滿貫集團2025年全年業績轉虧為盈

純利同比大增1.5倍

增長引擎全力發動 領航東南亞藍海市場 業績摘要 2025年，零售業仍然面對消費模式轉變、租金及成本上漲等多項壓力，在充滿挑戰的經營環境下，本集團仍能在逆境中保持韌性，緊貼市場情況及消費者喜好調整策略，推陳出新，旗下多款健康產品保持熱賣，增加收入，同時採取若干成本控制措施，成功實現扭虧為盈。

本集團為業界少數率先開拓東南亞市場並成功於當地建立據點的企業之一，在當地市場擁有豐富經驗。本集團會抓緊機會，將更多優質產品帶往東南亞藍海市場，擴大集團業務版圖。

年內，本集團在品牌合作上取得突破，引入印尼最大草本醫藥品牌「Sido Muncul」為合作夥伴，並在新加坡大型連鎖零售網絡獨家代理享負盛名的百年老字號「李眾勝堂保濟丸」，成功擴大集團在東南亞的銷售網絡及顧客群體。

於2025年財政年度，本集團錄得收入約1,096.6百萬港元，較2024年財政年度的876.0百萬港元增加25.2%。

淨溢利約為15.5百萬港元，較2024年財政年度的6.0百萬港元大幅增加156.9%。

EBITDA為64.0百萬港元（2024年財政年度：41.9百萬港元）。

年內，香港分銷銷售額為524.2百萬港元，同比減少1.7%（2024年：533.0百萬港元）；澳門分銷銷售額為88.0百萬港元，同比減少1.7%（2024年：89.3百萬港元）。

東南亞市場發展理想，整體分銷銷售額達85.0百萬港元，同比上升10.0%（2024年：77.3百萬港元）。當中，新加坡分銷銷售額達69.6百萬港元，同比增幅達6.1%（2024年：65.6百萬元）；而馬來西亞分銷銷售額錄得15.0百萬港元，同比顯著上升57.3%（2024年：9.6百萬元）。預期本集團於2026年將陸續進軍更多東南亞國家，東南亞分銷業務將繼續保持強勁增長。

董事會已議決不就2025年財政年度宣派任何末期股息（2024年財政年度：無）。

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 香港大健康產品全渠道營銷管理商滿貫集團控股有限公司（「滿貫集團」；股份代號：3390）宣佈截至2025年12月31日止年度（「本財政年度」或「2025年財政年度」）之經審核綜合年度業績。 業績重回正軌 增長引擎全力發動 2025年財政年度，本集團繼續深耕原有市場，並開拓更多具高增長潛力的新興東南亞國家，東南亞市場連續第三個財政年度保持強勁增長；同時，本集團緊貼市場情況及消費者喜好調整策略，持續推陳出新，旗下多款健康產品保持熱賣，增加收入，同時採取若干成本控制措施，成功實現扭虧為盈。

於本財政年度，本集團錄得收入約1,096.6百萬港元，較2024年財政年度的876.0百萬港元增加25.2%；本財政年度淨溢利約為15.5百萬港元（2024年財政年度：6.0百萬港元），同比增長156.9%。年內，香港分銷銷售額為524.2百萬港元，同比減少1.7%（2024年財政年度：533.0百萬港元）；澳門分銷銷售額為88.0百萬港元，同比減少1.5%（2024年財政年度：89.3百萬港元）。 成功出海東南亞市場 積極推進東南亞全域覆蓋 本集團採用產品及銷售網絡雙軌前行的策略，帶領東南亞市場佔有率以倍數式增長。東南亞市場整體分銷銷售額達85.0百萬港元，同比上升10.0%（2024年財政年度：77.3百萬港元）。當中，新加坡分銷銷售額達69.6百萬港元，同比增幅達6.1%（2024年財政年度：65.6百萬元）；而馬來西亞分銷銷售額錄得15.0百萬港元，同比顯著上升57.3%（2024年財政年度：9.6百萬元）。預期本集團於2026年將陸續進軍更多東南亞國家，東南亞分銷業務將繼續保持強勁增長。

由本財政年度開始，本集團在新加坡大型連鎖零售網絡獨家代理享負盛名的百年老字號「李眾勝堂保濟丸」，並獲得印尼領先草本醫藥品牌「Sido Muncul」授予旗下皇牌能量飲品粉產品「Kuku Bima Ener-G! 」的馬來西亞獨家代理權，該飲品粉於印尼本土及馬來西亞均為熱賣產品，相信將進一步提升東南亞分銷銷售額。 為代理的品牌提供全渠道品牌營銷及管理服務 此外，本集團亦於香港、澳門及新加坡獨家代理日本防脫髮品牌Kaminowa；以及在新加坡獨家代理日本熱賣的瘦身美肌品牌Helaslim。本集團亦取得在新加坡銷量領先的兒童多種維他命品牌PNKids的新加坡及馬來西亞獨家分銷權；韓國熱賣的身體護理品牌plu的香港、澳門、新加坡及馬來西亞分銷權；本集團亦獲內地知名品牌「東阿阿膠」委任為香港地區總經銷商。

本集團與健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」）（港交所股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「健倍苗苗集團」）為長期合作夥伴。本集團代理健倍苗苗集團下多個於香港、中國內地及東南亞享有盛譽的老字號品牌，包括百年老字號李眾勝堂保濟丸、何濟公、歐化藥業出品的飛鷹活絡油，以及天喜堂旗下產品，包括旗艦產品天喜堂天喜丸，該產品於香港及中國內地享有極高的品牌知名度。值得注意的是，本集團已獲授李眾勝堂保濟丸及歐化新加坡產品的新加坡獨家代理權。

加強研發高毛利自有品牌及合作品牌產品 除代理品牌業務外，本集團繼續積極開拓自有品牌及合作品牌產品，旗下受歡迎品牌包括「BG Pro博健專研(Boost & Guard Pro)」及「和漢匠心(Craft by Wakan)」等；合作品牌包括「金門強效(Kinmen Qiangxiao)」、「田心日辰(SEASONS)」及「MiTime」等。本集團目前已註冊超過60個自有品牌產品商標，熱賣產品包括「和漢匠心日本多元益生菌」、「BG Pro博健專研免疫球蛋白丸」及「BG PRO博健專研頂級深海魚油」等；合作品牌產品包括「金門強效一條根精油貼布」、「田心日辰逆轉齡NMN 40000」及「MiTime活性綜合維他命」等。

本集團緊貼市場需求，持續升級改良(i)自有品牌熱賣產品，包括「和漢匠心日本護肝盾EX」、「和漢匠心日本活關腱」及「BG Pro博健專研醫學級輔酶Q10」等；及(ii)合作品牌產品，包括「金門強效一條根滲透鎮痛露」以及「金門強效一條根滾珠鎮痛膏」等，同時積極與本地兩間大型個人護理產品連鎖店合作，推出迎合本地消費者需求的新產品，並建立完善的銷售渠道網絡。 合作品牌方面，為配合本集團加強自有品牌發展的策略，本集團主席、執行董事兼行政總裁王嘉俊先生以個人名義收購擁有百年老字號的香港品牌寶和堂，並與本集團合作推出及銷售更多新產品，包括由著名藝人李施嬅小姐代言的皇牌熱賣產品「寶和堂袪濕丸」及「寶和堂袪濕浸泡珠」。本集團更由2025年年底開始，於深受內地遊客及本地消費者歡迎的尖沙咀海港城購物中心設立「寶和堂養生概念店」，推廣中式保健與港式情懷，為這個歷史悠久品牌駐入新動力。

滿貫集團主席兼行政總裁王嘉俊先生表示：「滿貫作為本地藥品分銷領域的先驅，是少數於早年已帶頭出海東南亞，並成功開拓當地市場的香港本土企業之一，更難得的是我們熟悉東南亞保健及健康品牌，理解不同地區的消費者喜好，並已在多個國家建立據點，東南亞市場已成為本集團業績增長的驅動力。本集團未來將持續深耕東南亞，穩步提升在當地的市場佔有率，以東南亞全域覆蓋為目標。2025年是滿貫成立十週年的重要里程碑，回首過去十載，我們不僅積累了強大的本土銷售網絡、龐大客戶群及豐富的行業經歷，更成功立足東南亞，並優化合作品牌及自有品牌業務，為集團奠定了堅實基礎。」

關於滿貫集團控股有限公司（股份代號： 3390 ） 滿貫集團是信譽良好的香港大健康品牌全渠道營銷管理商，專門為中成藥、保健、皮膚護理、個人護理及其他健康護理產品提供全渠道品牌代理、推廣營銷、管理及分銷銷售的一站式服務，多年來深耕細作，在香港、澳門、國內以及東南亞已建立強大的線上及線下銷售網絡，覆蓋接近100,000個線上及線下銷售點，供應超過300個本地及海外品牌，提供超過2,000項產品。集團使命是為中國內地、港澳及亞太地區的消費者帶來健康和活力。集團積極開拓自有品牌產品，旗下受歡迎品牌包括「BG Pro 博健專研」、「和漢匠心」及合作品牌「金門強效」等。集團與百年老字號的香港品牌「寶和堂」合作，推出及銷售更多暢銷產品。滿貫集團為香港中成藥行業主要分銷商之一，與香港兩大領先個人護理產品連鎖店建立了穩固的關係。更多有關滿貫集團的資料，請瀏覽集團官方網站 https://www.tycoongroup.com.hk/。