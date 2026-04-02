華為雲尚海峰：出海迎來三大新趨勢，亞太區域是中企首選

北京2026年4月2日 /美通社/ -- 3月31日，2026 C-Suite Annual Leadership Summit 以「China Inc. Goes Global（中國企業，走向全球）」為主題在香港盛大舉辦，一眾商界領袖齊聚一堂，共話中企全球化發展的時代命題。華為作為早期科技出海代表企業受邀出席，華為雲亞太區總裁尚海峰在峰會上發表主題致辭，分享了華為三十餘年深耕全球市場的實踐經驗，深度剖析中企出海的時代新特徵，並闡述了華為雲以技術、生態與服務助力中企出海亞太、走向全球的核心戰略與落地舉措。

尚海峰指出，當前中企出海正迎來全新的發展階段，三大趨勢尤為顯著。首先，出海模式深度升級，企業從海外市場的「外來者」向「本地人」轉變。過往單純的產品出口、轉口貿易等模式發生深刻變革，深度融入當地經濟、打造本土品牌、打通本地研產供銷全鏈路，成為中企出海的核心方向，「本地化」才是真正的「全球化」。

其次，數位化與 AI 深度融合，成為出海新基建。AI 技術全面滲透出海全流程，從前端行銷、客服到後端供應鏈、智慧製造，數位化手段持續降低出海門檻，「無 AI、不出海」已成行業共識。最後，出海路徑從「單打獨鬥」轉向「艦隊出海」，產業協同成為破局關鍵。龍頭企業引領上下游夥伴資源共享、優勢互補，才能更好形成產業合力，實現市場突破。