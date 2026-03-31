華為站點能源解決方案榮獲沙利文「全球最佳實踐獎」

深圳2026年3月31日 /美通社/ -- 近日，華為站點能源榮獲國際知名咨詢機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱「沙利文」）頒發的「2025全球最佳實踐獎」，表彰其在通信能源領域推動虛擬電廠（VPP）創新技術應用與產業化落地所付出的努力，體現了華為持續創新實踐，以助力全球運營商從能源消費者走向能源產消者。

隨著全球能源結構的變革和數字化的深入，海量通信站點所蘊藏的儲能潛力正待釋放。華為首創通信站點VPP解決方案，具備儲備一體與儲備分離的靈活架構，支持高達10,000個站點的超高並發聚合能力，系統響應速度小於7.5秒，控制精度高達95%以上，滿足VPP業務「快速、精準、大規模調節」的需求，實現了站點備用電池從單一的「備電」向「儲能增收」轉變。