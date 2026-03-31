三生制藥發布2025年度業績：創新研發與全球合作雙輪驅動，邁上百億新台階

上海2026年3月31日 /美通社/ -- 三生制藥（01530.HK）今日發布2025年度業績公告。三生制藥以創新研發突破與全球化戰略合作為雙輪核心驅動，交出一份量質齊升的高質量成績單：全年實現營業收入177.0億元，首次突破百億元大關，同比增長94.3%；歸母淨利潤84.8億元，同比增長305.8%；經調整歸母淨利潤84.5億元，同比增長264.6%，盈利能力實現跨越式躍升，彰顯強勁增長動能。 2025年，公司全年研發費用達15.2億元，同比增長14.6%，為創新管線推進提供堅實保障。截至2025年末，公司財務資源躍升至204.0億元，有息負債比率降至9.8%，綜合財務成本實現正向貢獻達2.3億元，資產負債結構進一步優化。充沛的現金流與穩健的資本結構為長遠發展築牢資金根基。公司延續穩定的分紅政策，派發2025年度股息0.25港幣/股，以扎實的股東回報傳遞長期發展信心。

報告期內，三生制藥與輝瑞達成總金額超60億美元的全球授權合作，獲得14億美元首付款及1億美元股權合作，創下中國創新藥出海首付款最高紀錄。核心產品特比澳®新適應症成功獲批，三款新藥接連獲批上市，三款產品進入NDA階段，構建多領域創新管線矩陣，全球化競爭力與核心治療領域優勢進一步夯實，為公司高質量發展注入強勁動力。 一、與輝瑞達成全球合作，創中國創新藥出海紀錄 2025年，三生制藥全球化戰略迎來關鍵突破，公司與輝瑞就自主研發的PD-1/VEGF雙抗SSGJ-707達成全球合作，成為生物醫藥行業年度標志性事件。

根據合作協議，三生制藥授予輝瑞SSGJ-707全球開發與商業化權利，交易總額最高超60億美元，公司同時享有基於全球累計收入的梯度雙位數分成。其中14億美元首付款及1億美元股權合作，一舉刷新中國創新藥單筆出海授權交易的首付款紀錄。這一重磅合作不僅獲得國際制藥巨頭對中國創新藥研發質量、標准及體系的高度認可，更充分彰顯了三生制藥乃至中國生物醫藥創新的全球競爭力。 此次合作中，三生制藥保留SSGJ-707在中國及全球臨床、商業化產品的供貨權利。目前，首批用於全球臨床開發的707雙抗原液已成功交付，標志著雙方合作正式進入實質性執行階段，全球商業化落地進程全面提速。

依托輝瑞全球頂尖的臨床資源，SSGJ-707的全球臨床高效推進，已啟動9項國際多中心臨床試驗，覆蓋鱗狀/非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性結直腸癌、廣泛期小細胞肺癌、胃食管結合部癌、轉化型小細胞肺癌、局部晚期/轉移性肝細胞癌、局部晚期/轉移性尿路上皮癌、局部晚期/轉移性腎細胞癌等多個高發癌種。未來，還將持續拓展該品種更多適應症及聯用治療方案，充分釋放這一核心創新品種的全球臨床價值與商業增長空間。 二、創新價值密集兌現，構築新增長引擎

2025年至2026年初，三生制藥迎來產品獲批密集收獲期，三款新藥接連上市、核心產品獲批新適應症、商業化產品納入醫保目錄和權威指南、多款產品進入NDA階段，多維創新價值加速轉化，為業績持續增長注入強勁動力。 三款新藥接連獲批，豐富臨床治療選擇 安沐奇塔單抗（益賽拓®）：2026年2月獲批上市，用於治療中重度斑塊狀銀屑病。該產品第2周即起效、12周PASI100領先、52周持續清除，無中和抗體、ADA僅 0.7%，感染風險更低；維持期每8周一次的簡化給藥方案，大幅降低患者年度用藥頻率，有效減少長期治療的時間成本與心理壓力，顯著提升治療依從性。

羅賽促紅素α注射液（新比澳®）：2026年3月獲批上市，為首個國產長效重組EPO類雙周制劑（1類創新藥），用於治療慢性腎病引起的貧血且正在接受促紅細胞生成素治療的血液透析患者。產品擁有120小時超長半衰期、免疫原性低，靜脈給藥更適合血液透析患者，「兩周一次」 的給藥方案，大幅降低患者用藥頻次，顯著提升患者治療依從性，為臨床提供更便捷的治療選擇。

艾曲泊帕乙醇胺片：2026年3月獲批上市，用於治療免疫性血小板減少症（ITP）和重型再生障礙性貧血（SAA），為血液疾病患者提供口服用藥新選擇，進一步完善公司血液疾病領域商業化產品矩陣。

核心產品拓展新適應症，挖掘存量市場增量空間 全球唯一商業化重組人促血小板生成素（特比澳®）於2025年12月獲批新適應症，用於計劃接受手術（含診斷性操作）的慢性肝病相關血小板減少症（CLDT）患者，為廣大圍手術期慢性肝病患者提供起效快、療效穩定、安全性高的升板治療方案，進一步拓展核心產品的市場覆蓋范圍。 商業化產品獲權威認可，加速臨床滲透 紫杉醇口服溶液（柏瑞素®）成功納入《CSCO胃癌診療指南（2025版）》，成為晚期胃癌患者二線治療的I級推薦（1A 類）方案；該產品也成功納入2025年國家醫保目錄。該產品依托創新性脂質自乳化藥物遞送技術，實現胃癌治療從 「住院輸注」 到 「居家口服」 的模式升級，大幅提升患者用藥便利性；目前其復發性或轉移性 HER2 陰性乳腺癌適應症NDA已遞交並獲受理，未來市場空間有望進一步打開。

三款產品進入NDA階段，後續增長動力充足 613（抗IL-1β單抗）：2025年6月急性痛風性關節炎NDA遞交並獲受理。中國急性痛風市場生物制劑滲透率極低，該產品為國內同類品種中第二家遞交上市申請，競爭格局優良，將填補臨床未被滿足的治療需求，市場前景廣闊。間歇性通風關節炎適應症II期臨床推進中。

611（抗IL-4Rα單抗）：2026年2月成人中重度特應性皮炎NDA遞交並獲受理。療效整體優於達必妥（非頭對頭對照），支持雙周或每四周一次長效給藥，療效更強、依從性更高、長期控制更優；慢性鼻竇炎伴鼻息肉、慢性阻塞性肺氣腫、青少年及兒童特應性皮炎等適應症臨床推進中，管線潛力持續釋放。

601A（抗VEGF單抗）：2025年10月視網膜分支靜脈阻塞（BRVO）所致黃斑水腫NDA獲受理。療效與雷珠單抗相當，總體安全性和耐受性良好，為眼科臨床提供新選擇。

三、構建多領域創新管線矩陣，築牢長遠核心競爭優勢 2025年，三生制藥持續加大研發投入，圍繞腫瘤血液科、自身免疫、腎科、皮膚毛發及減重等核心治療領域，構建起豐富且具有差異化的創新管線矩陣，多款產品處於關鍵臨床階段，前沿靶點布局領先，為公司長遠發展構築堅實的技術與產品壁壘。 腫瘤血液科：雙抗 / 三抗多點布局，打造差異化競爭優勢 705（抗PD1/HER2雙抗）：治療HER2陽性晚期實體瘤已進入II期臨床，為國內唯一積極推進臨床的同靶點藥物，差異化優勢顯著。

706（抗PD1/PDL1雙抗）：治療晚期非小細胞肺癌、晚期胃腸道腫瘤已進入 II 期臨床，覆蓋高發瘤種，臨床進展順利。

708（抗PD1/TGFβ雙抗）、709（抗PD1/LAG3雙抗）、SSS59（抗MUC17/CD3/CD28三抗）、SPGL008（抗B7H3抗體/IL15Rα sushi-IL15融合蛋白）治療晚期實體瘤，均處於I期臨床階段；SSS57（長效ActRIIB-Ig Trap融合蛋白）治療MDS相關貧血，處於I期臨床階段。腫瘤血液科管線梯隊持續完善，為長期增長儲備優質標的。

自身免疫科：多款產品進入關鍵臨床階段，研發進度國內領先 610（抗IL-5單抗）：治療嗜酸性粒細胞哮喘處於III期臨床，研發進度國內第一，有望率先實現商業化。

626（抗BDCA2單抗）：治療系統性紅斑狼瘡（SLE）已進入Ib期臨床，針對自身免疫領域未滿足需求。

627（抗TL1A單抗）：治療潰瘍性結腸炎（UC）已啟動II期臨床，布局炎症性腸病核心賽道。 多款早研管線加速推進：包括716（抗OX40L/IL-31RA雙抗，治療AD）、717（CD3/CD19/BCMA，治療SLE/LN/RA）、718（TL1A/IL-23，治療IBD）、719（IL-4R/TSLP，治療哮喘/COPD）、629（IL-23R，治療銀屑病/ IBD）等，全面覆蓋自身免疫領域主流與前沿靶點，構建深厚技術護城河。

腎科：聚焦核心需求，前沿靶點布局國內首創 SSS55（C3b雙功能融合蛋白）：治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（PNH）、補體相關腎病（CMKD）、牙周炎等適應症，已啟動I期臨床，為國內唯一積極推進該靶點的企業，填補國內臨床空白。

SSS68（長效抗April/BAFF雙抗）：治療IgA腎病已獲批美國IND，是目前在APRIL/BAFF靶點上唯一進入臨床階段的國產長效雙抗，差異化優勢顯著。

皮膚毛發及減重領域 前瞻布局

WS2403司美格魯肽減重適應症III期臨床試驗已完成。

WS204柯拉特龍乳膏劑治療12歲及以上中重度尋常性痤瘡III期臨床進行中。

SSS67（抗ActRIIA/ActRIIB雙抗）治療超重/肥胖症已獲批美國IND，是國內唯一進入IND申報的創新偏向型雙抗，前瞻性布局代謝領域藍海市場。

三生制藥董事局主席兼首席執行官婁競博士表示：「2025年是『十四五』規劃收官之年，在醫保、醫療、醫藥協同治理下，行業迎來多項標志性變革。商業健康險為創新藥打開多元支付通道，中國創新藥海外授權屢創佳績。公司自主研發的SSGJ-707以24%首付比創下出海授權新紀錄，彰顯中國創新的全球競爭力。2026年，生物醫藥被列為國家新興支柱產業，在國家政策推動下，產業正從制藥大國向醫藥強國邁進，公司的創新潛力亦獲國際認可。立足三十余年產業積澱，我們堅持守正創新，深耕腫瘤、自免、腎科等領域，加大前沿創新投入，持續優化研發管線，加快推進柏瑞素®、益賽拓®、新比澳®等新品上市推廣。在『讓創新生物藥觸手可及』的使命驅動下，推進更多優質品種早日上市，造福患者。」