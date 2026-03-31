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出版：2026-Mar-31 15:38
更新：2026-Mar-31 15:38
PR Newswire

網龍董事會主席兼控股股東擬增持股份 彰顯長期發展信心

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香港2026年3月31日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者—網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」；香港交易所股份代號：777）欣然宣布，本公司董事會主席兼控股股東自 2026 年 3 月 30 日起計 12 個月內，透過公開市場交易方式增持本公司股份。

在引領網龍向全球領先的 AIGC 創作型企業進發的關鍵階段，本公司董事會主席兼控股股東作出增持股份的決定，顯示了其對公司全新戰略方向和長期股權價值的認可。展望未來，網龍將繼續圍繞「AI+」核心戰略，深化業務布局，提升運營效率，並在實現可持續增長的同時，為股東創造長期、穩健的回報，與全體股東攜手共進，共享公司發展成果。

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–完–

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

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網龍的海外教育科技業務子公司 Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球 126 個國家為超過 200 萬間教室提供產品和服務。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：
網龍網絡控股有限公司 
電郵：[email protected] 

 

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SOURCE 網龍網絡控股有限公司

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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