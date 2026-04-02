U POWER LIMITED泰國重卡換電市場大突破 香港的士換電即將開啟營運

上海，中國 – 2026年4月2日 - 為下一代能源網路與智能運輸系統提供專項解決方案的U POWER Limited（優品車集團）對外透露，公司在取得泰國1000輛換電重卡的訂單並完成首批車輛生產後，香港的士換電專案，也有望在2026年第二季度正式完成落站並投入運營，這標誌著U POWER LIMITED（優品車集團）所推行的商用車輛換電業務，將在亞洲市場進入全面市場化運營的新階段。





業務場景驗證成功 換電模式規模化發展



作為業界最早投入換電模式研發與市場化推廣的科技型企業，U POWER LIMITED（優品車集團）自20年就開始主推商用車輛換電模式（UOTTA），並在中國內地市場取得成功。在23年成為全球首家換電技術上市企業之後，就積極推動換電模式在國際市場的佈局，先後與泰國SUSCO‌（Susco Public Company Limited）、泰國鯨魚物流‌（Whale Logistics Group）等多家大型企業合作，25年成功在泰國普吉島開展計程車換電業務，並將UNEX重卡換電專案引入泰國市場，成為國際市場第一家實現商用運輸車輛換電模式規模化運營的企業。



深度佈局香港的士換電專案



U POWER LIMITED（優品車集團）24年就已開始佈局香港的士換電市場，25年6月在香港率先落成可商業化運營的示範換電站，此後不斷與的士行業合作夥伴就換電的士的推廣進行探討。24年10月在選定適合香港市場的車型後，就進行了持續的車輛公路行駛驗證及換電模式匹配，並遵循運輸署關於的士車輛市場准入的條款，先後完成各項認證。公司表示，目前這批換電的士已具備上路運營條件，後續將與換電站的建設同步，爭取在26年第二季度投放市場。



聚焦商用車輛換電 看好香港市場



U POWER LIMITED（優品車集團）創始人兼CEO李佳表示，在商用車輛換電模式的生態化、市場化運作上，公司在中國內地之外的海外市場，已經是當之無愧的領導者。我們將依託AI驅動的能源管理系統及標準化換電基礎設施，打造各類商用換電車輛的生態體系，推動商用運輸車輛完成電動化轉型。



李佳還談到，香港是全球最具代表性的高密度城市交通市場，的士行業非常注重運營效率，因此相對傳統充電模式來說，我們的換電模式與香港市場更為匹配。業主方不需要投建更多占地的充電樁，不需要投資電網升級改造，而對車行老闆、車隊打理人來說，不用考慮電池的性能衰減和日常維護，不用擔心電池續航而影響司機招募。此外換電模式還可與電池銀行結合，日常運營成本將更為經濟，因此公司認為換電模式會更受香港的士行業認可，我們也將與各界同行攜手，持續助力香港的士電動化轉型。

