第三屆《飛躍繪本》-- 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃啟動禮暨分享講座

八位香港繪本插畫師躍上國際舞台 另攜八本港產無字繪本亮相4月博洛尼亞兒童書展香港館 香港2026年3月31日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦、文創產業發展處資助的第三屆《飛躍繪本》— 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃（下稱《飛躍繪本》）正式啟動。《飛躍繪本》致力培育香港繪本插畫人才，透過為入選的本地新晉繪本插畫師提供創作培訓、授權及市場推廣等全方位支援，協助他們擴闊國際視野及拓展中國內地及海外市場，同時提升國際曝光率。過去兩屆《飛躍繪本》的成績令人鼓舞，入選的繪本插畫師不但在多個國際比賽中合共取得逾二十項提名、入圍資格及獎項，亦於意大利博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會及中國上海國際童書期間，與合共逾百間海內外出版社交流，部分入選繪本插畫師更成功洽談海外授權，獲出版意大利語及法語版的繪本。

第三屆《飛躍繪本》今日舉行啟動禮暨分享講座，正式公佈本屆八位入選繪本插畫師的名單（詳見附件一），並介紹在本屆計劃下為第二屆入選繪本插畫師所出版的八本無字繪本（詳見附件二），有關作品均是他們參加2025年國際無字書大賽時所創作的全新作品。這批作品將於4月13日至16日舉行的意大利博洛尼亞兒童書展香港館內展出，並於4月13日舉行的香港館開幕禮上進行歐洲首發儀式。 今日舉行的啟動禮邀請到文創產業助理專員葉敏儀女士、創意創業會會長鄭凱謙先生及香港印刷業商會副會長、「騰飛創意—香港館」項目籌委會主席任澤明先生主持啟動儀式。

文創產業助理專員葉敏儀女士感謝創意創業會舉辦第三屆《飛躍繪本》，並期待透過《飛躍繪本》可以幫助更多有潛質的本地繪本插畫師，善用香港中外文化薈萃的優勢，強化創作能力，同時在參加國際兒童書展的過程中，推動版權交易，積極開拓內地及國際市場。 創意創業會會長鄭凱謙先生表示：「創意創業會第三度舉辦《飛躍繪本》，非常感謝業界一直以來的支持與肯定。《飛躍繪本》致力為香港的繪本插畫人才提供全面培訓，讓他們有機會參與業界知名書展及國際繪本或插畫比賽，提升曝光率，並增加與國際出版商及編輯交流合作的機會。我們期望透過此計劃，推動本地創意產業持續發展，讓香港創作人才在國際舞台上展翅高飛。」

香港印刷業商會副會長、「騰飛創意—香港館」項目主席任澤明先生表示：「入選的香港繪本插畫師將於2026年意大利博洛尼亞兒童書展的香港館內展示作品，並舉行工作坊及分享會，與來自世界各地的潛在合作伙伴交流。繪本是香港創意產業的重要一環，我們期望透過『騰飛創意－香港館』促進插畫師與印刷出版界的合作，讓更多優秀的香港繪本作品走向國際市場，為香港兒童圖書及親子讀物開拓更多發展機會。」 第三屆《飛躍繪本》將繼續為入選的本地新晉繪本插畫師提供全面支援及培訓，協助提升創作水平、拓闊國際視野，並開拓更多合作及商機。支援包括：

專業導師指導 ：提供國際無字書大賽創作指導，並於參加兩大國際書展前協助入選繪本插畫師製作作品集及提升市場推廣和出版授權技巧。

：提供國際無字書大賽創作指導，並於參加兩大國際書展前協助入選繪本插畫師製作作品集及提升市場推廣和出版授權技巧。 專業培訓課堂及大師班 ：由本地及境外專家進行六場培訓講座及大師班，提升創作、營銷能力及相關業內知識。

：由本地及境外專家進行六場培訓講座及大師班，提升創作、營銷能力及相關業內知識。 參加本地及國際書展： 包括2026年香港書展、意大利博洛尼亞兒童書展（BCBF）及中國上海國際兒童書展（CCBF），展出獲資助創作的無字繪本作品及繪本插畫師的其他繪本或插畫，他們亦會在書展場內舉辦工作坊及分享會。

包括2026年香港書展、意大利博洛尼亞兒童書展（BCBF）及中國上海國際兒童書展（CCBF），展出獲資助創作的無字繪本作品及繪本插畫師的其他繪本或插畫，他們亦會在書展場內舉辦工作坊及分享會。 推薦參加中國內地及國際繪本／插畫比賽： 包括博洛尼亞兒童書展插畫家展、博洛尼亞拉加茲獎、國際無字書大賽、BIBF國際插畫大賽及金風車國際青年插畫家大賽等。

包括博洛尼亞兒童書展插畫家展、博洛尼亞拉加茲獎、國際無字書大賽、BIBF國際插畫大賽及金風車國際青年插畫家大賽等。 補貼及資助：包括比賽報名費、無字繪本創作費及書展活動資助，如入選繪本插畫師入圍2026年國際無字書大賽或BIBF國際插畫大賽的決賽，他們更會獲提供旅費補貼，以出席比賽頒獎禮。