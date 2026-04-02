燦谷有限公司完成6500萬美元戰略投資，並獲得1000萬美元可換股票據融資

達拉斯2026年4月2日 /美通社/ -- 燦谷有限公司（Cango Inc.，紐約證券交易所(NYSE)股票代碼：CANG）作為一家領先的比特幣礦企，憑借其全球業務布局，致力於打造一個集能源與人工智能(AI)計算於一體的綜合平台。該公司今天宣布達成兩項重大資本交易：一是該公司管理層成員完成6500萬美元的戰略投資；二是與香港上市金融服務集團德林控股集團有限公司（DL Holdings Group Limited，香港交易所(HKEX)股票代碼：1709，簡稱「德林控股」）簽署1000萬美元的可換股票據融資協議。此外，燦谷還與德林控股還簽署了一份諒解備忘錄(MOU)，確立了戰略合作的框架。

完成6500萬美元戰略投資

根據此前於2026年2月12日公布的最終投資協議，燦谷向兩個實體發行並出售了共計49,242,424股A類普通股，這兩個實體分別由燦谷董事會主席金鑫先生和董事Chang-Wei Chiu先生全資擁有。該交易於2026年3月31日完成，所得淨收益相當於6500萬美元，以泰達幣(USDT)結算，此舉增強了燦谷的資本結構，也彰顯了管理層對公司戰略方向的信心。

1000萬美元可換股票據融資以及與德林控股的戰略合作

燦谷與德林控股簽署了證券購買協議。根據該協議，燦谷向德林控股發行並出售了1000萬美元的可換股票據，以及認股權證，該權證允許以每股2.70美元的行權價格購買最多370,370股A類普通股。所得收益擬用於向上游收購，以及拓展進入AI和計算基礎設施領域。