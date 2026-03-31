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出版：2026-Mar-31 18:38
更新：2026-Mar-31 18:38
PR Newswire

理大開辦獲認證之營養治療理學碩士課程 培育新一代營養人才

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香港2026年3月31日 /美通社/ -- 為回應社會對高質素醫療及營養專業人才日益增長的需求，香港理工大學（PolyU）自 2025 年起正式開辦 營養治療理學碩士（MSc in Dietetics）課程。課程旨在銜接高階營養科學與臨床實務，為有志投身營養治療專業之人士提供清晰的專業註冊途徑。

理大秉持培育專業人才的使命，持續優化課程內容，以切合社會不斷演變的需求。營養治療理學碩士課程結合理論與實踐，讓學生在臨床、社區及膳食服務等多個領域接受系統化培訓，全面提升專業能力。

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PolyU 營養治療理學碩士的課程特色：

  •  完善且全面的課程架構
    學生將掌握高階營養學、營養治療及公共衞生等課題的知識與技能。

  •  保證實習機會
    理大為學生安排具規模及專業認可的實習培訓，讓學生可以將所學理論即時應用於實際環境。

  •  緊密業界聯繫
    理大與業界各機構緊密聯繫，學生可獲得與業界接觸及交流的寶貴機會，提升職涯競爭力。

  •  權威認證及國際專業發展路徑
    課程已獲中國營養學會（CNS）官方認證，同時，理大亦是 CNS 註冊營養師（RD）在香港的指定培訓基地。畢業生可報考 CNS 註冊營養師（RD）資格，亦可申請註冊成為英國健康與護理專業委員會（The Health and Care Professions Council, HCPC）註冊營養師。
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了解更多及申請方法

2026-27年度營養治療理學碩士課程現正接受報名，申請截止日期為 2026 4 30

如欲了解課程架構、入學要求及申請流程，請瀏覽課程網站或直接聯絡課程辦公室。

如欲提升專業能力並獲取權威認可資格，立即報名！

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302729863.html

SOURCE 香港理工大學

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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