Herbie Hancock Institute of Jazz 夥拍 Fondation Louis Vuitton，宣佈將於 2026 年在巴黎舉行國際爵士聲樂比賽

華盛頓和巴黎2026年3月31日 /美通社/ -- Herbie Hancock Institute of Jazz 今天宣佈其著名的國際爵士樂比賽將於 2026 年聚焦於爵士聲樂，並首次於美國以外地區舉行——選址法國巴黎，與 Fondation Louis Vuitton 合辦此盛事。 此比賽被視為全球最負盛名的爵士樂比賽，近四十年來，學會的國際爵士樂比賽在發掘和培育新一代爵士樂藝術家方面，一直發揮關鍵作用。 2026 年賽事將集結全球才華出眾的年輕聲樂家，讓其在國際舞台上同台較量。 比賽歡迎 30 歲或以下的音樂人報名，將頒發總值超過 100,000 美元的獎學金及獎項，當中有 Fondation Louis Vuitton 提供的 50,000 美元冠軍獎金，以及 25,000 美元亞軍和 10,000 美元季軍獎金。

比賽週末將於 Fondation 的禮堂舉行，10 月 10 日（星期六）將上演萬眾期待的準決賽，接着在 10 月 11 日（星期日）晚上舉行決賽及一場盛大的全明星晚會音樂會。 評審團主席由知名爵士聲樂家兼 Herbie Hancock Institute of Jazz 理事 Dee Dee Bridgewater 擔任，其他評審則包括多位享譽國際的全明星藝術家。 歷屆聲樂組比賽冠軍中，不少已成為爵士樂界的重要代表人物，包括 Jazzmeia Horn、Jane Monheit、Cécile McLorin Salvant、Gretchen Parlato 及 Veronica Swift，這些藝術家今天正主導並塑造全球爵士樂發展。 Herbie Hancock Institute of Jazz 主席 Herbie Hancock 表示： 「2026 年的比賽將以爵士聲樂為焦點。 人聲，乃眾樂器之始。 歌手演繹故事時，能直達聽眾心靈，產生共鳴。 音樂讓我們表達那些無法言喻的情感、思想及經歷。 卓越的聲樂家，能將語言與音樂兩個世界融為一體，演繹出令人感受深刻的人性。」

學會舉辦的國際比賽發掘出不少傑出藝術家，在新秀與爵士樂的未來之間搭建重要橋樑。 除了上述聲樂家，比賽也推動了多位出色藝術家的事業發展，例如色士風演奏家 Joshua Redman 與 Melissa Aldana；鋼琴家、作曲家兼奧斯卡得主 Kris Bowers；低音提琴手 Ben Williams；以及小號手 Ambrose Akinmusire。 學會很榮幸能與 Fondation Louis Vuitton 合作，該機構是頂尖的文化組織，致力讓大眾親近藝術。 Fondation 舉辦一系列精彩的當代及現代藝術展覽，以及跨領域的現場演出，同時在其設備先進的禮堂內，積極推動古典及爵士樂節目。 這座地標建築由已故的 Frank Gehry 設計，他曾任學會理事會的重要成員，並獲得 Herbie Hancock 人道主義獎，這更凸顯兩個機構之間的深切關係。 Fondation 自 2014 年啟用，至今已成為巴黎當代建築的地標，亦是國際文化節目的頂尖場地，至今已吸引超過 1,200 萬人次到訪。

比賽將透過 Medici.tv、FLV Play（Fondation Louis Vuitton 網站的影片平台）及 YouTube 向全球直播，讓世界各地觀眾都能感受表演的熾熱氣氛，並見證新一代爵士樂藝術家的崛起。 除了比賽演出，大會亦會在 Fondation 舉辦特別大師班，為本地機構及學生提供學習爵士樂的機會。 2026 年國際爵士聲樂比賽現已接受報名，詳情請瀏覽 hancockinstitute.org/competition。 所有資料必須於 2026 年 7 月 15 日或之前送達。 有關評審名單及售票安排等更多詳情，將於稍後時間公佈。 Herbie Hancock Institute of Jazz 是非牟利教育機構，邀請國際聞名的爵士樂大師為全球最具潛質的年輕音樂人提供大學級訓練，同時為世界各地的年輕人推行公立學校音樂教育計劃。 學會致力保存、傳承和發揚爵士樂作為全球藝術形式，並以爵士樂凝聚來自不同年齡、背景及國籍的人士。 所有課程均免費。 學會夥伴總部設於巴黎的聯合國教育、科學及文化組織 (UNESCO)，作為主導的非牟利機構，負責策劃、推廣和製作國際爵士樂日。此全球盛事旨在慶祝爵士樂及其在文化外交中的貢獻，每年 4 月 30 日在超過 190 個國家/地區舉行。