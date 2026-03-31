理大開辦獲認證之營養治療理學碩士課程 培育新一代營養人才

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 為回應社會對高質素醫療及營養專業人才日益增長的需求，香港理工大學（PolyU）自 2025 年起正式開辦 營養治療理學碩士（MSc in Dietetics）課程。課程旨在銜接高階營養科學與臨床實務，為有志投身營養治療專業之人士提供清晰的專業註冊途徑。
理大秉持培育專業人才的使命，持續優化課程內容，以切合社會不斷演變的需求。營養治療理學碩士課程結合理論與實踐，讓學生在臨床、社區及膳食服務等多個領域接受系統化培訓，全面提升專業能力。
PolyU 營養治療理學碩士的課程特色：
- 完善且全面的課程架構
學生將掌握高階營養學、營養治療及公共衞生等課題的知識與技能。
- 保證實習機會
理大為學生安排具規模及專業認可的實習培訓，讓學生可以將所學理論即時應用於實際環境。
- 緊密業界聯繫
理大與業界各機構緊密聯繫，學生可獲得與業界接觸及交流的寶貴機會，提升職涯競爭力。
- 權威認證及國際專業發展路徑
課程已獲中國營養學會（CNS）官方認證，同時，理大亦是 CNS 註冊營養師（RD）在香港的指定培訓基地。畢業生可報考 CNS 註冊營養師（RD）資格，亦可申請註冊成為英國健康與護理專業委員會（The Health and Care Professions Council, HCPC）註冊營養師。
了解更多及申請方法
2026-27年度營養治療理學碩士課程現正接受報名，申請截止日期為 2026 年 4 月 30 日。
如欲了解課程架構、入學要求及申請流程，請瀏覽課程網站或直接聯絡課程辦公室。
- 電郵： [email protected]
- 網站： https://www.polyu.edu.hk/fsn/study/taught-postgraduate-programmes-list/master-of-science-in-dietetics/
如欲提升專業能力並獲取權威認可資格，立即報名！
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SOURCE 香港理工大學