香港日出康城臨海壓軸一期「海瑅灣I」首輪價單254伙即日沽清

銷情熾熱 招標及首輪價單銷售雙報捷 單日沽254伙成交額逾18億港元 招標單位過去11天共售363伙 套現逾34億港元 成香港3月新盤銷售之冠

「海瑅灣I」昨日以價單形式首輪銷售並即日全數沽清，連同招標售出單位，過去11日合計售出363伙，總成交金額逾34億港元，成香港3月新盤銷售之冠。





香港 - 2026年4月1日 - 由信和置業、嘉里建設、嘉華國際、招商局置地及港鐵公司合作發展的香港日出康城第XIII期發展項目「海瑅灣 LA MIRABELLE」，當中「海瑅灣I」昨日以價單形式銷售254伙，即日全數沽清，單日套現逾18億港元，連同招標售出單位，過去11日合計售出363伙，總成交金額逾34億港元。信和置業主席黃永光先生表示，到場的準買家以自住為主，其中不少來自區內，顯示日出康城已成為一個成熟的社區，亦認為「買一個磚頭、一個家，是明智的選擇」。信和置業執行董事田兆源先生表示，感謝買家支持「海瑅灣I」，買家當中逾八成為自住買家，另兩成為投資客。項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者預期有理想收租回報，因此購入單位作長線投資。成交的價單單位當中，最高成交價單位為1B座36樓E單位，實用面積568平方呎，屬兩房（開放式廚房）連書房間隔，成交總價達9,187,100港元，實用呎價16,174港元。而最高成交呎價單位為2A座60樓E單位，實用面積453平方呎，屬2房（開放式廚房）間隔，成交價達7,775,600港元，實用呎價達17,165港元。此外，「海瑅灣I」早前以招標形式售出109伙，共涉資逾15億港元，全數均為逾千萬元成交，平均每個單位成交價逾1,400萬港元。全盤11日累計售出363伙，套現逾34億港元，成為3月新盤銷售之冠。值得留意，「海瑅灣 LA MIRABELLE」設有逾8.3萬平方呎臨海度假式園林會所CLUB MIRABELLE，由國際著名團隊攜手打造，包括CCD鄭中設計事務所及BLINK Design Group等。會所以SEASIDE RESORT LIVING為設計主題，設5大主題空間，包括「度假水景區 RESORT WATERLAND」、「健體會所 VITALITY HOUSE」、「海池宴會廳 OCEAN BANQUET」、「兒童會所MIRABELLE JUNIOR」及「臨海休閒區 OCEANFRONT PAVILION」，為住戶帶來尊尚生活體驗。1. 「度假水景區 RESORT WATERLAND」設10大設施，當中包括日出康城期數中最長50米臨海無邊際泳池，以及25米室內恆溫泳池，室外及室內泳池連成一線更長達75米，海天一色景致盡收眼底。室內有由CCD鄭中設計事務所主理「臨海盛聚廳 Mirabelle Villa」，提供池畔休閒空間，住戶可以與親朋好友共聚，欣賞動人日落美景。其他設施包括「兒童嬉水池The Splash」、「海池雅座Ocean Lounge」及「靜沁園Ocean Retreat」等。2. 「健體會所 VITALITY HOUSE」設有逾4,700呎的「臨海健身室 Ocean Gym」，內設極致私人獨立空間「臨海健體貴賓室 Aqua Wellness」，引入德國健身器材品牌NOHRD帆船訓練器及美國品牌WaterRower®️水阻划船機，以可持續木材生產，並以水為設計靈感，與醉人海景互相呼應。另外亦設CICLOTTE航空木碳纖維飛輪，其獨特設計成為米蘭藝術設計博物館永久展品，將健身融入藝術之中。「健體會所 VITALITY HOUSE」另一大賣點，是結合多元運動設施，設有全港罕有的「室內網球場/多元運動場 Tennis Arena/Sports Stadium」，可靈活化作匹克球、籃球或羽毛球場，為運動愛好者提供多元選擇。3. 「海池宴會廳 OCEAN BANQUET」設有多個宴會廳，包括由BLINK Design Group打造「臨海盛宴廳 Grand Mirabelle House」，提供臨海宴會廳，落地大玻璃將廣闊海灣美景引進室內，氣派非凡。而「主廚宴會廳 Chef's Table」舒適環境與完善廚具兼備，宴客住戶可以即席掌廚。除宴會廳外，項目提供多項燒烤設施，分別為「臨海燒烤盛會Ocean Grill」、「燒烤盛薈Grill Chamber」及「燒烤園Grill Terrace」，可與親朋好友盡享燒烤樂趣。4. 「兒童會所MIRABELLE JUNIOR」室內外面積逾3,800平方呎設施，當中最矚目的莫過於城中罕見的「兒童劍擊館 Junior Fencing Academy」，培育新一代劍術精英。另外亦有以奇幻海洋為主題的室內遊樂場「童趣堡壘 Kids Dreamland」，令小朋友猶如置身海底冒險世界。「童藝學院 Kids Art Academy」設有陶藝及烘焙工坊，啟發小朋友創造力及想像力。大型室外遊樂場「童趣森林 Discovery Jungle」，配置大型攀爬設施，小朋友可以盡情放電。除了遊樂設施，兒童會所亦設有宴會廳「樂聚派對廳 Party Gala」，適合小朋友舉辦派對及慶祝活動，留下美好的童年回憶。5. 「臨海休閒區 OCEANFRONT PAVILION」設有逾6,000呎「海天農莊Ocean Farm」，住戶可以親手種植有機食材，融入Farm-to-Table的健康環保理念。住戶亦可在「花漾大道Petal Boulevard」感受海浪律動。其他設施包括「臨海觀景廊Mahjong Lounge」及「互動休閒空間The Vibe」等。「海瑅灣LA MIRABELLE」為香港日出康城臨海壓軸大型臨海度假式住宅項目，坐落於港鐵康城站旁，集優越臨海居住體驗、便捷交通網絡及成熟生活配套，期數共提供2550個住宅單位，提供多元化戶型，間隔涵蓋一房至四房，充分迎合不同買家的置業需求。