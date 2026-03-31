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出版：2026-Mar-31 17:10
更新：2026-Mar-31 17:10
Media OutReach Newswire

香港國際機場送限定DIY馬賽克杯墊 消費滿HK$299即賞

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香港 - 2026年3月31日 - 香港國際機場匯聚逾50間人氣禮品及手信商店，由經典之選、特色手信、本地文創到潮流好物，應有盡有。由即日起至4月22日，旅客凡於香港國際機場禮品及手信商店消費滿 HK$299，即可獲贈機場限定DIY馬賽克杯墊 一個。馬賽克杯墊有3個款式，包括「機場」、「香港」及「九龍」，您可盡情發揮創意，拼出獨一無二的設計。

香港國際機場送限定DIY馬賽克杯墊 消費滿HK$299即賞

每位會員每日最多可換領 禮品3份，數量有限，送完即止。超過50間參與商戶，按此了解更多詳情。

匯聚本地經典與人氣手信一站式選購充滿香港風味的好物

經典之選

香港國際機場雲集本地傳統手信店，包括「奇華餅家」、「榮華餅家」、「恆香老餅家」、「皇玥」及「望月」等等，提供一系列招牌餅食和甜點禮盒，如合桃酥、牛油蛋卷、老婆餅及蝴蝶酥等，充分體現香港傳統風味與特色。

特色手信

香港國際機場同時網羅多個深受年輕人喜愛的國際品牌，包括「Läderach」、「Venchi」、「Bacha Coffee」及「半島精品店」，帶來各式精緻甜點，以及香氣馥郁的咖啡豆與咖啡包禮盒。

本地文創

不少本地文創品牌進駐香港國際機場，例如「#CCCCCC Select」及「TRAVELING MUZEUM」、「G.O.D. 住好啲」及「叁三非遺館」，將香港特色場景與生活點滴化作別具風格的文創商品。

潮流好物

這裡集合多間流行個性小店，其中包括型格皮革品牌「GRAMS28」，助你輕鬆打造專屬時尚風格。另外，「B/ART Place」作為亞洲人氣藝術家和插畫家的集結地，亦帶來一系列極具設計感的潮流單品和周邊。

更多商戶限時購物優惠

多間商戶更推出復活節限定優惠，讓旅客以更優惠的價格選購手信，將旅程回憶與親友細意分享。

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立即瀏覽復活節專頁，更多驚喜優惠等您探索。
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關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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