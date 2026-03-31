「1+1＞2」效果初步實現，國泰海通發佈2025年度業績

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 3月31日，國泰海通2025年度業績發佈會於香港召開。公司董事長朱健、總裁李俊傑及部分高管出席會議，介紹公司2025年度經營業績，並就一流投行建設、合併效應釋放、未來戰略規劃、國際業務佈局等話題，與投資者進行充分交流。會議由公司副總裁、首席風險官、董事會秘書聶小剛主持。 會議首先介紹了公司2025年度經營業績。過去一年，作為中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併案例，公司高效完成交易交割、有序推進整合融合，立足合併後更強大的稟賦能力，積極服務國家和上海重大發展戰略，扎實做好金融「五篇大文章」，著力提升經營管理質效，資產規模和經營業績均創歷史新高，初步實現「1+1＞2」的效果。2025年，公司期末總資產2.11萬億元、較上年末增長102%，歸母淨資產3,304億元、較上年末增長93%，均躍居行業首位，資本實力更為雄厚穩健。實現營業收入631億元、同比增長87%，歸母淨利潤278億元、同比增長114%，扣非歸母淨利潤214億元、同比增長72%，經紀、信用、投行、機構服務等多項經營指標位居行業第一，服務能力更為專業綜合。保持中資券商最高國際信用評級，MSCI ESG評級保持全球同業最高AAA評級，連續5年獲評行業文化建設實踐評估最高評級，並成功入選中證A500、上證50、富時中國A50和富時中國50等重要指數，運營管理更為集約高效。

此外，會議介紹了公司2025年度分紅安排。公司高度重視股東回報，堅持高比例、高頻次分紅，連續第二年開展中期分紅，全年每10股擬分配現金紅利5元，現金分紅總額88億元，加上年內回購股份金額12億元，合計100億元，占年度扣非歸母淨利潤的47%，分紅比例保持較高水準。 朱健對公司「十五五」期間發展規劃作了展望。他指出，「十五五」是推進中國式現代化、加快建設金融強國的關鍵時期，也是全面深化資本市場改革、加快打造一流投資銀行的關鍵時期。站在新起點、面向新征程，公司制定了新一期三年戰略規劃綱要（2026-2028年），明確了「國內全面領先，國際特色卓越」的戰略目標，力爭成為國內證券行業綜合實力的領先者、創新轉型的先行者、踐行功能的示範者，在戰略能力、專業水準、公司治理、合規風控、人才隊伍、行業文化等方面居於國際前列。下一步，公司將錨定「成為具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行」願景，牢記「頭部機構」角色定位，緊扣服務國家戰略和實體經濟主線，緊抓全面深化資本市場改革機遇，積極做好金融「五篇大文章」，努力當好直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」，為中國式現代化和金融強國建設貢獻更大力量。

李俊傑介紹了公司2026年具體發展舉措。他表示，今年是「十五五」規劃的開局之年，也是公司開啟新三年戰略規劃、深化整合融合發展的關鍵之年。公司將以新三年規劃為引領，以高品質發展為主線，緊抓市場機遇，持續釋放整合融合效能，努力提升主營業務能力和總體盈利水準。在整合融合方面，一是加速推進子公司整合發展，強化統籌協調，加快明確方案並推進實施；二是持續釋放母公司融合效能，平穩有序推進APP等用戶端用戶遷移，扎實推進潛能釋放、價值提升和集約降本等工作。在經營管理方面，一是推進客戶服務體系建設取得新成果，充分把握市場機遇，推動實現客戶經營增量擴面、提質增效；二是推進跨境一體化達成新突破，更好統籌境內外資源，提升國際化營運能力；三是推進智慧化應用實現新成效，加速場景應用落地，以平臺賦能一體化運營。