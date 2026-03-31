華為站點能源解決方案榮獲沙利文「全球最佳實踐獎」

深圳2026年3月31日 /美通社/ -- 近日，華為站點能源榮獲國際知名咨詢機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱「沙利文」）頒發的「2025全球最佳實踐獎」，表彰其在通信能源領域推動虛擬電廠（VPP）創新技術應用與產業化落地所付出的努力，體現了華為持續創新實踐，以助力全球運營商從能源消費者走向能源產消者。
隨著全球能源結構的變革和數字化的深入，海量通信站點所蘊藏的儲能潛力正待釋放。華為首創通信站點VPP解決方案，具備儲備一體與儲備分離的靈活架構，支持高達10,000個站點的超高並發聚合能力，系統響應速度小於7.5秒，控制精度高達95%以上，滿足VPP業務「快速、精準、大規模調節」的需求，實現了站點備用電池從單一的「備電」向「儲能增收」轉變。
在商業化實踐方面，華為已在歐洲助力多家領先運營商成功部署站點VPP解決方案，使其通信儲能能夠從靈活電力市場中獲得收益，為運營商開闢了全新的收入來源，儲能投資有望從備電走向賺錢。例如在北歐，華為助力某運營商每站點新增高達超2,000歐元的年收益。同時，這一開創性方案此前也被國際電信聯盟（ITU）採納並發佈為國際標準，為全球通信能源參與電力市場奠定了堅實基礎。
基於通信站點VPP的成功實踐，華為將這一能力進一步拓展至更廣闊的能源場景，為運營商提供覆蓋通信站點、戶用以及工商業園區的全場景VPP解決方案，助力運營商參與能源數字化轉型，助力構建綠色、高效、智能的新型電力系統。
此次榮獲沙利文「全球最佳實踐獎」，不僅是國際權威機構對華為在通信能源VPP領域創新成果的再次肯定，也標誌著華為VPP解決方案已邁入大規模商用部署的新階段。
未來，華為將繼續攜手全球運營商客戶，持續創新推動VPP技術發展、AI綠色站點的創新、疊光去油/節能減排全球實踐，助力運營商最大化節省OPEX，實現最優TCO。
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SOURCE Huawei