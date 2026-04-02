HEARTS ON FIRE發表全球廣告企劃「WHAT'S YOUR SIGNATURE? 」 慶祝璀璨三十載

香港2026年4月2日 /美通社/ -- 以光芒無匹的美鑽享譽全球的國際著名珠寶品牌HEARTS ON FIRE，矚目發表嶄新的全球廣告企劃「What's Your Signature?」，正式啟動品牌30週年慶祝活動。

廣告代表HEARTS ON FIRE 30載以來備受推崇的非凡工藝、創新精神與脫俗美感，不但向品牌以「全世界車工最完美的鑽石」譜寫的燦爛傳奇致敬，也重申品牌一直堅守的承諾——讓女性由內而外散發自信光芒。

30年來，HEARTS ON FIRE致力雕琢鑽火彩懾人、鑽光四綻的鑽石，務求照亮每位女性的天賦光芒和獨特個性。「What's Your Signature?」廣告正好透過展示現代自我表達的全新方式，創意體現此理念。品牌深信自我表達並非取決於別人眼中的女性形象或她們的衣著，而是在於她們看待自己的態度。廣告蘊藏著自我反思的深意，將鏡頭化作鏡子，倒映出由女性自行定義、與別不同的沉著自信。在率性隨心的姿勢和自然動作之間，女性矚目展示真我個性的標記，宣示大膽耀眼、自成一格的非凡魅力。