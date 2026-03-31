華泰證券2025年業績穩健增長 派發每10股紅利 5.5 元

香港 - 2026年3月31日 - 華泰證券（6886.HK）3月30日公告，2025年公司實現總收入人民幣(下同)472.20億元，歸屬於母公司股東的淨利潤163.83億元。截至2025年末，本集團總資產10,773.48 億元，同比增長32.31%。公司持續注重股東回報，2025年度現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）合計為49.65億元（含稅），本年度派發每10股現金紅利合計5.50 元（含中期分紅1.50元）。2025年，公司堅持以服務實體經濟和投資者為根本，持續鞏固行業領先地位，在加快建設一流投資銀行的進程中邁出堅實步伐。



華泰證券CEO周易表示：「每一段值得重新出發的路，都不會標注在舊地圖上。面對技術變革與全球產業分工的重塑，華泰堅定選擇再次『 重新出發』，以更高的站位審視自身尋求突破。公司將始終致力於將產業縱深、全球視野與技術底座鍛造為穿越週期的核心能力，用AI思維重構業務底層邏輯，以全球化視野拓展服務邊界，以文化革新釋放人的創造力，重新定義投資銀行的專業價值。」



以服務實體經濟為根本助力居民資產優化配置



當前，新一輪科技革命和產業變革加速突破，企業的創新主體地位更加突出。華泰不斷完善扎實產業研究體系、專業化的價值評估和風險定價能力，以投行業務為牽引，深度參與企業價值發現與創造，在挖掘企業創新潛力、匹配投融資發展需要、支援產業併購整合等方面持續發揮關鍵作用。多年來，累計服務科技創新企業超過300家，總市值約13萬億元。



2025年，公司成功保薦10家新質生產力領域的科技企業於A股上市，主承銷規模170億元，助力半導體、風電裝備、精密製造等細分領域的行業龍頭登陸資本市場。2025年境內股權主承銷規模約667億元，A股前五大IPO項目保薦2單；審核類重組項目過會數量、獲中國證監會註冊數量均排名行業第一；全品種債券主承銷規模14,115億元，累計承銷科技創新債券290單、規模約811億元，同比增長132%。2025年，公司擔任財務顧問的公募REITs專案4單、規模116億元，均排名行業第一。華泰資管歷年累計發行企業ABS規模突破1萬億元。



伴隨經濟和人口結構轉型，疊加利率中樞下移，公司順應時代發展需要，主動對接不同風險偏好、不同規模、不同期限的多元化理財需求。2025年，權益基金保有規模、非貨幣市場基金保有規模、股票型指數基金保有規模均保持證券行業頭部。基金投顧業務規模306億元、服務客戶101萬人；FOF產品規模超500億元。南方基金養老金融管理規模超1萬億元，助力養老三支柱體系建設。



AI重塑業務底層邏輯數位金融驅動服務能力躍升



當產業變革加速、資訊密度成倍增長，人工智能(AI)驅動的金融科技創新方興未艾，正深刻改變甚至重塑金融市場生態。AI帶來的變化絕不僅是對既有業務和流程的疊加，而是對投資銀行價值創造方式的根本性變革。基於這一判斷，華泰證券主動識變應變求變，全面推進「All in AI」轉型戰略，將分散在不同業務條線、不同地域團隊的認知與資料彙聚為持續反覆運算的智慧底座，讓資料驅動的產業認知成為公司最核心的競爭能力，為行業高品質發展培育新優勢、注入新動能。



2025年，公司在AI驅動業務變革方面取得多項重要進展。10月率先推出專注交易場景的AI原生應用「AI漲樂」APP；該產品以直面客戶的交易工具為牽引，帶動投研、交易、風控等後臺體系全面貫通。同時，公司以新能源、智慧駕駛、創新藥等產業賽道為突破口，構建AI驅動的智慧投研體系與全公司資料能力底座。CAMS智慧投研平台、全球FICC交易和風險管理平台、全球做市與投資平台均實現AI能力嵌入，自主研發的全球交易平台（GTP）全面上線運行，「全球交易平台」、「證券行業網路安全攻擊面管理研究與應用實踐」等多個項目獲得2024 年度金融科技發展獎二等獎。



融入全球價值鏈國際化成為重要增長引擎



在全球資產再平衡與中國資本市場雙向開放的背景下，無論是中國企業的全球化佈局，還是全球投資者對中國資產的配置需求，都對金融服務機構的跨境服務能力提出了更高要求。華泰證券依託對中國企業與中國資產的深度理解，持續強化跨境綜合金融服務體系，國際業務綜合實力穩居香港中資券商頭部。



2025年，公司在多個重要市場實現關鍵突破：新加坡子公司獲得由新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照，並獲得由印度證券交易委員會頒發的註冊證書；華泰證券（美國）獲紐交所IPO主承銷商會員資格及非美國主權債經紀經銷商資格；日本子公司完成註冊設立，覆蓋亞歐美成熟市場與新興市場的全球價值鏈體系進一步完善。



在全球化佈局加速的同時，境內外一體化運營持續深化。機構客戶服務方面，全球交易平台已連接香港、紐約、倫敦、新加坡等主要金融中心，股權衍生品、FICC等重點業務保持市場領先，港幣-雙櫃檯做市實現標的全覆蓋。研究業務發佈海外研報830篇，累計覆蓋海外上市公司420家。2025年，公司保薦港股IPO項目22單、排名全市場第三，參與8單港股前十大IPO，助力生物醫藥、智慧製造、新能源汽車等領域行業龍頭登陸港股。



公司積極踐行可持續發展理念，MSCI ESG評級連續兩年保持AAA級最高水準，並綜合運用多種金融工具服務綠色低碳轉型。2025年，服務9家新能源、節能環保相關企業完成股權融資，綠色股權承銷規模228億元，承銷綠色債券84單、規模231億元，發行綠色ABS產品9只、規模82億元；積極參與全國溫室氣體自願減排交易，交易量位居行業前列。



展望未來，華泰證券將始終以服務實體經濟與投資者為根本，以科技創新鍛造差異化競爭力，以全球化佈局服務中國企業與中國資產的國際化進程，加快推進一流投資銀行建設，為金融強國建設和資本市場高品質發展貢獻專業力量。





