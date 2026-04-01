EDC 宣佈為 SK ecoplant 提供 3.6 億加元融資方案

繼與南韓第二大企業集團 SK Group 建立市場領導者合作夥伴關係後，EDC 首次與 SK ecoplant 展開交易；該交易由渣打銀行提供支持 安大略省渥太華2026年4月1日 /美通社/ -- Export Development Canada（簡稱「EDC」）今日宣布，將向 SK ecoplant 提供 3,900 億韓圜（約合 3.6 億加元）融資。SK ecoplant 為 SK Group 旗下的人工智能 (AI) 基礎設施解決方案供應商。 是次交易為 EDC 與 SK ecoplant 的首項財務擔保交易，並進一步鞏固 EDC 與 SK Group 之間更廣泛的策略合作關係。 此亦為繼 EDC 於 2024 年與 SK Inc. 簽署市場領導者合作夥伴關係 (MLP) 諒解備忘錄 (MOU) 後的首項交易。

EDC 與 SK ecoplant 近日已完成簽署 MLP MOU，作為 SK Inc.–EDC MOU 的一部分，以正式確立雙方合作，並推動加拿大與南韓於多個重點領域的出口貿易發展，包括先進製造、數碼科技、基礎設施、能源及關鍵礦產。 SK ecoplant 的母公司 SK Group 為南韓第二大企業集團，僅次於 Samsung，業務涵蓋半導體、能源、電訊及數碼基礎設施，包括與 AI 相關的數據中心。 加拿大國際貿易部長 Maninder Sidhu 表示：「我很高興見證 EDC 與 SK Group 及 SK ecoplant 在市場領導者合作夥伴關係下的首項交易簽署。 今日的消息標誌著加強加拿大與南韓商業聯繫的重要里程碑。 此項合作正為加拿大企業創造新機遇，同時促進可持續增長及提升供應鏈韌性。」

是次與 SK ecoplant 的交易包括由 EDC 提供擔保、金額為 2,925 億韓圜（約合 2.7 億加元）的融資安排，由其銀行合作夥伴渣打銀行擔任出口信貸機構 (ECA) 統籌行及承貸銀行；該行同時亦將向 SK ecoplant 提供額外 975 億韓圜（約合 9,000 萬加元）的商業融資。 該項融資將用於支持 SK ecoplant 的一般企業用途，包括投資於半導體製造及數據中心發展相關的項目。 Export Development Canada 主席兼行政總裁 Alison Nankivell 表示：「我們與 SK Group 的合作建基於雙方共同認可兩國貿易增長所蘊含的巨大潛力之上，而我們的首項交易正是攜手實現該潛力的具體例子。 加拿大在先進製造及數碼基礎設施領域具備顯著實力，在這其中一個最具前景的亞太區市場，透過與這間領先企業的融資，我們將創造更多供應鏈機遇。」

該項以韓圜計值的本地貨幣融資，旨在協助 SK ecoplant 有效管理外匯風險。 EDC 在南韓的支持力度顯著增長，所促成的業務總額從 2024 年的約 9.1 億加元，增加至 2025 年的 13.5 億加元。 其中，融資支持大幅上升，由 1,790 萬加元增至 2.013 億加元，增幅超過十倍。 EDC 每年在南韓支援超過 300 名客戶。 此項增長亦受惠於 EDC 在當地擴展業務版圖，包括於 2023 年在南韓設立辦事處。 EDC 致力在南韓等亞太區重點市場，深化與 SK Group 等市場領導者的合作關係。 SK ecoplant 財務總監 Chai Joon-sik 表示：「SK ecoplant 將利用與 EDC 及渣打銀行達成的這項 3.6 億加元交易，支持我們的半導體及數據中心項目。 這不僅是一項簡單的金融交易，更象徵加拿大與南韓在先進製造領域合作的新起點。」

南韓為加拿大第七大商品貿易夥伴，亦為其在亞洲的第三大貿易夥伴。 2025 年，加拿大與南韓的雙邊商品貿易總額維持強勁，達 243.6 億加元。 加拿大於 2025 年向南韓出口 71 億加元的商品。 隨著雙邊貿易持續增長，加拿大企業在農業食品、海產、先進製造、能源及潔淨技術等領域正湧現新的發展機遇。 《加拿大—韓國自由貿易協定》(Canada–Korea Free Trade Agreement) 為加拿大於 2015 年與亞太區國家簽署的首項自由貿易協定，加上於 2022 年建立的全面策略夥伴關係，進一步加強雙邊聯繫，並促進加拿大出口商在南韓市場的准入機會。

南韓為亞洲第四大經濟體，2025 年名義本地生產總值 (GDP) 達 1.86 萬億美元。 關於 EDC

Export Development Canada (EDC) 是由加拿大政府擁有的金融企業，致力幫助加拿大企業在國內外發揮影響力。 EDC 擁有加拿大公司所需的金融產品和知識，協助該等公司自信地進入新市場、降低金融風險，並從當地走向全球，拓展業務。 EDC 和加拿大的公司正在攜手為全部加拿大人建立一個更繁榮、更強大和可持續發展的經濟。 如欲查看更多資料來了解我們如何協助貴公司，請致電 1-800-229-0575 或瀏覽 www.edc.ca。 媒體聯絡人：Export Development Canada 媒體事務處，1-888-222-4065，[email protected]