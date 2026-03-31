破紀錄捐贈助力劍橋大學設立羅科斯政府學院（Rokos School of Government）

新學院旨在培養未來領袖，以應對全球重大挑戰 英國劍橋2026年3月31日 /美通社/ -- 劍橋大學今日宣布，計劃利用投資人克裡斯•羅科斯（Chris Rokos）承諾投入的1.9億英鎊捐款，成立「羅科斯政府學院」。據信，此為近代英國大學收到的最大一筆捐款。 羅科斯政府學院的宗旨是培養未來領袖人才，使其有能力引領國家與世界，在結構性巨變的複雜新局中，從容應對國內外政治日益艱鉅的挑戰。 羅科斯先生已同意提供 1.3 億英鎊的啟動資金、以及最高 6000 萬英鎊的追加資金；後續資金將由劍橋大學匹配。* 此外，劍橋大學還將提供劍橋西部創新區內的未開發土地用於建設此學院。

學院運營的根本優勢，在於能夠直接運用劍橋大學在科學和技術領域的頂尖專業知識，以及通常與社會科學和人文學科相關的學術資源。 克裡斯•羅科斯表示：「我有幸獲得了教育機會，徹底改變了我的一生，所以我希望能夠回饋國人。我期望，假以時日，羅克斯政府學院在全球的影響力能成為英國的一項軟實力；而軟實力一直是英國的一大寶貴財富。」 劍橋大學副校長黛博拉•普倫蒂斯教授（Professor Deborah Prentice）表示：「我們需要全新的思維方式和領導模式來應對這個世界所面臨的巨大挑戰。劍橋大學具備橫跨所有學科的優勢以及強大的號召力，因此，在推動此項創新方面具有得天獨厚的條件。

透過克裡斯的慷慨支援，羅科斯政府學院將成為一個平台，彙聚現任及未來的領袖人才與政府要員，與我校各領域的專家共同攜手，為應對快速變化的世界提供最新認知與解決方案。」 近年來，全球政治格局發生顯著變化，且往往伴隨政治觀點的兩極分化、以及來自左翼和右翼兩派對言論自由及現有制度結構的挑戰。與此同時，經濟內部長期的結構性轉變打亂了看似自然的商業週期起伏波動。這些結構性變化超越短期的商業與政治週期，往往反映出由科技或人口結構變化所導致的根本性動態轉變。

克裡斯•羅科斯補充道：「促成設立羅科斯政府學院的相關討論始於幾年前。 當時局勢已逐漸明朗：世界正在以嶄新且又截然不同的方式發生變化，而政府的運作方式也需要做出相應的調整。新的挑戰和機遇需要新的應對之道。」 「我認為，劍橋大學有著悠久的科學創新傳統與協同合作的文化氛圍。因此，羅克斯政府學院入駐劍橋大學是不二之選。劍橋大學將為學院提供獨一無二的平臺，匯聚全球頂尖人才的靈感，激發突破性思維，並運用新科技，以滿足現代治理的需求。」

學院秉持「創造更美好的未來需要創新思維和新型治理模式」這一信念。因此，學院將指導原則定為：面對 21 世紀的挑戰，催生切實可行且持久的解決方案，在服務社會的同時維護基本人權和自由。 羅科斯政府學院將入駐劍橋大學劍橋西部創新區核心地段的一棟專屬新建築。這裡將成為歐洲一大科學、技術與政策戰略要地；學院的進駐，也表明其對科學技術、社會科學與人文學科之間連結的關注。 學院將於 2026 年秋季投入使用，並將招收越來越多的博士生與碩士生，在學院以及劍橋大學其他院系開展的聯合培養計畫進行學習。

為支援教學與研究，羅科斯政府學院將從既有學術領域延攬師資隊伍，吸納優秀的政治學家、經濟學家、歷史學家、工程師和統計學家，同時也將招募來自政府、商界高層、金融界或公共服務領域的專家。 待獲得英國慈善委員會核准之後，將成立信託基金，負責監管捐贈人和大學對學院作出的財務承諾。屆時將任命四人負責管理信託事務，其中兩人由劍橋大學任命，另外兩人由學院的創辦人克裡斯•羅科斯任命。 劍橋大學已提名研究副校長約翰•阿斯頓爵士教授（Professor Sir John Aston FRS）和大學社群與參與事務副校長卡邁勒•穆尼爾教授（Professor Kamal Munir）作為校方代表。

克裡斯•羅科斯的提名候選人為克裡斯托斯•尼法多普洛斯博士（Dr Christos Nifadopoulos）和伊莉莎白•肯德爾博士（Dr Elisabeth Kendall）。尼法多普洛斯博士曾任教職，現為資深律師；本身是劍橋大學校友，也是負責監督促成此次公告之相關細節磋商的參與者。 肯德爾博士是現任劍橋大學格頓學院院長兼校長。她和克裡斯•羅科斯曾同為牛津大學彭布羅克學院的本科生，在大學時結為摯友。兩人之間的深入對談，使他們一致認為，有必要培養未來的領袖人才，使其能夠應對新的挑戰。這項共識，促成了在劍橋大學體系內創立一所新型態且與眾不同之政府學院的構想。

克裡斯•羅科斯的捐款將撥交 Cambridge in America (UK) Ltd，以推進其支援劍橋大學的慈善目標。 接觸： Cambridge University and Rokos School of Government:

Craig Brierley: +44 (0) 7879 116949, [email protected] Chris Rokos:

Alan Kilkenny: + 44 (0) 7836 311639, +44 (0) 1264 781228, [email protected] 編者註 羅科斯政府學院大樓： 羅科斯政府學院大樓的設計，將透過邀請特定傑出建築師進行競圖的方式產生。規劃審批及後續建設需要一定時間。在大樓竣工之前，羅科斯政府學院將在劍橋的臨時設施內運行。 克裡斯•羅科斯（Chris Rokos）個人簡介： 克裡斯•羅科斯（55 歲），英國投資人、企業家、慈善家。全球多元資產投資基金「羅科斯資本管理公司」（Rokos Capital Management）的創辦人，也是 「布萊文霍華德資產管理」（Brevan Howard Asset Management） 的創始合夥人。

羅科斯在小學階段就被英國公立小學認定為具有卓越學術潛力的學生，尤其在數學與科學方面表現突出。他獲得了伊頓公學的獎學金，之後在牛津大學彭布羅克學院攻讀數學，並於 1992 年以一等學位畢業。 大學畢業後，羅科斯先後任職於瑞銀集團和高盛集團，從事衍生品結構設計工作，之後從事掉期市場交易，最終轉戰自營交易。之後，受艾倫•霍華德之邀，加入瑞士信貸銀行，但後來兩人雙雙辭職，共同創立資產管理公司 Brevan Howard。該公司很快成為歐洲頂尖對沖基金之一，羅科斯也因此成為全球最具影響力的政府債券交易商之一，聲名遠揚。

2012 年，羅科斯退出交易領域。但在 2015 年復出，創立了羅科斯資本管理公司（RCM）。RCM 目前在倫敦、紐約、新加坡及阿布達比設有辦事處，管理資產規模逾 220 億美元。 克裡斯•羅科斯定居在英國，是英國及全球慈善事業的積極支持者。他曾因獲得獎學金而接受到優質教育，因此決定透過各種教育計畫提供資金支援，尤其是促進機會均等的計畫。其中包括伊頓公學的「新基金獎學金」（New Foundation Scholarships）計畫以及與牛津大學彭布羅克學院相關的教育計畫。 羅科斯與劍橋大學亦有深厚且多元的淵源，長期以來透過多項計畫為劍橋大學提供支援。在格頓學院，羅科斯設立了「格頓羅科斯 STEM 學科實習計畫」和「格頓羅科斯 STEM 研究員職位」。2026 年，他向格頓學院追加捐贈 500 萬英鎊，以支援學院的宏偉願景。

在劍橋大學王后學院，羅科斯資助了「亞歷山大•克魯梅爾博士獎學金」（Alexander Crummell PhD Scholarship）和「羅科斯 - 梅農高級研究獎學金」（Rokos-Menon Senior Research Fellowship）。他還資助了劍橋大學氣候修復中心。 羅科斯透過他設立的「羅科斯資本管理公司」為多項專注於學術卓越與包容性的中學教育計畫提供支援，包括：Amos Bursary、倫敦卓越學院托特納姆分校、以及倫敦國王學院數學學校。 羅科斯亦為多個致力於保障基本人權和需求，以及應處理難民問題的組織提供支援，包括大赦國際（Amnesty International）和聯合國難民署（UNHCR）。