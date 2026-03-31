網龍董事會主席兼控股股東擬增持股份 彰顯長期發展信心

在引領網龍向全球領先的 AIGC 創作型企業進發的關鍵階段，本公司董事會主席兼控股股東作出增持股份的決定，顯示了其對公司全新戰略方向和長期股權價值的認可。展望未來，網龍將繼續圍繞「AI+」核心戰略，深化業務布局，提升運營效率，並在實現可持續增長的同時，為股東創造長期、穩健的回報，與全體股東攜手共進，共享公司發展成果。

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關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。