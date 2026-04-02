Safeheron 正式發布 AI Connect：主動 AI 驅動數位資產營運

「讀寫隔離」安全機制，為機構級 AI 工作流裝上合規插座，在嚴格隔離資金操作的前提下，提供極速財務報表與主動策略體檢。
新加坡2026年4月2日 /美通社/ -- 領先的開源數位資產自託管平台 Safeheron 今日宣布正式推出 AI Connect。基於 Remote MCP（Model Context Protocol）協議，AI Connect 旨在將機構的數位資產營運與先進的 AI 工作流無縫連接，讓 AI 從被動的問答工具，進化為具備「主動安全」意識的資產數據中樞。
在大模型時代，軟體開發的門檻被大幅拉低，行業正面臨一個深刻的共識：「程式碼廉價，合規為王」。機構客戶極度渴望利用 AI 提升營運效率，但同時又對「AI 幻覺」和「越權操控資金」充滿擔憂。
Safeheron AI Connect 的誕生正是為了解決這一痛點。它相當於為機構現有的 AI 助手（如 ChatGPT、Claude）提供了一個「合規插座」。在當前階段，基於嚴格的「讀寫隔離（Read-Only Isolation）」架構，AI Connect 確保 AI 能夠深度穿透數據、發現風險。
「在 AI 時代，數位資產面臨的最大風險不僅來自內外部作惡，同樣來自權限過大的 AI。」Safeheron CEO Wade Wang 表示，「透過 AI Connect，我們正在重新定義信任。我們讓機構享受到 AI 帶來的主動洞察力，同時堅守我們最核心的合規護城河。它不碰你的錢，但它能幫助團隊更高效地保護和管理你的錢。」
Safeheron AI Connect 核心亮點：
- 主動安全與策略體檢： 打破傳統的被動防禦，AI Connect 化身機構的「安全雷達」。營運與風控團隊只需透過自然語言指令，即可讓 AI 深度分析最近一週的交易記錄，主動排查止損風險、審計白名單異常，提前識別並預警潛在風險。
- 極速定製化財務報表： 徹底告別繁瑣的數據導出與人工製表。AI Connect 能夠快速彙整平台海量數據，並根據 CFO 和財務團隊的個性化需求，直接生成 Markdown 文件、結構化表格或可視化圖表，打通財務數據洞察的「最後一公里」。
- 堅守企業級合規與隱私底線： AI Connect 完美繼承了 Safeheron 經 SOC2 與 ISO/IEC 27001:2022 認證的 RBAC（基於角色的存取控制）架構。AI 的權限嚴格受限於當前操作員工的權限——員工無權查看的錢包，AI 無法越權獲取。
- 開源 Safeheron Skill 賦能開發者： 與 AI Connect 同步，Safeheron 宣布開源面向 Cursor 和 Claude Code 等 AI 程式設計助手的 Safeheron Skill。開發者可透過自然語言指令，一鍵生成多語言（Java、Python、Go、JS）的 SDK 接入程式碼，在大幅縮短整合週期的同時，內建私鑰管理與 Webhook 驗簽等安全最佳實踐。
AI Connect 的發布，標誌著 Safeheron 機構級數位資產管理進入新的章節。隨著 AI 深入每一個金融工作流，Safeheron 致力確保 AI 驅動的營運始終保持主動、合規與銀行級安全。AI Connect 將持續進化，不斷擴展其 MCP 能力工具庫，為機構營運的每個環節帶來更深度的智能洞察。
了解更多關於 Safeheron AI Connect 的資訊，請訪問 Safeheron。
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SOURCE Safeheron Pte. Ltd.