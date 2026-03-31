富國香港首隻在港發行ETF今日登陸港交所，高息低波動策略揚帆啟航

香港 - 2026年3月31日 - 富國資產管理（香港）有限公司（下稱「富國資管（香港）」）旗下首隻在港發行的ETF產品——Fullgoal恒生港股紅利ETF（股票代碼：3031），於3月31日正式在香港交易所掛牌上市。作為富國深耕香港資本市場逾十年的里程碑，是次產品上市標誌著公司在香港市場的部署邁入全新階段，進一步完善了聯通中外資本的產品版圖。花旗銀行投資者服務部為該ETF產品提供信託、托管及ETF行政服務。



就是次首隻ETF的發行，富國基金副總經理兼首席投資官李笑薇表示：「Fullgoal恒生港股紅利ETF是富國進軍香港ETF市場的第一步，亦是我們完善香港產品線的重要補充。我們相信，在當前宏觀環境下，兼具高息與低波動特質的港股資產，將持續釋放長線配置價值。憑藉富國基金量化團隊十五年累積的ETF管理經驗，我們有能力、有信心為投資者提供高效、穩健的配置工具。」



一隻產品，瞄準港股最核心的股息機遇



Fullgoal恒生港股紅利ETF追蹤恒生港股通高股息低波動淨股息累計指數（HSHYLVN），從可經滬深港通渠道買賣的證券中，精選50隻派息穩定且波動較低的優質成份股，分散佈局銀行、能源、公用事業、消費等多個行業，以淨股息率加權方式構建組合，單一個股權重上限不超過5%。



低波動因子，不只是「穩」，更是「準」



與一般高息股有別，產品所追蹤的恒生港股通高股息低波動指數，憑藉其獨有的低波動篩選機制，有效提升風險管控能力。根據Wind數據，該指數近三年及近五年升幅分別達92.75%及91.12%，遠超同期恒生高股息率指數（HSHDYI）的71.90%及9.84%，亦大幅跑贏同期恒生指數的49.86%及22.88%¹。在風險管控方面，以2022年3月的指數調樣為例，恒生港股通高股息低波動指數提前一次性剔除了近14%權重的房地產成份股，有效規避了行業下行風險。2025年，在港股市場波動加劇的環境下，恒生港股通高股息低波動指數全年升幅達27.27%²，進一步印證了策略的韌性與有效性。



市場亦關注所謂的「HALO策略」



踏入2026年，高息投資的吸引力愈來愈顯著。在全球利率走向充滿不確定性的當下，各類資產的收益來源與風險特徵正在重新定價。在市場波動加劇的環境下，具備持續穩定現金流的高股息資產，兼具防禦與收益雙重屬性，正成為利率不確定環境下資金主動配置的核心標的。與此同時，市場廣泛討論的「HALO策略」（Heavy Assets，Low Obsolescence，重資產、低被替代風險）為港股高息資產提供了新的投資邏輯。港股中的能源、電力、電訊等行業龍頭，憑藉具獨特實體資產壁壘，難以複製，在AI技術快速迭代的時代反而展現出稀缺的長期穩定性，或將成為機構資金的重要避風港。



關於富國資管（香港）：富國基金旗下香港子公司，量化投資實力深厚



富國資管（香港）成立於2012年，持有香港證監會第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照，為總部位於上海的富國基金管理有限公司的全資附屬公司。



母公司富國基金成立於1999年，是經中國證監會批准設立的中國內地首批十家基金管理公司之一。截至2025年底，富國基金管理總資產規模約人民幣2萬億元3，其中公募基金管理規模逾人民幣1.3萬億元，為上海規模最大的資產管理機構4。



富國基金量化投資團隊成立於2009年，現有成員逾40人，平均從業年限超11年，長期深耕量化與ETF指數投資領域。



¹ 資料來源：Wind，統計區間2017年5月8日至2026年2月27日。指數過往表現並不預示未來回報，亦不構成對基金業績的保證。

² 資料來源：Wind，為總回報指數，統計區間2025年1月1日至2025年12月31日。

³ 資料來源：富國基金，截至2025年12月31日。

4 資料來源：Wind，截至2025年12月31日。



