LIVE4WELL 亮相「2026 智識享退休—財富健康 優悠生活博覽」 全港最全面AI健康管理體驗區　融合醫療級科技重塑健康資本

誠邀傳媒4月3-5日蒞臨專訪及現場體驗報導 回應香港高齡化趨勢 從「退休規劃」延伸至「健康資本管理」

AI 眼底分析 : 透過視網膜影像分析微血管與神經變化預測心血管及代謝疾病風險

眼底分析 透過視網膜影像分析微血管與神經變化預測心血管及代謝疾病風險 3D 體態結構評估 : 無需穿戴裝置，利用AI動作捕捉技術評估姿勢失衡、肌肉協調及痛症誘因

體態結構評估 無需穿戴裝置，利用AI動作捕捉技術評估姿勢失衡、肌肉協調及痛症誘因 身體組成分析 : 分析骨骼肌量、體脂比例及肌少症傾向

分析骨骼肌量、體脂比例及肌少症傾向 全新登場 - 醫學級身體測量：透過炎症指數深入分析身體機能與慢性風險狀況

醫學級身體測量：透過炎症指數深入分析身體機能與慢性風險狀況 全新登場-電阻抗斷層掃描（優惠價體驗) : 評估慢性肝腎疾病風險指數

活動詳情

傳媒邀請

創辦團隊及技術專家專訪

AI檢測流程示範拍攝

市民即場體驗實況採訪

預防醫學與銀髮健康專題分享

香港 - 2026年4月1日 - 香港為全球最長壽地區之一，如何規劃人生下半場並提升長者生活質素，已成為社會焦點。 隨著人工智能快速滲透醫療與長者護理領域，預防醫學正成為香港高齡化社會的下一個核心命題。LIVE4WELL將於「智識享退休—財富健康・優悠生活博覽」中，首次展示全港最全面的AI健康管理體驗區（展位：Hall 1E C01-2, 05-08），融合多項臨床級科技檢測，並實時生成個人化健康報告，讓公眾親身體驗AI如何重塑「健康資本管理」。展覽將於日至日假香港會議展覽中心 Hall 1E 盛大舉行，預計吸引超過10萬人次入場，為市民提供一站式退休規劃與健康生活方案 。展會期間，LIVE4WELL 將提供全港最全面的健康評估體驗，市民可免費選擇體驗兩項檢測，每項約5至10分鐘 ：完成檢測後，專業健康顧問將即場講解個人化健康報告，把複雜醫學數據轉化為淺白易明的生活建議，讓市民真正做到「預防勝於治療」。而LIVE4WELL建議每三個月持續檢測，以監察健康狀況；若遇到疑慮就可以向專業醫療團隊尋求解決方案及早醫治。此外，LIVE4WELL合作夥伴包括 CHUBB 安達人壽香港、全仁醫務中心、E-SENSE 溢生創新科技公司、清晰眼科中心、甘峰健康聽能中心及LINK2CARE「中」防「西」治智能手錶等，在展期內為參加者提供守護健康的產品及服務限時優惠。展覽名稱：智識享退休 財富健康・優悠生活博覽日期：2026年4月3日至5日時間：4月3至4日（星期五至六）10:00am–8:00pm4月5日（星期日）10:00am–6:00pm地點香港灣仔會議展覽中心 Hall 1E展位：平方米）講座透視健康風險：分鐘預知風險真相Hall 1E 休閒區4月3日 (五) 1:10 -1:30 pmMs. Miranda Wong, Co-FounderLIVE4WELL 誠邀各媒體朋友於展覽期間蒞臨展位採訪，可安排：