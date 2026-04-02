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出版：2026-Apr-02 09:45
更新：2026-Apr-02 09:45
PR Newswire

台日產業合作新篇章：展嘉科技、思銳智慧聯袂參展日本 IT Week，展示搭載創鑫智慧加速卡之地端 AI 方案

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台北2026年4月2日 /美通社/ -- 隨著生成式 AI 應用從雲端走向企業內部，對資安與效能的需求日益增長。在資策會台日產業合作推動中心 (TJIC) 的支持與扶持下，創鑫智慧 (Neuchips)、展嘉科技 (Netiotek) 與 思銳智慧 (ShareGuru) 聯手合作，共同推出整合 AI 加速卡、邊緣運算主機與知識問答系統的在地部署解決方案。

三方協作：打造地端 AI 的強大基石

此次合作集結了三方核心技術，並將由思銳智慧與展嘉科技團隊於現場進行深度展示：

  • 展嘉科技 (Netiotek)： 提供工業級邊緣運算平台 NERMPC-265K。具備優異的穩定性與散熱設計，是 AI 方案在地端長期運行的理想承載體。
  • 思銳智慧 (ShareGuru)： 提供企業級文件語意檢索與問答系統。透過其核心 ShareQA 技術，能將多樣化的企業文件轉化為即時、精準的知識庫。
  • 創鑫智慧 (Neuchips)： 提供專為 Transformer 架構調配的 AI 推論加速卡。其低功耗且容易佈署的特性，能顯著降低企業導入 LLM 的運算成本。
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前瞻佈局：體驗第一代，見證下一代

「創鑫智慧致力於突破算力瓶頸，目前已著手規劃下一代專為生成式 AI 優化的硬體方案，透過先進架構支援更大規模的模型配置，全面升級地端推論的處理速度與精準度。我們誠摯邀請業界先進親臨現場，體驗現有的第一代方案。您的回饋將成為我們優化下一代產品的重要參考。」

【展覽資訊】

  • 活動名稱： 日本 IT Week (Embedded, Edge & IoT 開發展)
  • 日期： 4 月 8 日至 10 日 West Hall 3, 4樓, W20-22 (TAIWAN TECH PAVILION)

歡迎至現場感受高效能地端 AI 帶來的技術革新，與我們的專家團隊交流！

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-it-week-ai--302729520.html

SOURCE 創鑫智慧

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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