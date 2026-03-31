OSL集團公布2025年全年業績：增長強勢收入再創新高，完成戰略升級構建穩定幣生態

2025年總收入再創歷史新高，核心營業收入同比錄得三位數大幅增長 成功完成戰略升級，成爲全球穩定幣支付與交易平台，積極構建穩定幣生態 穩定幣交易量佔平台總交易量60%，圍繞穩定幣支付推出多項產品與服務 香港2026年3月31日 /美通社/ -- 全球穩定幣支付與交易平台OSL集團（HKEX: 863）今日公布截至2025年12月31日止全年度業績。過去一年，OSL集團業務增長強勁，總收入再創歷史新高，國際化布局成效顯著，並且完成了從「數字資產交易所」向「全球穩定幣支付與交易平台」的戰略升級。

財務摘要： 核心營業收入： 5.34億港元，同比增長150.1%

5.34億港元，同比增長150.1% 總收入： 4.89億港元，創歷史新高，同比增長30.4%

4.89億港元，創歷史新高，同比增長30.4% 穩定幣交易量佔總交易量： 60%

60% 平台總交易量： 2,012.2億港元，同比增長200.7%

2,012.2億港元，同比增長200.7% 收入分布：33% - 香港，67% - 海外 OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示： 「一路走來，OSL集團早已不再是單純的數字資產交易所，而是已經發展成爲全球穩定幣支付與交易平台。當前，全球金融體系正經歷從傳統法幣基建向穩定幣基建延伸的代際轉型。2025年強勁的業務增長，有力證明了我們對這一歷史性機遇的精準把握。

OSL集團的使命是讓資金像信息一樣自由流動。我們正在構建下一代金融市場基礎設施，連接穩定幣、法幣和其他數字資產，實現價值的無縫交換。未來，OSL集團將繼續在合規爲本、審慎爲先的原則下，全速推進基於穩定幣支付與交易的戰略藍圖，主動擁抱並深度參與這場跨時代的金融變革。」 戰略升級，深耕合規

2025年，OSL集團迎來了自推出數字資產業務以來，合規展業五週年的里程碑。從最初的香港首家上市並持有香港證監會牌照的數字資產交易所，到後來的合規跨國數字資產平台，再到如今的全球穩定幣支付與交易平台，OSL集團的戰略升級與演進，背後伴隨着的是行業的快速發展、市場的旺盛需求，以及公司對未來全球金融體系前景的前瞻構想。通過自主申請與戰略收購，公司目前已在全球逾11個地區取得超過50張牌照及註冊許可。展望未來，穩定幣將在OSL集團全球支付與交易生態及合規網絡的構建中，扮演愈發重要的角色。

國際布局，增長多元

2025年，OSL集團踐行「支付+交易」的雙輪驅動模式，儘管數字資產市場波動，公司業務表現依然穩健，總收入再次創下公司歷史新高，核心收入也同比實現三位數的大幅提升。2025年推出的支付業務，對OSL集團全年業績增長貢獻顯著，成爲新的增長引擎，並助力公司大幅拓展海外收入，報告期內已佔公司總收入的三分之二。因戰略擴張，公司在技術、人力、服務等多方面加大投入，儘管2025年因此錄得淨虧損，公司未來將繼續優化運營效率，並積極利用人工智能技術，進一步提升業務表現。

聚焦支付，探索AI

2025年，OSL集團全面發力穩定幣支付與交易業務，先後推出了包括一站式穩定幣企業支付解決方案OSL BizPay等多項穩定幣支付和出入金產品與服務，收購了全球領先的Web3支付服務商Banxa，並且推出了受美國聯邦監管、OSL集團作爲品牌與運營方的企業級美元合規穩定幣USDGO。有關Banxa的收購已於2026年1月完成，公司亦已在2026年2月正式上線USDGO，並推出了全球合規穩定幣交易樞紐OSL StableHub。未來，OSL集團還將進一步豐富穩定幣產品與服務，並積極利用人工智能技術，探索智能體支付對於提升穩定幣支付規模的巨大潛能。

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付與交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的下一代數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。如欲取得更多資訊，請聯繫OSL媒體關係團隊：[email protected] 免責聲明

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