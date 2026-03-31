Entrepreneur Universe Bright Group 公佈2025財年全年財務結果

EUBG通過其在中國的全資子公司提供數位行銷諮詢服務。公司專注于向中國企業提供行銷諮詢及相關服務，通過線上及整合服務解決方案支援品牌發展和客戶獲取。

西安2026年3月31日 /美通社/ -- Entrepreneur Universe Bright Group（「EUBG」或「公司」），一家內華達州公司，報告其截至2025年12月31日財年的經審計財務結果。

戰略展望

EUBG繼續專注於提升其核心諮詢能力，同時提高運營效率和服務品質。公司亦在積極評估拓展其業務範圍的戰略機會，包括在金融科技及相關服務領域的潛在舉措。

此外，公司於2026年2月25日完成1比10反向股票拆分，進一步使其資本結構與長期戰略目標保持一致。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「我們在2025年的表現反映了我們核心業務的穩步增長以及運營效率的持續提升。

我們仍致力於優化我們的服務提供，並通過有紀律的執行和戰略性擴展舉措加強我們的市場地位。