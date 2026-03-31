恒生指數公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列

加深資本市場互聯互通
香港2026年3月31日 /美通社/ -- 恒生指數公司與韓國交易所今日聯合宣佈推出「恒生韓交所港韓指數系列」。是次合作為雙方首次攜手推出聯名跨市場指數，是加深香港與韓國資本市場互聯互通的重要里程碑。
全新指數系列結合兩地具代表性的基準指數，協助投資者把握亞洲兩大領先金融市場的上市公司機遇，從而作出多元化的投資配置。
港、韓兩地股票市場去年表現強勁，加上投資者有強勁的需求，促成是次推出指數系列。該指數系列亦為香港與內地股票市場互聯互通擴容後提供支持，有助產品發行商推出金融產品，促進兩地市場資金的雙向流動。
首批推出的四條跨市場指數如下：
- 恒生韓交所港韓大型股指數：由符合港股通交易資格的旗艦恒生指數成分股組成的恒指港股通指數，結合具認受性的韓國KOSPI 200指數。
- 恒生韓交所港韓科技半導體指數：結合恒生科技指數與KRX Semiconductor Top 15 指數（「KRXSEMICONTOP15」），捕捉兩地的科技及半導體市場機遇。
- 恒生韓交所港韓科技指數：結合恒生科技指數與KOSPI 200 IT 指數（「KS200IT」），聚焦科技龍頭企業。
- 恒生韓交所港韓生科醫療指數：結合恒生生物科技指數與KOSPI 200 Healthcare Index（「KOSPI200SECTOR-I1」），針對快速增長的醫療保健板塊。
恒生指數公司與韓國交易所將計劃於今年稍後推出更多主題指數，緊貼兩地市場的新興趨勢，以配合投資者不斷變化的需求。
香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示：「這合作標誌著恒生指數公司首次與海外交易所展開指數方面的合作。透過進一步加深恒生指數公司與韓國交易所的聯繫，今次合作將促進跨境市場互聯互通，鞏固香港作為國際金融中心的地位，並有助日後資金流入，推動兩地市場的持續增長與創新。」
大韓民國駐香港總領事館署任總領事千成煥（Sunghwan Chun）表示：「今次合作發揮香港作為重要國際投資樞紐的角色，拓展了進入韓國資本市場的渠道，是別具意義的里程碑。合作亦將透過未來 ETF 的開發，建立更有效的渠道促進全球資金流入韓國，同時進一步加強香港與韓國之間的跨市場互聯互通。我們期望此合作能推動雙方公司業務持續增長，並進一步加深兩地金融市場之間的合作。」
恒生指數公司執行董事長李文龍表示：「我們很高興與韓國交易所攜手合作，匯聚香港與韓國的領先基準指數。我們推出符合互聯互通交易資格的指數，支持跨市場金融產品的開發，進一步促進內地與全球市場之間的雙向資金流。今次合作反映我們致力加深國際市場聯繫，以鞏固香港作為領先國際金融中心的地位及其超級聯繫人的角色。」
韓國交易所未來事業本部本部長李富淵（Buyeon Yi）表示：「韓國資本市場在政府『Value-up』計劃的推動下，得到實質的結構性改善，進一步提升企業價值與股東回報。基於這些優勢，聯名指數系列將韓國的重點產業與香港聯通全球資本市場的優勢互相結合，提供了有效的投資方案。我們將持續擴大合作，開發更多迎合投資者不斷變化需求的主題指數。」
了解更多「恒生韓交所港韓指數系列」，請參閱指數編算細則。
有關恒生指數公司
恒生指數公司負責編制及管理恒生指數系列，主要涵蓋在香港與中國內地上市的股票，當中包括恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數，以及滬深港通、大灣區、可持續發展與各類型行業指數等。截至2025年12月底，被動式追蹤恒生指數系列的產品資產管理總值約為1,177億美元。恒生指數公司乃恒生銀行之全資附屬機構。有關恒生指數系列詳情，請瀏覽www.hsi.com.hk。
有關韓國交易所（只提供英文版本）
The Korea Exchange (KRX) is an integrated exchange that operates equity, bond, derivatives and commodity markets and carries out the OTC clearing. Having introduced the very first stock market index in Korea in 1964, the KRX has developed and administered a variety of indices that represent the Korean market over the last 60 years. Including its representative benchmark indices such as KOSPI 200, KOSDAQ 150, and Korea Value-up, the KRX manages over 1,000 indices that cover equity, derivatives, commodity, bond, multi-asset, global and custom indices.
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SOURCE 恒生指數公司