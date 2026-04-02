SWISS REJU熱光溶脂® 全新「AI瘦身演算法」，再次勇奪Sunday More香港 No.1年度最佳瘦身美體大獎贏得口碑

維港海景盛典，見證「熱光溶脂®」開啟AI瘦身演算法新時代香港 - 2026年4月2日 - 香港科研醫美先驅SWISS REJU在權威美容評選 《Sunday More》Beauty 100 中表現突出，專利療程熱光溶脂®再次榮登 「No. 1年度最佳瘦身美體療程」香港第一名 。這個盛事頒獎禮剛在維港遊船上舉行，與一眾人氣美容編輯、明星KOL、及醫學專家，共同見證SWISS REJU「AI瘦身演算法」纖體新標準。
《Sunday More》Beauty 100 被譽為香港美容界的奧斯卡，評選標準極嚴謹，品牌必須同時通過專家測試提名，專業編輯評分與真實用家口碑優秀，才可以競逐。SWISS REJU熱光溶脂®在激烈競爭之中，憑著多種歐美FDA認證超一線機王，以及科研主導，今年再次勇奪年度最佳大獎。SWISS REJU熱光溶脂®獲得全港美體瘦身綜合療程第一名，成功改善舊款微波溶脂緩慢低效率，和冷凍消脂儀器的PAH（脂肪不規則反向生長）不良副作用問題，肯定了熱光溶脂®的領先昇華地位，更體現了市場對SWISS REJU「正規經營」理念的高度認可。今年的頒獎禮星光盛放，其他獲獎單位包括La Mer，Valmont，Dior Beauty等等優質品牌，實至名歸。
「AI瘦身演算法」成為科技美體新話題
SWISS REJU 的獲獎核心技術——「熱光溶脂®」，是一個多維度綜合療程，集合全球最頂尖最先進的消脂美體科技，打破了市面上單一儀器的侷限。SWISS REJU全新科技帶來全新效果，有效燃燒肌肉層甚至內臟脂肪。今年更率先引進AI瘦身演算法，自動計算能量輸出，大幅增加精準程度。
SWISS REJU亦特別展示了「Hybrid Combination Therapy」綜合式療程，首創「全包」模式的多維度療程，結合國際名牌INDIBA、BTL EXION、WINBACK、ATP LIPO X、LUMENIS POLLOGEN、2.45GHZ微波溶脂、電磁波增肌減脂等技術，以精準的Heat Stacking科技幫助用家一站式高效改善體態。新一代的熱光溶脂®更配合 NMN/ATP 細胞修復生物科技，以及營養師食療產品XS Perfect Size減腩微晶纖，幫助用家打造健康的易瘦體質，實現長效纖體。
「我們十分感謝Sunday More評判團的認可，和客戶的喜愛支持。Sunday More評判團的認可，和用家喜愛投票。SWISS REJU作為香港唯一正版熱光溶脂®，我們會繼續技術性創新的科研方向，利用AI新質生產力提升熱光溶脂效果。」SWISS REJU發言人表示。
SWISS REJU橫掃 13重量級大獎，解鎖再生醫美新時代
根據政府統計處資料，香港人口正在出現中年化。但先進的健康科技，已經可以提前健康管理。作為香港健康管理的先驅，SWISS REJU早前獲得國際美容權威Cosmopolitan第4度頒發年度大獎Best of the Best Award，見證正規經營和卓越科研成效。連續獲得13個實測年度大獎，引領香港美體科技進入新時代。
國際歐美市場Regnerative Aesthetics「再生醫美」已成為主流新趨勢。作為香港領先的纖體品牌，SWISS REJU熱光溶脂®，率先引進歐洲皇室嚴選的INDIBA 448kHZ Proionic黃金頻率，更通過科研成功解鎖INDIBA抑壓脂肪生成的功能，. 綜合性大健康管理，熱光溶脂®再次贏得口碑。
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