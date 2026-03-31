均勝電子2025財年收入612億元，純利、訂單按年大幅上揚, 加速拓展新興智能體產業鏈

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 均勝電子（股票代號：0699.HK /600699.SH）公佈2025財年業績。公司積極應對複雜的外圍環境，經營質量與增長續強，全年收入總額達人民幣612億元；股東應佔溢利約人民幣13.4億元，按年大幅上揚近四成；含高階智能駕駛等新業務顯著突破，財年新增訂單約人民幣970億元，規模再創新高。此外，公司正加速拓展新興智能體產業鏈，打造第二增長曲線。 經營韌性全面彰顯，盈利能力顯著增強 2025財年，均勝電子依託全球化佈局優勢，靈活應對市場變化，持續推進「穩增長、提業績」核心經營目標，扎實落實全球產能精簡和整合、優化供應鏈管理，強化成本控制和效率提升，經營韌性、盈利能力顯著增強。公司全年利潤總額報22億元，經調整股東應佔溢利為15億元，按年升約17%。受益海外地區經營優化，整體毛利率按年提高2.1個百分點至18.3%，錄得連續多季提振。並且，公司經營性淨現金流增長至約54億元，保持充沛。

期內，均勝電子登陸港交所主板，形成「A+H」雙資本平台格局，推進探索新科技領域、智能製造升級和供應鏈優化，為全球化發展注入更強的資本動力。未來，公司將圍繞全球產能佈局優化、核心部件垂直整合、供應鏈建設及費用精益管控等維度，系統推進成本效益改善，進一步夯實長期盈利基礎。 訂單創新高，智駕業務實現跨越式突破 均勝電子係港股重要的汽車智能科技股，公司全球擁有逾25個研發中心、60家生產基地，服務全球汽車品牌超100個，能向全球客戶提供敏捷高效、具有競爭力的服務。

2025年，均勝電子新訂單額賸預期，全球訂單高達970億元，其中汽車電子訂單高速增長，尤在智能駕駛、艙駕融合CCU等領域取得跨越式突破。上個月，均勝宣佈首個L3/L4智駕產品即將上車，同期，與斯年智駕合作的L4智駕方案已在寧波港投用，高階產品份額及滲透率上揚。公司表示，隨著前期獲取的智駕方案陸續從2026年量產，公司智駕業務預計迎來放量增長。 均勝電子介紹，公司以「多芯片平台+生態合作」為技術路線，已實現「艙、網、駕」和AI中央計算的深度融合，持續迭代L3/L4高級輔助駕駛功能，並向無人自動駕駛延伸。公司判斷，內地智駕法規日漸完善，將有力推動高級別智駕系統前裝擴容及無人駕駛商業化，智能化技術創新及其應用預期良好。

均勝電子經已同高通、輝達、地平線、黑芝麻智能等芯片商，以及Momenta、斯年智駕等算法公司合作，提供覆蓋L2至L4級多元的智能駕駛方案，並戰略投資新芯航途、愛芯元智等芯片商，構建智能駕駛生態閉環，鞏固其全球頭部供應商的領先地位。 創新業務價值擴闊，向新興智能體與服務器基建拓展 2025財年，均勝電子投入約44.18億元加速科技研發，在汽車關鍵零部件技術研發同時，還向新興智能體、服務器基建等產業延展，打造增長新引擎。其間，公司發佈部分新興智能體相關產品，已與海內外頭部客戶合作。另外，均勝先後新設新興智能體相關研發公司，強化關鍵部件矩陣實力，加快新興智能體技術迭代與商用。

均勝電子舊年積極佈局光通信、服務器電源等新領域，力促前瞻產品線發展成為未來潛力業務。其中，公司已首發與中際旭創聯合開發的車載光模塊產品，並透過投資新菲光北美產能來推進車載通信光模塊技術全球商用。同期，均勝電子還將車規級電源系統相關產品拓展至工業級服務器電源領域，同時積極探索在智算中心領域的電源應用。 作為已在海外建立完整產業體系的Tier 1，公司表示，依託全球「One Joyson」平台，以「中國效率、全球佈局」的先發優勢，不斷提升全球經營效率、技術實力與協同效應，並助力中國自主品牌加速出海、同覓海外智能化升級增量新機遇，促進公司未來業績增長。