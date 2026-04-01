LIVE4WELL 亮相「2026 智識享退休—財富健康 優悠生活博覽」 全港最全面AI健康管理體驗區　融合醫療級科技重塑健康資本

誠邀傳媒4月3-5日蒞臨專訪及現場體驗報導 回應香港高齡化趨勢 從「退休規劃」延伸至「健康資本管理」香港 - 2026年4月1日 - 香港為全球最長壽地區之一，如何規劃人生下半場並提升長者生活質素，已成為社會焦點。 隨著人工智能快速滲透醫療與長者護理領域，預防醫學正成為香港高齡化社會的下一個核心命題。LIVE4WELL將於「智識享退休—財富健康・優悠生活博覽」中，首次展示全港最全面的AI健康管理體驗區（展位：Hall 1E C01-2, 05-08），融合多項臨床級科技檢測，並實時生成個人化健康報告，讓公眾親身體驗AI如何重塑「健康資本管理」。
展覽將於2026年4月3日至5日假香港會議展覽中心 Hall 1E 盛大舉行，預計吸引超過10萬人次入場，為市民提供一站式退休規劃與健康生活方案 。
醫療級別無入侵性精準智能身體檢查 專業顧問即場講解報告
展會期間，LIVE4WELL 將提供全港最全面的AI健康評估體驗，市民可免費選擇體驗兩項檢測，每項約5至10分鐘 ：
- AI眼底分析: 透過視網膜影像分析微血管與神經變化預測心血管及代謝疾病風險
- 3D體態結構評估 : 無需穿戴裝置，利用AI動作捕捉技術評估姿勢失衡、肌肉協調及痛症誘因
- 身體組成分析: 分析骨骼肌量、體脂比例及肌少症傾向
- 全新登場-醫學級身體測量：透過炎症指數深入分析身體機能與慢性風險狀況
- 全新登場-電阻抗斷層掃描（優惠價體驗) : 評估慢性肝腎疾病風險指數
完成檢測後，專業健康顧問將即場講解個人化健康報告，把複雜醫學數據轉化為淺白易明的生活建議，讓市民真正做到「預防勝於治療」。而LIVE4WELL建議每三個月持續檢測，以監察健康狀況；若遇到疑慮就可以向專業醫療團隊尋求解決方案及早醫治。此外，LIVE4WELL合作夥伴包括 CHUBB 安達人壽香港、全仁醫務中心、E-SENSE 溢生創新科技公司、清晰眼科中心、甘峰健康聽能中心及LINK2CARE「中」防「西」治智能手錶等，在展期內為參加者提供守護健康的產品及服務限時優惠。
活動詳情
展覽名稱：智識享退休 財富健康・優悠生活博覽
日期：2026年4月3日至5日
時間：
4月3至4日（星期五至六）10:00am–8:00pm
4月5日（星期日）10:00am–6:00pm
地點: 香港灣仔會議展覽中心 Hall 1E
LIVE4WELL展位：C01-2, 05-08（54平方米）
LIVE4WELL 講座 -
AI 透視健康風險：20分鐘預知風險真相
Hall 1E 休閒區
4月3日 (五) 1:10 -1:30 pm
Ms. Miranda Wong, Co-Founder
傳媒邀請
LIVE4WELL 誠邀各媒體朋友於展覽期間蒞臨展位採訪，可安排：
- 創辦團隊及技術專家專訪
- AI檢測流程示範拍攝
- 市民即場體驗實況採訪
- 預防醫學與銀髮健康專題分享
關於LIVE4WELL
LIVE4WELL的目標，不僅是打造一個健康App，而是建立一個由科技驅動、以人為本、真正落地的預防醫學生態系統，共創全民健康美好未來。
01 | 智能診斷至行動轉化三大改善方案
平台根據用戶檢測結果、風險評估與生活模式，提出具體可操作的改善方案，涵蓋：
- 膳食調整：個人化餐單建議，結合本地飲食文化
- 營養補充：數據驅動，避免盲目服用保健品
- 運動處方：由步行拉筋到功能性訓練，強調安全與可持續性
02 | 數據智能解讀「專屬健康說明書」
LIVE4WELL 為每位參與者建立一份量身訂造、以用戶為中心的健康報告，整合多源檢測結果，以圖像化方式與風險分級呈現，用淺白語言解說，成為一份真正可執行的「專屬健康說明書」。平台融合多個醫療垂直領域的大型語言模型（LLM），結合臨床文獻、預防醫學研究成果，並由醫療專家與大學學者提供專業意見。
03 | 八大訓練系統與全天候數碼生態閉環
LIVE4WELL 獨家發展「八大訓練系統」，全面涵蓋：
心肺耐力 | 肌力與肌耐力 | 平衡與穩定 | 柔韌與關節活動度 | 姿勢與脊柱健康 | 代謝與體重管理 | 壓力與睡眠調節 | 功能性日常生活訓練。手機App將線下檢測轉化為24小時在線的營養師與健身教練，整合膳食記錄、卡路里追蹤、步數監察與個人化任務。
04 | Sweat Point™ 獎賞與社交生態健康行為可持續化
平台設有 Sweat Point™ 錢包獎賞系統及WELLShop™ 健康消費平台，用戶完成健康任務、達到步數目標或參與社區活動後，可獲得「運動里數」兌換健康產品。
社交互動功能鼓勵家人朋友共同參與挑戰，讓健康管理成為分享與互相鼓勵的社會行動。
05 | 公共政策數碼基建個人健康改善到社會效益
LIVE4WELL 是一個可與公營醫療政策深度結合的下一代數碼基建，透過匿名化健康數據協助決策者：
- 優化健康教育與公共運動政策
- 精準醫療資源分配
- 為企業與保險機構開啟員工健康管理新模式
讓「每日簡簡單單郁一郁」不再只是一句口號，而是一條人人可實踐的生活道路。當每個人都能為自己的健康負責，社會整體的幸福感、生產力與未來競爭力，亦將隨之提升。
詳情請瀏覽：www.live4well.io