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商業動向
出版：2026-Apr-01 00:55
更新：2026-Apr-01 00:55
PR Newswire

NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 公佈 2026 年第 51 至 100 位酒吧名單

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倫敦2026年4月1日 /美通社/ -- 由 Perrier 贊助的 North America's 50 Best Bars 2026，公佈了第 51 至 100 位的延伸酒吧名單。此延伸名單是由投票學院所投出的票選結果,   該學院由來自整個Academy、超過 300 位獨立的雞尾酒專家、知名調酒師、教育工作者和飲品作家組成。

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第51-100名榜單數據概覽

  • 51-100榜单的数据概览名單囊括 28 個目的地的酒吧，其中包括 14 間首次入選的新酒吧
  • 美國入選酒吧數量稱冠，共 25 間，足跡遍及紐約 、芝加哥、洛杉磯、波士頓、 侯斯頓、 西雅圖、丹佛、亞特蘭大、檀香山等各大城市
  • 加拿大則有 19 間酒吧入選，代表城市包括多倫多、溫哥華、蒙特利爾、卡加利及維多利亞
  • 墨西哥共有四間酒吧上榜，遍及墨西哥城、圖盧姆和普拉亞德爾卡曼。波多黎各及大開曼的酒吧同樣榜上有名
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第 51-100 位名單的發佈，率先表揚北美地區活力四射的酒吧界，為將於 4 月 22 日在加拿大溫哥華公佈的第 1-50 位名單揭開序幕。是次活動由主辦城市合作夥伴 Destination Vancouver 協力呈獻。

North America's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示：「第 51-100 位名單讓我們得以嘉許更多優秀酒吧，展現北美地區極為多元的飲品文化。 這些入選酒吧，體現確立北美餐飲業的創意及熱情。 名單匯聚 28 個地點的酒吧，風格多樣，彰顯雞尾酒界生機勃勃的景象，我們非常高興能肯定其非凡佳績。」

領銜第 51-100 位名單的是位於提華納的 Aruba Day Drink，位列 No.51。 其他上榜的墨西哥酒吧有：Café de Nadie (No.60)、Arca (No.61) 及 Zapote Bar (No.95)。

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美國入選酒吧遍及各個城市，風格多元，包括底特律的 Father Forgive Me (No.83)、波士頓的 Hecate Bar (No.88)、侯斯頓的 Julep (No.84) 及亞特蘭大的 Ticonderoga Club (No.85)。

加拿大上榜酒吧包括多倫多的 Cry Baby Gallery (No.69)、溫哥華的 Bagheera (No.59)、蒙特利爾的 Cloakroom (No.56) 以及卡加利的 Proof (No.78)。

有關完整名單，可參閱此處

由 Perrier 贊助的 North America's 50 Best Bars 完整倒數名單，屆時將於 50 Best 的 YouTube 頻道向全球觀眾現場直播。

媒體中心 https://mediacentre.theworlds50best.com/

50_Best_Bars_Logo

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/north-americas-50-best-bars--2026--51--100--302730389.html

SOURCE 50 Best

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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