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出版：2026-Mar-31 13:00
更新：2026-Mar-31 13:00
PR Newswire

Bandsintown 隨 iOS 26.4 推出，使 Apple Music 得以提供演唱會資訊功能

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Apple Music 將 Bandsintown 活動整合至藝人專頁、「首頁」分頁及全新推出的「演唱會」分頁，擴展全球現場音樂活動的探索體驗

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紐約2026年3月31日 /美通社/ -- Bandsintown 這個全球領先的現場音樂及活動探索平台今日宣布，已與 Apple Music 展開全新整合，將來自 Bandsintown 的演唱會資訊直接帶到該串流平台。 隨著 iOS 26.4 的推出，巡演日期將自動顯示於 Apple Music 的藝人專頁、「首頁」分頁，以及搜尋中的全新「演唱會」分頁，讓樂迷在聆聽音樂的同時，更輕鬆發掘現場音樂活動。

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Bandsintown x Apple Music

此項推出標誌著 Apple Music 在演唱會資訊探索方面的一次重大擴展。 透過 Bandsintown for Artists 發布活動並連接其 Apple Music 個人檔案頁面的藝人，現可讓其演出資訊自動顯示於該平台。 訂閱 Bandsintown Pro 的場地、音樂節和推廣方也將從中受益，其活動將能無縫地在 Apple Music 上呈現。 

運作方式
藝人可於 Bandsintown for Artists 控制台中連接其 Apple Music 藝人專頁網址。 完成連接後，活動將於 24 至 48 小時內同步至全球 Apple Music，並顯示於兩個全新位置：

  • 藝人專頁：當藝人巡演時，頁面會出現「即將舉行的演唱會」專區
  • 「演唱會」分頁：「搜尋」中的全新專區，讓樂迷可按地點、音樂類型及日期瀏覽演出相關的資訊
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樂迷可點擊相關資訊，查看活動詳情，包括場地資訊、演出歌單及直接購票連結。 Apple Music 亦會透過推送通知，提醒用戶其關注的藝人即將在附近舉行演出。 

此整合鞏固 Bandsintown 在 Apple 生態系統中提供現場活動數據的角色，此前已涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋、Apple 相片，以及 Apple Music 歌單等服務。 隨著 Apple Music 這個串流平台的加入，藝人現可在樂迷沉醉樂韻時，呈現演唱會資訊，進一步提升觸及效果。

Bandsintown 聯合創辦人兼管理合夥人 Fabrice Sergent 表示：「多年來，Bandsintown 一直為 Apple 生態系統提供演唱會資訊服務，涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋及 Apple 相片。進一步拓展至 Apple Music，讓全球所有藝人都能直接觸及熱衷現場演出的樂迷，在聽眾最受鼓舞、最想欣賞現場表演的時刻呈現其演出資訊。」

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演唱會資訊現已於運行 iOS 26.4 的裝置上提供，目前處於公開及開發者測試版本階段，完整版本將於稍後正式推出。 

關於 Bandsintown：
Bandsintown 為全球領先的現場活動探索平台，連接逾 1 億名已註冊樂迷與超過 700,000 名藝人及 65,000 個場地，每年發布約 230 萬場活動資訊。 透過與 YouTube、Google、Spotify、Apple、Shazam 及 Microsoft Bing 的策略性合作，Bandsintown 能夠將相關活動無縫送至各大平台，觸及數以十億計的額外樂迷。

屢獲殊榮的樂迷應用程式及網站 Bandsintown Concerts 提供全球最全面的現場音樂目錄，並運用人工智能 (AI)，根據樂迷的收聽習慣及偏好，每月生成逾 4 億項個人化演唱會推薦。

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Bandsintown for Artists 為超過 700,000 名不同規模的音樂人提供工具，以發布活動、宣布巡演、管理預售及公開發售，並透過其小工具 (Widget) 及應用程式介面 (API) 在其數碼平台上推廣演出。

Bandsintown Pro 為 65,000 多個場地、音樂節及推廣單位提供自動化活動營銷及發布解決方案，協助其提升活動曝光率，同時節省時間並銷售更多門票。

關注 Bandsintown：網站 | Instagram | Facebook | X

Bandsintown x Apple Music

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bandsintown--ios-26-4--apple-music--302728006.html

SOURCE Bandsintown

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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