NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 公佈 2026 年第 51 至 100 位酒吧名單

倫敦2026年4月1日 /美通社/ -- 由 Perrier 贊助的 North America's 50 Best Bars 2026，公佈了第 51 至 100 位的延伸酒吧名單。此延伸名單是由投票學院所投出的票選結果, 該學院由來自整個Academy、超過 300 位獨立的雞尾酒專家、知名調酒師、教育工作者和飲品作家組成。

第 51-100 位名單的發佈，率先表揚北美地區活力四射的酒吧界，為將於 4 月 22 日在加拿大溫哥華公佈的第 1-50 位名單揭開序幕。是次活動由主辦城市合作夥伴 Destination Vancouver 協力呈獻。

North America's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示：「第 51-100 位名單讓我們得以嘉許更多優秀酒吧，展現北美地區極為多元的飲品文化。 這些入選酒吧，體現確立北美餐飲業的創意及熱情。 名單匯聚 28 個地點的酒吧，風格多樣，彰顯雞尾酒界生機勃勃的景象，我們非常高興能肯定其非凡佳績。」

領銜第 51-100 位名單的是位於提華納的 Aruba Day Drink，位列 No.51。 其他上榜的墨西哥酒吧有：Café de Nadie (No.60)、Arca (No.61) 及 Zapote Bar (No.95)。