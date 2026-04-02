Safeheron 正式發布 AI Connect：主動 AI 驅動數位資產營運

「讀寫隔離」安全機制，為機構級 AI 工作流裝上合規插座，在嚴格隔離資金操作的前提下，提供極速財務報表與主動策略體檢。

新加坡2026年4月2日 /美通社/ -- 領先的開源數位資產自託管平台 Safeheron 今日宣布正式推出 AI Connect。基於 Remote MCP（Model Context Protocol）協議，AI Connect 旨在將機構的數位資產營運與先進的 AI 工作流無縫連接，讓 AI 從被動的問答工具，進化為具備「主動安全」意識的資產數據中樞。

在大模型時代，軟體開發的門檻被大幅拉低，行業正面臨一個深刻的共識：「程式碼廉價，合規為王」。機構客戶極度渴望利用 AI 提升營運效率，但同時又對「AI 幻覺」和「越權操控資金」充滿擔憂。