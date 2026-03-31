Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF（3428）於香港交易所掛牌上市

同時聚焦港股高息及美國龍頭成長公司的跨市場ETF 香港2026年3月31日 /美通社/ -- Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF（「本基金」）（股票代號：3428港元 / 83428人民幣 / 9428美元）正式於香港交易所上市。本基金追蹤CSI Select Market Moderate Index（「指數」）（中證精選市場穩健指數），指數採用65%港股高股息資產配以35%美國龍頭成長公司的雙引擎策略，從港股通高股息企業及美股非金融龍頭中精選45隻證券[1]，讓投資者可透過單一產品同時佈局港美兩大市場。產品提供港元3428、人民幣83428及美元9428三個交易櫃台。

上市儀式今日於香港交易所舉行，出席嘉賓包括未來資產環球投資（香港）有限公司首席執行官朱理理、中國人壽富蘭克林資產管理有限公司總裁閆立罡、中國人壽保險（海外）股份有限公司副總裁康樂，以及香港證監會與香港交易所的代表，聯同多位金融界嘉賓，共同見證這一重要時刻。 跨市場ETF合作新里程 當前，全球投資者對兼具收益穩健性與增長潛力的跨市場配置工具需求日益增加。港股市場聚集了部分高股息、現金流穩定的龍頭企業；美股市場則在AI、半導體等科技領域展現出強勁的創新活力。兩者構建一個兼顧穩健收益及增長潛力的完整配置組合。

是次產品結合了未來資產環球投資（香港）在ETF領域的產品開發及營運經驗，以及中國人壽富蘭克林橫跨中國及環球市場的投資優勢，為香港投資者帶來兼具本地洞察力與國際視野的跨市場配置工具。 未來資產環球投資（香港）有限公司首席執行官朱理理表示：「這隻ETF的推出，正是為了回應投資者對『資本增值和長期增長』的配置需求。透過65%港股高股息與35%美國龍頭成長公司的規則化組合，我們希望為投資者提供一個透明、高效、可複製的跨市場配置方案。」[2]

中國人壽富蘭克林資產管理有限公司總裁閆立罡表示：「我們非常高興能與未來資產合作推出這一創新產品。憑藉我們對中國市場的深刻理解與環球投資視野，這隻ETF能夠幫助投資者同時捕捉港股高股息的收益優勢與美國龍頭成長公司的增長潛力，實現真正意義上的跨市場均衡配置。」 港股收益 美股增長 一步到位 Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF (3428港元/83428人民幣/9428美元) 的港股部分精選港股通中的高股息企業，涵蓋銀行、能源、電訊等行業，提供相對穩定現金流；美股部分則聚焦全球領先的AI及科技巨企，捕捉科技創新增長動力。[2]

截至2026年2月27日，指數股息率達3.98%，3年年化波动率僅為13.8%，兼具低波动率與收益優勢。回溯數據顯示，2019年至2025年間指數累計全收益達151.67%，指數年化全收益約14.24%，風險調整後表現優於純美股或純港股表現，在過往多次市場危機中亦展現出較強的防禦性。[3] 指數每季度進行強制權重再平衡，並設有單一證券10%的權重上限，透過規則化機制自動調節持倉，避免過度集中風險。[4] 關於未來資產環球投資集團 未來資產環球投資（「未來資產」），資產管理規模逾3,530億美元。未來資產提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。未來資產在全球設有25個辦事處，逾1,000名員工，其中包括270名投資專業人士。[5]

未來資產的全球ETF平台擁有超過715只ETF，為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。未來資產管理的ETF資產總額達2,090億美元，並在澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、歐洲和美國上市。[5] 關於Global X ETFs Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括459隻ETF投資策略，資產管理規模超過138億美元 。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。Global X 為未來資產金融集團的成員之一。[5]

未來資產環球投資香港網站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/ Global X ETFs 香港網站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/ 投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。本內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核或轄區內的適用監管機構審閱。 投資者應注意： Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF（「本基金」）旨在提供於扣除費用及開支前與CSI Select Market Moderate Index（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。

本基金投資集中於香港及美國，並可能導致地域集中風險。

本基金的相關投資可能以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。可能導致匯率波動以及匯率管制的變化而受到不利影響。

指數的成份股（及相應的本基金投資）可能不時集中於特定行業或板塊的公司。本基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高。

本基金可能投資於中小型公司的股票。中小型公司的股票流動性可能較低，且其價格整體而言較大型公司更易受不利經濟發展所影響而出現波動。

管理人已將本基金的投資酌情權委託予副投資經理。與副投資經理的溝通或其提供的協助如出現任何中斷，或副投資經理或其任何關鍵人員停止服務，可能對本基金的運作造成不利影響。

股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此，股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

本基金的合成代表性抽樣策略將把其資產淨值最多50%投資於融資總回報掉期，與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險敞口可能導致本基金承受重大損失的高風險。

從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

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