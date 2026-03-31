Bandsintown 隨 iOS 26.4 推出，使 Apple Music 得以提供演唱會資訊功能

Apple Music 將 Bandsintown 活動整合至藝人專頁、「首頁」分頁及全新推出的「演唱會」分頁，擴展全球現場音樂活動的探索體驗 在此下載高解像度圖片 紐約2026年3月31日 /美通社/ -- Bandsintown 這個全球領先的現場音樂及活動探索平台今日宣布，已與 Apple Music 展開全新整合，將來自 Bandsintown 的演唱會資訊直接帶到該串流平台。 隨著 iOS 26.4 的推出，巡演日期將自動顯示於 Apple Music 的藝人專頁、「首頁」分頁，以及搜尋中的全新「演唱會」分頁，讓樂迷在聆聽音樂的同時，更輕鬆發掘現場音樂活動。

此項推出標誌著 Apple Music 在演唱會資訊探索方面的一次重大擴展。 透過 Bandsintown for Artists 發布活動並連接其 Apple Music 個人檔案頁面的藝人，現可讓其演出資訊自動顯示於該平台。 訂閱 Bandsintown Pro 的場地、音樂節和推廣方也將從中受益，其活動將能無縫地在 Apple Music 上呈現。 運作方式

藝人可於 Bandsintown for Artists 控制台中連接其 Apple Music 藝人專頁網址。 完成連接後，活動將於 24 至 48 小時內同步至全球 Apple Music，並顯示於兩個全新位置： 藝人專頁： 當藝人巡演時，頁面會出現「即將舉行的演唱會」專區

當藝人巡演時，頁面會出現「即將舉行的演唱會」專區 「演唱會」分頁：「搜尋」中的全新專區，讓樂迷可按地點、音樂類型及日期瀏覽演出相關的資訊

樂迷可點擊相關資訊，查看活動詳情，包括場地資訊、演出歌單及直接購票連結。 Apple Music 亦會透過推送通知，提醒用戶其關注的藝人即將在附近舉行演出。 此整合鞏固 Bandsintown 在 Apple 生態系統中提供現場活動數據的角色，此前已涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋、Apple 相片，以及 Apple Music 歌單等服務。 隨著 Apple Music 這個串流平台的加入，藝人現可在樂迷沉醉樂韻時，呈現演唱會資訊，進一步提升觸及效果。 Bandsintown 聯合創辦人兼管理合夥人 Fabrice Sergent 表示：「多年來，Bandsintown 一直為 Apple 生態系統提供演唱會資訊服務，涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋及 Apple 相片。進一步拓展至 Apple Music，讓全球所有藝人都能直接觸及熱衷現場演出的樂迷，在聽眾最受鼓舞、最想欣賞現場表演的時刻呈現其演出資訊。」