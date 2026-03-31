郭廣昌：復星國際每股NAV達港元18.1元，把資源聚焦到高增長核心賽道

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 3月31日上午，復星國際董事長郭廣昌在復星國際2025年業績發佈會上表示，復星國際人民幣234億元的減值計提是「審慎的會計處理，不是經營出了問題」，這次減值是「晴天修屋頂」，管理層對未來發展有信心。 郭廣昌強調，從長遠來看，這次減值處理標誌着復星進入了全新發展階段。「我們堅決退出那些盈利不佳、價值不達標的資產，把資源聚焦到高增長的核心賽道，推動公司向更輕盈、更健康、更可持續的方向發展。」

他介紹，從復星各板塊的經營實績看，復星的核心產業經營穩健。醫藥板塊的全球化業務持續突破，多款產品在海外上市，也有多個有巨大潛力的在研管線；保險板塊境內外的業務都在增長，葡萄牙保險的業務拓展到拉美、非洲等區域，國內復星聯合健康、復星保德信人壽盈利大幅提升；旅文板塊的Club Med業績也創下了歷史新高。 「這些產業具備持續創造利潤和現金流的能力，是復星保持增長的底氣。這次大額減計後，未來的經營成果一定會更真實地體現復星核心產業的經營質量。我相信復星是有穿越週期的能力，短期內會有陣痛，但長遠來看，所做的這些都是為了復星走得更穩、走得更遠。」郭廣昌說。

他表示，復星管理層對公司未來的發展有確定性的預期，有充分信心。復星國際調整後淨資產價值（NAV）人民幣1,335億元，每股NAV達到港元18.1元。公司董事會已宣佈股份回購計劃，大股東和管理團隊也會進行增持。未來復星會結合經營改善和現金流狀況，積極研究並逐步推出更多回饋股東的舉措，包括優化分紅機制等等。 3月30日晚，復星國際公佈2025年業績。報告期內集團總收入達人民幣1,734.3億元，經調整產業運營利潤為人民幣40億元。四大核心子公司收入人民幣1,282億元，佔集團總收入的74%。其中，復星醫藥歸母淨利潤人民幣33.71億元，同比增長21.69%；復星葡萄牙保險歸母淨利潤達歐元2.01億元，同比增長15.8%。