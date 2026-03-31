先健科技公佈2025年度業績：營業收入增長穩健，扣非淨利潤勁增24.9%

深圳2026年3月31日 /美通社/ -- 2026年3月31日，領先的心腦血管及外周血管介入醫療器械公司——先健科技公司（「本公司」或「先健科技」，股份代號：1302.HK）及其附屬公司（「本集團」）公佈截至2025年12月31日止年度（「報告期內」）的經審核綜合業績： 營收穩健： 實現營業收入約人民幣1,369.8百萬元，同比穩中上漲約5.1%，主要得益於銷售覆膜支架的收入較去年同期增幅明顯，達約19.9%；

實現營業收入約人民幣1,369.8百萬元，同比穩中上漲約5.1%，主要得益於銷售覆膜支架的收入較去年同期增幅明顯，達約19.9%； 盈利可觀： 實現毛利約人民幣1,019.1百萬元,同比穩定增長約3.8%；毛利率約74.4%；剔除若干非經常性項目 [1] ，淨利潤約為人民幣353.4百萬元，同比勁增約24.9%；

實現毛利約人民幣1,019.1百萬元,同比穩定增長約3.8%；毛利率約74.4%；剔除若干非經常性項目 ，淨利潤約為人民幣353.4百萬元，同比勁增約24.9%； 現金充裕：截至2025年12月31日，現金及現金等價物約為人民幣719.3百萬元，較2024年12月31日增加約8.0%。

註釋：【1】上述非經常性項目包括：1）以股份為基礎的付款開支；2）按公平值計入損益的金融資產所產生的其他收益及虧損；3）與元心科技（深圳）有限公司可贖回股份有關的按公平值計入損益的金融負債之公平值變動。 國內市場穩中有增，海外業務較快增長 2025年，本集團在複雜多變的市場環境中穩步前行，持續鞏固國內市場領先地位，並加速拓展國際市場。在「創新」與「國際化」雙輪驅動的核心戰略引領下，本集團深度聚焦全球未被滿足的臨床治療需求，憑借覆蓋全球各地的銷售網絡充分釋放品牌、專利、渠道、臨床註冊及全球化運營的協同效應，以不斷豐富和完善的創新產品組合與高質量學術服務，持續夯實長期發展基礎，於報告期內實現國際、國內收入齊增。

其中，國內市場表現穩健，2025年錄得銷售額較去年同期增長約1.7%，占本集團總收入的權重約為71.1%；海外業務實現持續較快增長，錄得銷售額同比增長約14.4%，占本集團總收入的權重約為28.9%。尤其歐洲市場強勁增長約25.9%，躍升為本集團最大的海外市場，占本集團總收入的比重上升至約12.1%。 多元組合協同支撐 核心業務彰顯韌性 本集團現有三條主要產品線，涵蓋結構性心臟病業務、外周血管病業務及起搏電生理業務。 於報告期內，本集團實現營業收入約人民幣1,369.8百萬元，同比增加約5.1%，主要得益於外周血管病業務板塊銷售覆膜支架的收入較去年同期上漲約19.9%。

結構性心臟病業務： 本集團結構性心臟病業務產品組合多元化，主要包括左心耳封堵器及三代先天性心臟病封堵器，以通過差異化的產品策略滿足不同的市場需求。於報告期內，本集團結構性心臟病業務貢獻的銷售額約為人民幣511.7百萬元，較去年同期減少約3.0%。 持續的技術創新和產品迭代升級將進一步豐富本集團結構性心臟病業務的產品組合，並優化其於全球市場的銷售佈局。 外周血管病業務： 本集團外周血管病業務所提供的產品主要包括腔靜脈濾器、胸主動脈覆膜支架、腹主動脈覆膜支架、髂動脈分叉支架、主動脈覆膜支架系統、主動脈弓支架系統及胸腹主動脈覆膜支架系統。於報告期內錄得銷售額約為人民幣844.6百萬元，同比上升約12.4%。

本集團致力於為海內外患者提供技術領先的外周血管疾病系統性綜合介入器械治療方案，已率先構建全球行業領先的主動脈全腔內介入治療整體解決方案，全面覆蓋腔內重建弓部分支、內臟區分支及髂內動脈三大關鍵技術領域，這賦予了本集團外周血管病業務強大且持久的全球市場競爭力。 起搏電生理業務： 本集團為國產首家擁有達到國際級技術及功能的植入式心臟起搏器完整產品組合的生產廠商。於報告期內，本集團起搏電生理業務錄得銷售額約為人民幣13.5百萬元。

研發創新有序推進 戰略管線穩步兌現 本集團堅持以自主創新為全球患者打造具備卓越臨床價值的醫療器械產品。這不僅能夠為患者和醫生帶來更優的疾病治療方案，也為本集團的可持續發展帶來長久的競爭力。 於報告期內，本集團研發投入（含資本化）為約人民幣329.0百萬元，占主營業務收入的比重約達24.0%,以持續加強技術創新能力，加速推進新產品的研發及商業化進程，截至2025年12月31日止年度取得以下成果： 【獲批上市】 胸腹主動脈覆膜支架系統（包括G-Branch™ 胸腹主動脈主體覆膜支架系統、SilverFlow™ PV 外周血管覆膜支架系統、G-Branch™ AE 主體延長支架系統、G-Branch™ AAA分叉型主體支架系統及G-Branch™ IE 骼延長支架系統）、主動脈覆膜支架系統（包括Ankura™ Pro主動脈主體覆膜支架系統及Longuette™主動脈分支覆膜支架系統）、主動脈弓支架系統（包括Ankura™ Plus主動脈弓主體支架系統及CSkirt™主動脈弓分支支架系統）、外周球囊擴張導管（大直徑）、Yoscop™多環抓捕系統、SteerEase™-m心臟封堵器輸送系統及左心耳封堵器輸送系統 獲國家藥品監督管理局（NMPA）認證；

Ankura™ IIc大動脈覆膜支架系統獲CE MDR認證。

【註冊審批中】 髂動脈覆膜支架系統（包括G-iliac™ Pro髂分叉覆膜支架系統及SilverFlow™ Pro髂內覆膜支架系統）、外周高壓球囊擴張導管及Yuranos™ Pro 腹主動脈覆膜支架系統 等 正在中國註冊審批中；

主動脈覆膜支架系統（包括Ankura™ Pro主動脈主體覆膜支架系統及Longuette™主動脈分支覆膜支架系統）、Fitaya™腔靜脈濾器系統、Futhrough™大動脈覆膜支架球囊導管、Yuranos™腹主動脈覆膜支架系統、G-iliac™髂動脈分叉支架系統、胸腹主動脈覆膜支架系統（包括G-Branch™胸腹主動脈主體覆膜支架系統、SilverFlow™ PV外周血管覆膜支架系統、G-Branch™ AE主體延長支架系統、G-Branch™ AAA分叉型主體支架系統及G-Branch™ IE骼延長支架系統）及主動脈弓支架系統（包括Ankura™ Plus主動脈弓主體支架系統及CSkirt™主動脈弓分支支架系統）正在CE認證中；

【提交註冊申請】 IBS Titan™可吸收藥物洗脫外周支架系統處於中國和歐洲臨床入組階段，且其 已提交CE註冊申請；

IBS™可吸收藥物洗脫冠脈支架系統已完成II期臨床研究的三年隨訪及III期臨床研究的兩年隨訪。目前，該產品已提交CE及NMPA註冊申請； 【臨床隨訪中】 Cera™陶瓷膜卵圓孔未閉封堵器已在中國完成上市前臨床入 組，正在進行臨床隨訪； 【臨床入組中】 CS™一體式弓部三分支重建系統、X-Clip™經導管二尖瓣夾系統、Surecham™主動脈弓單分支覆膜支架系統（包括主動脈弓單分支主體覆膜支架系統和主動脈分支血管覆膜支架系統）及鎳鈦合金動脈導管未閉封堵器正處於中國註冊前臨床入組階段；

【進入綠通】 鎳鈦合金動脈導管未閉封堵器進入NMPA創新醫療器械特別審查程序，為本公司 第16個 進入該程序的產品。 知識產權保駕護航 知識產權是本集團提升於醫療器械市場核心競爭力的內驅動力。本集團持續重視高質量的全球知識產權佈局，截至2025年12月31日累計提交2,631項有效專利申請，其中1,217項已獲註冊。 深化戰略合作，佈局心臟電生理 於2025年6月6日，本集團透過全資附屬公司先健科技（深圳）有限公司（「先健深圳」）與劍虎醫療科技（蘇州）有限公司（「劍虎醫療」）訂立系列協議，以現金合共人民幣150.0百萬元投資於劍虎醫療。在完成該投資的所有階段後，先健深圳將擁有劍虎醫療30%的股權。於報告期內，先健深圳已完成第一階段注資，代價為現金人民幣100.0百萬元，並持有劍虎醫療22.22%的股權。

通過該戰略投資，本集團獲得劍虎醫療電生理相關產品的獨家優先合作權及海外獨家經銷權，雙方亦將共同促進創新心臟介入影像平台產品的研究、開發及商業化，拓展了本集團在高增長醫療器械領域的業務，並將與本集團的現有業務產生顯著的協同效應。 先健科技董事局主席兼首席執行官謝粵輝先生表示： 2025年，本集團在全球行業變革與發展的浪潮中繼續穩健前行。我們以強大的業務韌性為支撐，專業化佈局協同發展，進一步穩固市場根基，持續深化業務的國際化進程，研發成果的臨床轉化亦取得階段性成績。同時，對劍虎醫療的戰略投資，讓我們成功駛入高增長心臟電生理市場的快車道，通過顯著的協同效應為未來增長開闢新的空間。

我們始終錨定「創新」與「國際化」兩大核心發展戰略，以前瞻性佈局加速創新產品的研發與臨床應用，推動關鍵技術突破與產品迭代升級，以不斷完善的系統化疾病解決方案滿足多元的臨床治療需求，進一步激活本集團於全球市場的業務活力，以可持續的競爭優勢穩步提升全球市場份額，牢築行業領先地位。 面對全球醫療健康行業的廣闊前景，本集團充滿信心。憑借卓越的創新能力、穩固的產業基礎和持續提升的全球影響力，我們有能力在複雜多變的市場環境中應對挑戰，把握新的發展機遇，邁向可持續、高質量的增長新未來，以有意義的創新和深刻的社會效應為患者、醫生、股東及各相關方創造更大價值！