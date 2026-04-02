美的海外首發V9多聯機：重新定義商用暖通空調的高效、可靠與便捷

米蘭2026年4月2日 /美通社/ -- 在意大利米蘭國際暖通製冷及能源展覽會（MCE）上，美的樓宇科技面向全球市場正式發佈全新V9多聯機系統。該系統直擊業主對節能降耗的迫切需求、關鍵場景對運行穩定性的嚴苛要求，以及對安裝效率的更高期待，提供了一套完整的技術解決方案。 高效性能，成效可量化 長期以來，換熱效率一直是VRF系統設計的核心瓶頸。V9搭載的310° G型換熱器突破了這一限制，在同等佔地面積下實現換熱效率最大化，整機能效提升15%。為確保高效表現不受環境影響，相變冷媒熱管理技術可將冷媒溫度穩定控制在30℃以內，無論酷暑嚴寒，均能保障商業運營的持續穩定。

關鍵場景可靠運行，品質不打折扣 對於商場、醫院等不允許停機的場所，系統可靠性已不僅僅是性能指標，更是硬性要求。V9通過多重防護設計滿足這一嚴苛需求。其IP68防護等級的ShieldBox II電控盒，可全面防塵、防水、防腐蝕，即便在高溫酷暑、沿海鹽霧或多粉塵工業環境中也能穩定運行。此外，產品採用三腔分離設計，強弱電獨立走線，有效避免電磁干擾，進一步提升系統穩定性與安全性。 R32冷媒：設計環保可持續，工程安全有保障 R32冷媒全球變暖潛能值更低，環保性能更優，同時可降低長期使用成本。在行業向A2L類冷媒轉型的過程中，安全性成為首要考量。V9搭載洩露傳感器與截斷裝置，從硬件層面消除安全隱患。為簡化應用流程，HVACSSP選型軟件已預裝歐盟安全規範，引導用戶在數分鐘內完成合規設計。從環保責任到硬件安全，V9讓R32成為現代建築的實用之選。