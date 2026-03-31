香港國際機場送限定DIY馬賽克杯墊 消費滿HK$299即賞

香港 - 2026年3月31日 - 香港國際機場匯聚逾50間人氣禮品及手信商店，由經典之選、特色手信、本地文創到潮流好物，應有盡有。由即日起至4月22日，旅客凡於香港國際機場禮品及手信商店消費滿 HK$299，即可獲贈機場限定DIY馬賽克杯墊 一個。馬賽克杯墊有3個款式，包括「機場」、「香港」及「九龍」，您可盡情發揮創意，拼出獨一無二的設計。





每位會員每日最多可換領 禮品3份，數量有限，送完即止。超過50間參與商戶，按此了解更多詳情。



匯聚本地經典與人氣手信，一站式選購充滿香港風味的好物



經典之選



香港國際機場雲集本地傳統手信店，包括「奇華餅家」、「榮華餅家」、「恆香老餅家」、「皇玥」及「望月」等等，提供一系列招牌餅食和甜點禮盒，如合桃酥、牛油蛋卷、老婆餅及蝴蝶酥等，充分體現香港傳統風味與特色。



特色手信



香港國際機場同時網羅多個深受年輕人喜愛的國際品牌，包括「Läderach」、「Venchi」、「Bacha Coffee」及「半島精品店」，帶來各式精緻甜點，以及香氣馥郁的咖啡豆與咖啡包禮盒。



本地文創



不少本地文創品牌進駐香港國際機場，例如「#CCCCCC Select」及「TRAVELING MUZEUM」、「G.O.D. 住好啲」及「叁三非遺館」，將香港特色場景與生活點滴化作別具風格的文創商品。



潮流好物



這裡集合多間流行個性小店，其中包括型格皮革品牌「GRAMS28」，助你輕鬆打造專屬時尚風格。另外，「B/ART Place」作為亞洲人氣藝術家和插畫家的集結地，亦帶來一系列極具設計感的潮流單品和周邊。



更多商戶限時購物優惠



多間商戶更推出復活節限定優惠，讓旅客以更優惠的價格選購手信，將旅程回憶與親友細意分享。





立即瀏覽復活節專頁，更多驚喜優惠等您探索。

