理大開辦獲認證之營養治療理學碩士課程 培育新一代營養人才

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 為回應社會對高質素醫療及營養專業人才日益增長的需求，香港理工大學（PolyU）自 2025 年起正式開辦 營養治療理學碩士（MSc in Dietetics）課程。課程旨在銜接高階營養科學與臨床實務，為有志投身營養治療專業之人士提供清晰的專業註冊途徑。

理大秉持培育專業人才的使命，持續優化課程內容，以切合社會不斷演變的需求。營養治療理學碩士課程結合理論與實踐，讓學生在臨床、社區及膳食服務等多個領域接受系統化培訓，全面提升專業能力。