台日產業合作新篇章：展嘉科技、思銳智慧聯袂參展日本 IT Week，展示搭載創鑫智慧加速卡之地端 AI 方案

台北2026年4月2日 /美通社/ -- 隨著生成式 AI 應用從雲端走向企業內部，對資安與效能的需求日益增長。在資策會台日產業合作推動中心 (TJIC) 的支持與扶持下，創鑫智慧 (Neuchips)、展嘉科技 (Netiotek) 與 思銳智慧 (ShareGuru) 聯手合作，共同推出整合 AI 加速卡、邊緣運算主機與知識問答系統的在地部署解決方案。

前瞻佈局：體驗第一代，見證下一代

「創鑫智慧致力於突破算力瓶頸，目前已著手規劃下一代專為生成式 AI 優化的硬體方案，透過先進架構支援更大規模的模型配置，全面升級地端推論的處理速度與精準度。我們誠摯邀請業界先進親臨現場，體驗現有的第一代方案。您的回饋將成為我們優化下一代產品的重要參考。」

【展覽資訊】

活動名稱： 日本 IT Week (Embedded, Edge & IoT 開發展)

日期： 4 月 8 日至 10 日 West Hall 3, 4樓, W20-22 (TAIWAN TECH PAVILION )

歡迎至現場感受高效能地端 AI 帶來的技術革新，與我們的專家團隊交流！