，本集團將繼續秉持客戶第一的理念，以併購整合強化本地化運營能力；同時依託AI賦能與全球化佈局雙線驅動，為股東及投資者創造長效價值。





