康霈獲選於美國糖尿病協會 ADA 2026 年會發表 CBL-514 與 GLP-1R 併用動物實驗數據

康霈減脂新藥 CBL-514 與 GLP-1R 類藥物併用之動物實驗研究，獲選於美國糖尿病協會 2026 年會（ADA 2026 Scientific Sessions）發表。

本次將由國際知名肥胖與代謝醫學權威、康霈科學顧問W. Timothy Garvey, MD 擔任講者。

美國糖尿病協會年會為全球規模最大、最具影響力的糖尿病與肥胖學術盛會之一，ADA每年發布的指引被視為全球臨床準則。

獲選在全球糖尿病、肥胖與代謝領域最大的旗艦學術會議ADA的發表，顯示出CBL-514併用GLP-1R類減重藥物的研究方向與應用潛力，深獲國際代謝專家學者認同。

康霈亦將於會議期間與國際業界專家、學者與國際大藥廠面對面交流，持續深化全球戰略布局。

新北市2026年3月31日 /美通社/ -- 《2026 年 3 月 31 日》康霈生技（6919）今日宣布，旗下全球首創大範圍局部減脂新藥 CBL-514，其與 GLP-1R 類藥物（俗稱：瘦瘦針）併用之最新動物實驗數據，已獲選於全球糖尿病、肥胖與代謝領域最大的旗艦學術會議—美國糖尿病協會（American Diabetes Association，以下簡稱ADA）的2026年會（2026 Scientific Sessions）中進行發表。康霈研究同時獲選於歐美肥胖與代謝領域的兩大頂尖盛會——歐洲肥胖症大會ECO與美國糖尿病協會年會ADA發表，凸顯出CBL-514併用GLP-1R類減重藥物的研究方向，在代謝指標上互補與協同的潛力，深獲國際代謝領域的專家學者認同與關注。

ADA會議將於 2026年6月5日至8日在美國紐奧良舉行，此次發表將由國際知名肥胖與代謝醫學權威、康霈科學顧問 W. Timothy Garvey, MD 擔任發表講者，Dr. Garvey為美國阿拉巴馬大學（UAB）內分泌與肥胖醫學教授，長期深耕肥胖、代謝疾病與心代謝風險領域，並為多項美國肥胖與代謝相關臨床指引的重要貢獻者，在國際體重管理領域享有極高聲譽，此外，Dr. Garvey 亦曾受邀擔任包括 Eli Lilly、Novo Nordisk 等多家跨國藥廠的科學顧問。此次由 Dr. Garvey 擔任發表講者，亦進一步提升康霈從局部減脂擴張至國際肥胖與代謝醫學領域的能見度與代表性。

本次獲選發表之摘要標題為："Combination of Tirzepatide with CBL-514 an Adipocyte-Apoptosis Agent Improves Weight Loss Durability and Adipose Tissue Remodeling in Diet-Induced Obese Rats"（脂肪細胞凋亡誘導劑 CBL-514 聯合 Tirzepatide 可提升飲食誘導肥胖大鼠之減重持久性，並改善脂肪組織重塑） 美國糖尿病協會（ADA）是國際深具權威的非營利醫學組織，每年所發布的《糖尿病照護標準》（Standards of Care in Diabetes）被視為全球臨床治療的最高指導準則。ADA 年會則是全球規模最大、最具影響力的糖尿病與代謝學術會議之一，每年匯聚來自全球超過 12,000名頂尖醫學專家、研究人員與跨國大藥廠高層與會，是發表最前沿基礎研究與新藥研發進展的全球最高殿堂。

康霈執行長凌玉芳表示：「CBL-514併用GLP-1R 減重藥物的研究成果，獲選於全球肥胖與糖尿病最大的醫學會議發表，且由 Dr. Garvey 這樣具國際影響力的KOL擔任講者，顯示公司於肥胖與代謝領域的研究方向，持續獲全球業內專家的肯定，也凸顯了CBL-514在『提升減重持久性』與『優化重塑脂肪組織』等全球減重醫學焦點課題上的潛在價值與國際競爭力」。 除於大會中發表最新科學進展，康霈亦將積極把握此一國際盛會，與來自全球的肥胖代謝領域專家及跨國大藥廠進行面對面交流，持續擴大並深化 CBL-514 的全球發展策略與合作布局。

*關於康霈

康霈生技股份有限公司於101年創立，致力於開發能「超越現有療法，改變市場創新」的新藥產品，將台灣充沛的新藥研發量能發揮於全球生醫與醫美產業，已於113年10月2日正式掛牌上市。 *聲明

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