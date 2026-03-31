Bandsintown 隨 iOS 26.4 推出，使 Apple Music 得以提供演唱會資訊功能

Apple Music 將 Bandsintown 活動整合至藝人專頁、「首頁」分頁及全新推出的「演唱會」分頁，擴展全球現場音樂活動的探索體驗
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紐約2026年3月31日 /美通社/ -- Bandsintown 這個全球領先的現場音樂及活動探索平台今日宣布，已與 Apple Music 展開全新整合，將來自 Bandsintown 的演唱會資訊直接帶到該串流平台。 隨著 iOS 26.4 的推出，巡演日期將自動顯示於 Apple Music 的藝人專頁、「首頁」分頁，以及搜尋中的全新「演唱會」分頁，讓樂迷在聆聽音樂的同時，更輕鬆發掘現場音樂活動。
此項推出標誌著 Apple Music 在演唱會資訊探索方面的一次重大擴展。 透過 Bandsintown for Artists 發布活動並連接其 Apple Music 個人檔案頁面的藝人，現可讓其演出資訊自動顯示於該平台。 訂閱 Bandsintown Pro 的場地、音樂節和推廣方也將從中受益，其活動將能無縫地在 Apple Music 上呈現。
運作方式
藝人可於 Bandsintown for Artists 控制台中連接其 Apple Music 藝人專頁網址。 完成連接後，活動將於 24 至 48 小時內同步至全球 Apple Music，並顯示於兩個全新位置：
- 藝人專頁：當藝人巡演時，頁面會出現「即將舉行的演唱會」專區
- 「演唱會」分頁：「搜尋」中的全新專區，讓樂迷可按地點、音樂類型及日期瀏覽演出相關的資訊
樂迷可點擊相關資訊，查看活動詳情，包括場地資訊、演出歌單及直接購票連結。 Apple Music 亦會透過推送通知，提醒用戶其關注的藝人即將在附近舉行演出。
此整合鞏固 Bandsintown 在 Apple 生態系統中提供現場活動數據的角色，此前已涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋、Apple 相片，以及 Apple Music 歌單等服務。 隨著 Apple Music 這個串流平台的加入，藝人現可在樂迷沉醉樂韻時，呈現演唱會資訊，進一步提升觸及效果。
Bandsintown 聯合創辦人兼管理合夥人 Fabrice Sergent 表示：「多年來，Bandsintown 一直為 Apple 生態系統提供演唱會資訊服務，涵蓋 Shazam、Apple 地圖、Spotlight 搜尋及 Apple 相片。進一步拓展至 Apple Music，讓全球所有藝人都能直接觸及熱衷現場演出的樂迷，在聽眾最受鼓舞、最想欣賞現場表演的時刻呈現其演出資訊。」
演唱會資訊現已於運行 iOS 26.4 的裝置上提供，目前處於公開及開發者測試版本階段，完整版本將於稍後正式推出。
關於 Bandsintown：
Bandsintown 為全球領先的現場活動探索平台，連接逾 1 億名已註冊樂迷與超過 700,000 名藝人及 65,000 個場地，每年發布約 230 萬場活動資訊。 透過與 YouTube、Google、Spotify、Apple、Shazam 及 Microsoft Bing 的策略性合作，Bandsintown 能夠將相關活動無縫送至各大平台，觸及數以十億計的額外樂迷。
屢獲殊榮的樂迷應用程式及網站 Bandsintown Concerts 提供全球最全面的現場音樂目錄，並運用人工智能 (AI)，根據樂迷的收聽習慣及偏好，每月生成逾 4 億項個人化演唱會推薦。
Bandsintown for Artists 為超過 700,000 名不同規模的音樂人提供工具，以發布活動、宣布巡演、管理預售及公開發售，並透過其小工具 (Widget) 及應用程式介面 (API) 在其數碼平台上推廣演出。
Bandsintown Pro 為 65,000 多個場地、音樂節及推廣單位提供自動化活動營銷及發布解決方案，協助其提升活動曝光率，同時節省時間並銷售更多門票。
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SOURCE Bandsintown