恒生指數公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列

港、韓兩地股票市場去年表現強勁，加上投資者有強勁的需求，促成是次推出指數系列。該指數系列亦為香港與內地股票市場互聯互通擴容後提供支持，有助產品發行商推出金融產品，促進兩地市場資金的雙向流動。

全新指數系列結合兩地具代表性的基準指數，協助投資者把握亞洲兩大領先金融市場的上市公司機遇，從而作出多元化的投資配置。

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 恒生指數公司與韓國交易所今日聯合宣佈推出「恒生韓交所港韓指數系列」。是次合作為雙方首次攜手推出聯名跨市場指數，是加深香港與韓國資本市場互聯互通的重要里程碑。

大韓民國駐香港總領事館署任總領事千成煥（ Sunghwan Chun ） 表示：「今次合作發揮香港作為重要國際投資樞紐的角色，拓展了進入韓國資本市場的渠道，是別具意義的里程碑。合作亦將透過未來 ETF 的開發，建立更有效的渠道促進全球資金流入韓國，同時進一步加強香港與韓國之間的跨市場互聯互通。我們期望此合作能推動雙方公司業務持續增長，並進一步加深兩地金融市場之間的合作。」

香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂 表示：「這合作標誌著恒生指數公司首次與海外交易所展開指數方面的合作。透過進一步加深恒生指數公司與韓國交易所的聯繫，今次合作將促進跨境市場互聯互通，鞏固香港作為國際金融中心的地位，並有助日後資金流入，推動兩地市場的持續增長與創新。」

恒生指數公司與韓國交易所將計劃於今年稍後推出更多主題指數，緊貼兩地市場的新興趨勢，以配合投資者不斷變化的需求。

恒生指數公司執行董事長李文龍表示：「我們很高興與韓國交易所攜手合作，匯聚香港與韓國的領先基準指數。我們推出符合互聯互通交易資格的指數，支持跨市場金融產品的開發，進一步促進內地與全球市場之間的雙向資金流。今次合作反映我們致力加深國際市場聯繫，以鞏固香港作為領先國際金融中心的地位及其超級聯繫人的角色。」

韓國交易所未來事業本部本部長李富淵（Buyeon Yi）表示：「韓國資本市場在政府『Value-up』計劃的推動下，得到實質的結構性改善，進一步提升企業價值與股東回報。基於這些優勢，聯名指數系列將韓國的重點產業與香港聯通全球資本市場的優勢互相結合，提供了有效的投資方案。我們將持續擴大合作，開發更多迎合投資者不斷變化需求的主題指數。」