網龍 MSCI ESG 評級躍升至 A 級

可持續發展與企業責任實踐再獲國際資本市場認可 香港2026年3月31日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者—網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」；香港交易所股份代號：777）欣然宣布，國際權威指數公司 MSCI（明晟）近日公布最新 ESG 評級結果，本公司評級由 BBB 級躍升至 A 級。此次評級上調，體現了國際資本市場對網龍在環境保護、社會責任及企業管治（ESG）方面綜合表現的高度認可，也進一步彰顯公司長期投資價值正持續獲得境外投資者關注。

MSCI 為全球最具影響力的 ESG 評級體系之一，其評估結果被國際機構投資者廣泛應用於投資決策、資產配置及風險管理之中。作為全球最早、影響力最大的評級機構之一，MSCI ESG 評級具有獨立性、一致性和公開性，目前已覆蓋了全球超過 1.7 萬家上市公司。隨著全球資本市場對可持續發展及企業治理的關注持續提升，ESG 評級已成為衡量企業長期價值與投資吸引力的重要指標之一。MSCI 還結合其 ESG 評級推出多隻指數，供貝萊德、先鋒、道富等大型國際資產管理機構發行掛鉤指數的 ETF 基金。

此次網龍 ESG 評級躍升至 A 級，反映出網龍近年來持續推動可持續發展理念融入企業經營，在公司治理、人才發展、合規管理及社會責任等多個維度取得積極成效，有助於進一步增強公司在國際資本市場中的認可度與吸引力，為公司拓展全球投資者、提升中長期價值創造更有利條件。 網龍始終積極履行企業社會責任，持續推動「AI+教育」、「遊戲+公益」深度融合，努力實現商業價值與社會價值的雙重增長。在教育領域，公司積極參與國家級教育數字化項目建設，推動智慧教育及 AI 賦能學習體系落地，並在中國及海外多個國家推進教育公平與優質教育資源普及。在社會公益方面，網龍持續開展多元化公益行動，包括支持鄉村教育發展、推動教師培訓等。同時，公司結合自身業務特色，透過遊戲產品與文化傳承、生態保護等公益項目的深度融合，提升公眾參與度與社會影響力，推動數字內容與社會責任的有機結合。

展望未來，網龍將繼續深化 ESG 實踐，將可持續發展理念貫穿於戰略規劃與日常營運之中，不斷提升企業綜合競爭力，強化社會責任實踐，發揮在教育、遊戲及數字創新領域的產業優勢，持續提升 ESG 綜合表現，為股東及各利益相關方創造長期、穩健及可持續的價值。 關於網龍網絡控股有限公司 網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。