郭廣昌：復星國際每股NAV達港元18.1元，把資源聚焦到高增長核心賽道

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 3月31日上午，復星國際董事長郭廣昌在復星國際2025年業績發佈會上表示，復星國際人民幣234億元的減值計提是「審慎的會計處理，不是經營出了問題」，這次減值是「晴天修屋頂」，管理層對未來發展有信心。
郭廣昌強調，從長遠來看，這次減值處理標誌着復星進入了全新發展階段。「我們堅決退出那些盈利不佳、價值不達標的資產，把資源聚焦到高增長的核心賽道，推動公司向更輕盈、更健康、更可持續的方向發展。」
他介紹，從復星各板塊的經營實績看，復星的核心產業經營穩健。醫藥板塊的全球化業務持續突破，多款產品在海外上市，也有多個有巨大潛力的在研管線；保險板塊境內外的業務都在增長，葡萄牙保險的業務拓展到拉美、非洲等區域，國內復星聯合健康、復星保德信人壽盈利大幅提升；旅文板塊的Club Med業績也創下了歷史新高。
「這些產業具備持續創造利潤和現金流的能力，是復星保持增長的底氣。這次大額減計後，未來的經營成果一定會更真實地體現復星核心產業的經營質量。我相信復星是有穿越週期的能力，短期內會有陣痛，但長遠來看，所做的這些都是為了復星走得更穩、走得更遠。」郭廣昌說。
他表示，復星管理層對公司未來的發展有確定性的預期，有充分信心。復星國際調整後淨資產價值（NAV）人民幣1,335億元，每股NAV達到港元18.1元。公司董事會已宣佈股份回購計劃，大股東和管理團隊也會進行增持。未來復星會結合經營改善和現金流狀況，積極研究並逐步推出更多回饋股東的舉措，包括優化分紅機制等等。
3月30日晚，復星國際公佈2025年業績。報告期內集團總收入達人民幣1,734.3億元，經調整產業運營利潤為人民幣40億元。四大核心子公司收入人民幣1,282億元，佔集團總收入的74%。其中，復星醫藥歸母淨利潤人民幣33.71億元，同比增長21.69%；復星葡萄牙保險歸母淨利潤達歐元2.01億元，同比增長15.8%。
和往年比較，復星整體業績數據保持穩健。不過這一年復星對部分存在減值跡象的地產項目及部分非核心業務板塊的商譽、無形資產進行了一次性非現金減值計提和價值重估，造成年度賬面虧損人民幣234億元，其中地產減值佔比為55%，非核心資產減值45%。
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SOURCE 復星